Внедорожник

Сумеет ли Москва обойтись без транзита газа через Украину? Ведь накануне "Газпром" потерпел поражение в суде ЕС по иску против ответвления "Северного потока". Брюссель солидарен с Киевом и выступает за сохранение украинского транзита. Формально договор о транзите заканчивается в конце года. Что теперь будет с украинским маршрутом российского газа и возможна ли новая газовая война?
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Volvo XC90 относится к классу больших внедорожников и является одной из ведущих моделей этого типа. Однако, в отличие от многих конкурентов, автомобиль оснащается только двухлитровыми двигателями. Тест-драйв DW.