Внедорожник

У Газпрома теперь не весь OPAL, а Северный поток уже не так страшен Украине. DW Новости (11.09.19)

Сумеет ли Москва обойтись без транзита газа через Украину? Ведь накануне "Газпром" потерпел поражение в суде ЕС по иску против ответвления "Северного потока". Брюссель солидарен с Киевом и выступает за сохранение украинского транзита. Формально договор о транзите заканчивается в конце года. Что теперь будет с украинским маршрутом российского газа и возможна ли новая газовая война?