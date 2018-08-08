 Внешнюю политику Путина поддерживают все меньше россиян | Новости из Германии о России | DW | 09.08.2018

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Россия

Внешнюю политику Путина поддерживают все меньше россиян

Согласно опросу "Левада-центра", за последние два с лишним года снизилось число тех, кто считает президента Владимира Путина "настоящим лидером", защищающим интересы страны.

Изображение с Владимиром Путиным на асфальте

На протесте против повышения пенсионного возраста в Москве, июль 2018 года

Внешнеполитический курс президента Владимира Путина пользуется все меньшей поддержкой россиян. Об этом свидетельствуют результаты проведенного "Левада-центром" опроса, сообщает РБК в четверг, 9 августа. Так, если в марте 2016 года внешнюю политику Путина поддерживали почти четверть опрошенных (22%), то в июле 2018 года такой ответ дали только 16% респондентов.

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За этот период заметно снизилось и число россиян, считающих, что Путин защищает государственные интересы - с 25 до 17 процентов. Кроме того, все меньше россиян видят в президенте "настоящего лидера, способного повести за собой людей": с марта 2015 года доля согласившихся с этим утверждение также сократилась с 25 до 17 процентов. При этом доля жителей РФ, считающих президента опытным политиком, выросла с 33 до 49 процентов.

На вопрос "Чем вам не нравится Владимир Путин?" большинство, как и в предыдущие годы, указывает на связи президента с крупным капиталом (март 2015 года - 21 процент, июль 2018 года - 17 процентов). Почти столько же респондентов (16%) считают, что Путину "чужды  интересы народа". Еще 14% опрошенных полагают, что президент связан с коррумпированными политиками. Но только 9% респондентов согласились с утверждением, что Путин не справляется с руководством страной.

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    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

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    Дарья, 29 лет, Москва

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  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

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    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

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    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


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