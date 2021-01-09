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Внедорожник

29.07.2020, Sachsen, Dresden: Ein VW ID.4 (l) und VW ID.3 stehen anlässlich einer Fahrzeugpräsentation von Volkswagen auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche. Der VW ID.4 ist der erste rein elektrisch angetriebene SUV von Volkswagen und wird in Zwickau gebaut. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Продажи электромобилей в ФРГ: рост в три раза и явное лидерство группы VW 09.01.2021

Каждая четвертая новая легковая машина в Германии имела в 2020 году альтернативный двигатель. Из электрических моделей наибольшим спросом пользовались малый класс и внедорожники.
03.07.2020, Bayern, Muggendorf: Der gelernte Avioniker Martin Ebner sitzt auf seinem selbst entworfenen und gebauten Offroad-Rollstuhl Scuttler. Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий изобретатель построил инвалидную коляску-внедорожник (фото) 01.09.2020

Скорость этой специальной коляски не превышает шести километров в час. Она предназначена для прогулок в горах, но существует пока в единственном экземпляре.

An official works near a car which crashed into a group of seven people at Bahnhof Zoo train station in Berlin, Germany, July 26, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Виновник ДТП в Берлине выпущен на свободу 27.07.2020

Шесть человек получили травмы различной тяжести в результате наезда внедорожника на группу людей. По данным полиции, речь идет не об умышленном наезде.
ARCHIV - 15.09.2014, Baden-Württemberg, Immendingen: Ein Mercedes GLK 220 CDI fährt bei Immendingen. In der Dieselaffäre gibt es bei Daimler einen neuen Verdacht auf Manipulation von Software für die Abgasreinigung. Es geht dem Zeitungsbericht zufolge um rund 60.000 Fahrzeuge des Modells Mercedes-Benz GLK 220 CDI mit der Abgasnorm 5, die zwischen 2012 und 2015 produziert wurden. Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Исследователи в ФРГ развенчали один из стереотипов о внедорожниках 19.07.2020

Автомобили класса SUV, чья популярность на рынке Германии растет, часто называют "городскими броневиками". Однако они все меньше отличаются от остальных автомобилей по размерам, выяснил институт CAR.
--FILE--Customers visit an Apple Store in Shanghai, China, 10 December 2016. Apple Inc filed a lawsuit against Qualcomm Inc in Beijing, alleging the chip supplier abused its clout in the chip industry and seeking 1 billion yuan ($145.32 million) in damages, Beijing's Intellectual Property Court said in a statement on Wednesday (25 January 2017). Apple also filed a second lawsuit against Qualcomm which accused it of failing to live up to promises made to license standard essential patents broadly and inexpensively. Qualcomm is a major supplier to both Apple and Samsung Electronics Co Ltd for modem chips that connect phones to wireless networks. The two companies together accounted for 40 percent of Qualcomm's $23.5 billion in revenue in its most recent fiscal year. |

Apple закрывает магазины в Китае, Hyundai приостановил производство внедорожника 01.02.2020

Эпидемия коронавируса вынуждает мировые бизнес-гиганты приостанавливать работу в стране и за ее пределами.

ILLUSTRATION: Ein rotes Stromkabel liegt am 20.05.2016 hinter einem elektrisch angetriebenen BMW i3 bei Brandis (Sachsen). Das mit einer Carbon-Karosserie versehene Fahrzeug wird mit einem 125 Kilowatt (170 PS) starken Elektromotor und wahlweise auch mit einem Range Extender angeboten. Foto: Jan Woitas | Verwendung weltweit © picture-alliance/ZB/J. Woitas

Электромобили и защита климата: экологические мифы и реалии 12.01.2020

Немцы очень озабочены потеплением климата, но не спешат отказываться от привычных машин. Одна из причин - исследования, ставящие под сомнение экологичность электрокаров. DW о том, можно ли им верить.

Франкфуртcкий автосалон: экологичные электромобили и прожорливые внедорожники (11.09.2019) 11.09.2019

Франкфуртский автосалон выявил основные тренды в автомобильной отрасли: автоконцерны делают ставку на развитие электромобилей, но зарабатывают пока на дизельных и бензиновых внедорожниках.

