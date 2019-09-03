 Внука Черчилля выгонят из Консервативной партии за ″мятеж″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.09.2019

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Европа

Внука Черчилля выгонят из Консервативной партии за "мятеж"

Поддержавшие оппозицию депутаты Палаты общин, вернувшие парламенту контроль над "Брекзитом", будут исключены из партии. Среди них внук Уинстона Черчилля.

Николас Сомс

Николас Сомс

Депутатов-консерваторов в британской Палате общин, которые проголосовали за изменение повестки британского парламента, исключат из партии. Об этом в ночь на среду, 4 сентября, сообщает агентство Reuters. В числе изгоняемых внук Уинстона Черчилля Николас Сомс, рекордсмен по числу лет, проведенных в парламенте, 79-летний Кен Кларк и бывший министр финансов Филип Хэммонд.

На вопрос, является ли это событие концом Консервативной партии, какой она была при Черчилле, его внук ответил отрицательно, но подчеркнул, что это "плохая ночь". Всего в "мятеже" против правительства Бориса Джонсона участвовал 21 представитель Консервативной партии.

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Вечером 3 сентября Палата общин большинством голосов проголосовала за изменение повестки работы парламента на заседании следующего дня и теперь сможет рассмотреть законопроект о переносе "Брекзита" или запрете жесткого "Брекзита". Таким образом правительству Бориса Джонсона было нанесено серьезное поражение.

Сам Джонсон объявил, что, если на следующий день депутаты примут закон против жесткого "Брекзита", запрещающий Лондону покидать Евросоюз без соответствующих договоренностей с Брюсселем, он будет добиваться организации досрочных парламентских выборов. Для этого главе правительства требуется поддержка двух третей членов Палаты общин.

Ранее в тот же день, выступая перед депутатами британского парламента, Джонсон заявил, что хочет вернуться со следующего саммита ЕС со сделкой, которую законодатели смогут "изучить и одобрить".

Британский премьер утверждает, что шансы на подобное соглашение в последние недели "выросли", а правительство "наращивает" темпы переговоров с Брюсселем. При этом он попросил парламентариев не одобрять новую законодательную инициативу. "Если это произойдет, весь прогресс, которого мы достигли, обесценится… Этот шаг уничтожит любые шансы на переговоры", - уверял глава кабинета министров.

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