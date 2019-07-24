Водные процедуры в 40-градусную жару (фотогалерея)

Германию накрыла вторая за нынешнее лето волна невыносимой жары. В среду, 24 июля, здесь был установлен новый исторический температурный рекорд - плюс 40,5 градуса.
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