У Газпрома теперь не весь OPAL, а Северный поток уже не так страшен Украине. DW Новости (11.09.19) 11.09.2019

Сумеет ли Москва обойтись без транзита газа через Украину? Ведь накануне "Газпром" потерпел поражение в суде ЕС по иску против ответвления "Северного потока". Брюссель солидарен с Киевом и выступает за сохранение украинского транзита. Формально договор о транзите заканчивается в конце года. Что теперь будет с украинским маршрутом российского газа и возможна ли новая газовая война?
ARCHIV - Der Kampfpanzer «Leopard 2 A6» ist am 02.10.2013 während der Bundeswehrübung Landoperationen in Bergen (Niedersachsen) im Einsatz. Foto: Peter Steffen/dpa (zu dpa Gabriel bremst Rüstungsexporte - Kriegswaffenausfuhr aber verdoppelt vom 09.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ФРГ поставит оружия на 1 млрд евро странам-участницам конфликта в Йемене 16.06.2019

Альянс, воюющий в Йемене, получит от Берлина оружие на миллиард евро. Кроме того, вопреки запрету на экспорт, в Саудовскую Аравию были поставлены внедорожники.
21.02.2018+++Pyeongchang, Südkorea+++ PYEONGCHANG-GUN, SOUTH KOREA - FEBRUARY 21: Dave Duncan of Canada, celebrates after winning heat 7 in the Freestyle Skiing Men's Ski Cross 1/8 finals on day 12 of the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games at Phoenix Snow Park on February 21, 2018 in Pyeongchang-gun, South Korea. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Канадского олимпийца задержали в Пхёнчхане за угон автомобиля 24.02.2018

Канадский спортсмен Дэвид Данкан вместе с супругой и тренером в состоянии алкогольного опьянения угнали внедорожник в Пхёнчхане. На Олимпиаде фристайлист финишировал восьмым в ски-кроссе.

Франкфуртский автосалон: X7 - самый большой кроссовер от BMW (19.09.2017) 19.09.2017

DW начинает серию материалов о концепт-карах и серийных автомобилях, представленных на нынешнем Франкфуртском автосалоне. Встречайте новый флагманский кроссовер BMW X7 - одну из наиболее ожидаемых премьер этого года.
12.09.2017 BMW X7 is pictured during the opening of the Frankfurt Motor Show (IAA) in Frankfurt, Germany September 12, 2017.

Фотогалерея: Премьеры и тренды Франкфуртского автосалона 14.09.2017

Наступление электромобилей, беспилотный ситикар, хиппи-автобус из будущего, 900-сильный внедорожник и Ferrari для "бедных" - самые интересные новинки автосалона во Франкфурте у DW.

Обновленный Volkswagen Touareg: мастер на все руки (28.07.2017) 28.07.2017

Обновленный Volkswagen Touareg начал выпускаться в наиболее полной комлектации Executive. На что теперь способен популярный внедорожник?

Volvo XC90 - самый большой внедорожник шведского автопроизводителя (28.07.2017) 28.07.2017

Volvo XC90 относится к классу больших внедорожников и является одной из ведущих моделей этого типа. Однако, в отличие от многих конкурентов, автомобиль оснащается только двухлитровыми двигателями. Тест-драйв DW.
25.02.2017 +++Police stand next to a pickup truck that slammed into a crowd and other vehicles, causing multiple injuries, coming to a stop against a dump truck, during the Krewe of Endymion parade in New Orleans, Saturday, Feb. 25, 2017. (AP Photo/Gerald Herbert) |

На карнавале в Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу 26.02.2017

Более 20 человек пострадали в Новом Орлеане, когда, по-видимому, пьяный водитель внедорожника въехал в толпу зрителей карнавального шествия. Полиция не считает, что речь идет о теракте.

Тест-драйв: Seat Ateca - близнец новой Skoda Yeti 12.02.2017

Seat Ateca стал одним из двигателей продаж испанской дочки концерна Volkswagen. Что отличает SUV от других внедорожников этого класса?
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