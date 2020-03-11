Влиятельный ингушский тейп отказался поддержать поправки в Конституцию РФ

Один из самых древних, многочисленных и влиятельных тейпов Ингушетии - род Оздоевых - публично заявил об отказе поддержать поправки в Конституцию России, вынесенные на всенародное голосование, которое намечено на 22 апреля 2020 года. Об этом говорится в открытом письме совета тейпа на имя президента РФ, опубликованном на YouTube в среду, 11 марта.

Как отмечается в документе, "ущемление прав ингушского народа, гарантированных Конституцией Российской Федерации, носят массовый и длительный характер". Авторы напоминают, в частности, об отторжении 15 процентов территории Ингушетии в пользу Чечни, совершенном в сентябре-октябре 2018 года при непосредственном участии Москвы. А также о жестоком подавлении протестов ингушей и уголовном преследовании активистов, выступивших в защиту территориальной целостности республики. "Создается впечатление, что игнорирование воли и прав ингушского народа является главной задачей федеральных и региональных властей", - указывается в письме.

В условиях, когда "власти страны в течение длительного времени попирают права целого народа", то "какой смысл принимать участие в этой пиар-кампании", задаются вопросом авторы обращения. В совете тейпа считают, что поскольку "предлагаемые поправки в Конституцию РФ не направлены на восстановление нарушенных прав ингушского народа", то нет смысла участвовать в голосовании по их принятию.

Полный текст открытого письма от имени рода Оздоевых в адрес президента РФ опубликован также на независимом информационном сайте Fortanga.org.

Пакет поправок в Конституцию РФ

Накануне обе палаты российского парламента проголосовали за инициированный президентом России пакет поправок в конституцию. Он, в частности, предусматривает обнуление президентских сроков для Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост президента страны. Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. В Москве и ряде городов России прошли одиночные пикеты против изменений в конституцию.

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