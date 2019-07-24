 Водные процедуры в 40-градусную жару (фотогалерея) | Кадр дня | DW | 25.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Водные процедуры в 40-градусную жару (фотогалерея)

Германию накрыла вторая за нынешнее лето волна невыносимой жары. В среду, 24 июля, здесь был установлен новый исторический температурный рекорд - плюс 40,5 градуса.

  • Флёрсхайм-ам-Майн

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Флёрсхайм-ам-Майн (Гессен)

  • Лейпциг

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Лейпциг (Саксония)

  • Мюнхен

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Мюнхен (Бавария)

  • Берлин

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Берлин

  • Дуйсбург

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Дуйсбург (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Берлин

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Берлин

  • Мёрс

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Мёрс (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Ганновер

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Ганновер (Нижняя Саксония)

  • Дрезден

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Дрезден (Саксония)

  • Билефельд

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Билефельд (Северный Рейн - Вестфалия)

    Автор: Максим Нелюбин


  • Флёрсхайм-ам-Майн

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Флёрсхайм-ам-Майн (Гессен)

  • Лейпциг

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Лейпциг (Саксония)

  • Мюнхен

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Мюнхен (Бавария)

  • Берлин

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Берлин

  • Дуйсбург

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Дуйсбург (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Берлин

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Берлин

  • Мёрс

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Мёрс (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Ганновер

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Ганновер (Нижняя Саксония)

  • Дрезден

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Дрезден (Саксония)

  • Билефельд

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Билефельд (Северный Рейн - Вестфалия)

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Германия. Июльская жара - 2019

  • Ридлинген

    Германия. Июльская жара - 2019

    Ридлинген (Баден-Вюртемберг)

  • Меккенхайм

    Германия. Июльская жара - 2019

    Меккенхайм (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дассов

    Германия. Июльская жара - 2019

    Парк тигров в Дассове (Мекленбург - Передняя Померания)

  • Мюнхен

    Германия. Июльская жара - 2019

    Мюнхен (Бавария)

  • Борна

    Германия. Июльская жара - 2019

    Борна (Саксония)

  • Кельн

    Германия. Июльская жара - 2019

    Кельн (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Фридрихсхафен

    Германия. Июльская жара - 2019

    Фридрихсхафен на Боденском озере (Баден-Вюртемберг)

  • Даугендорф

    Германия. Июльская жара - 2019

    Даугендорф (Баден-Вюртемберг)

  • Фельдкирхен

    Германия. Июльская жара - 2019

    Фельдкирхен (Бавария)

  • Обермархталь

    Германия. Июльская жара - 2019

    Обермархталь (Баден-Вюртемберг)

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" 

Контекст

Бассейн на колесах - курьез из Германии

"Не пойдем сегодня на пляж. Будем кататься в бассейне!" - видимо, подумали эти люди, залили воды в кузов и поехали отдыхать. (02.07.2019)  

В Германии - рекордно сухой и жаркий июнь в истории

Вы когда-нибудь видели очередь на пляж в Берлине? Полюбуйтесь! Ловите несколько фотографий из немецкой столицы, сделанных в последние выходные рекордно жаркого и сухого июня. (01.07.2019)  

Городские пляжи в Берлине: где можно купаться?

Даже в жаркую погоду в немецкой столице можно найти много мест, где вам будет очень комфортно. В черте города насчитывается 39 официальных пляжей. А какого качества там вода? (01.07.2019)  

Тысячи немцев ежегодно становятся жертвами жары

Зоны аномальной жары, посещающие Германию, приводят к многочисленным жертвам. 30 июня ожидаются рекордные 39 градусов. (30.06.2019)  

Что лучше пить в жару: пара советов из Германии

В жару, как известно, надо много пить. Но что именно и как? Здесь вы найдете парочку идей из Германии, где в эти дни - рекордное пекло. (27.06.2019)  

Самые красивые озера Германии

Чтобы отдохнуть на пляже, немцам совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море. В каждом регионе Германии есть красивые и чистые озера. (19.07.2019)  

Самые популярные немецкие острова на Балтике и Северном море - 2019

На Балтийском и Северном морях Германии принадлежит около восьмидесяти островов. Представляем рейтинг популярности, составленный сайтом travelbook.de. (07.06.2019)  

Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

В конце июля Германию накрыла вторая за нынешнее лето волна невыносимой жары. (25.07.2019)  

Германия. Июльская жара - 2019  

Аудио- и видеофайлы по теме

Варнемюнде - #DailyDrone  

Тиммендорфер-Штранд - #DailyDrone  

Линдау - #DailyDrone  

Также по теме

Deutschland BdT Hitze Wanderer mit Sonnenschirm

Жара и жатва. Жатва и жара (фотогалерея) 24.07.2019

В Германии - середина очередной аномально жаркой недели этого лета. Повсюду - изнуряющее пекло.

Deutschland BdT Pool on Tour

Бассейн на колесах - курьез из Германии (фото) 02.07.2019

"Не пойдем сегодня на пляж. Будем кататься в бассейне!" - видимо, подумали эти люди, залили воды в кузов и поехали отдыхать.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера