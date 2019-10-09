Военная операция Турции в Сирии: что на уме у Эрдогана?

Турция начала военную операцию на севере Сирии. Анкара объявила, что хочет создать там "зоны безопасности" и расселить беженцев. Сергей Елкин сомневается в благородном порыве Эрдогана.
Турция начала военную операцию на севере Сирии. Там находятся лагеря, охраняемые курдами, где содержатся сторонники ИГ, которые могут воспользоваться ситуацией. В чем опасность для Европы? (10.10.2019)
Турецкие военные начали силовую операцию на севере Сирии. Она направлена против сил самообороны сирийских курдов. (09.10.2019)