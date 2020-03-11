 Влиятельный ингушский тейп отказался поддержать поправки в Конституцию РФ | Новости из Германии о России | DW | 12.03.2020

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Россия

Влиятельный ингушский тейп отказался поддержать поправки в Конституцию РФ

Совет рода Оздоевых в открытом письме президенту России заявил, что не видит смысла участвовать в пиар-кампании закона, не направленного на восстановление прав ингушского народа.

Акция протеста против передачи ингушских земель Чечне (Фото из архива)

Акция протеста против передачи ингушских земель Чечне (Фото из архива)

Один из самых древних, многочисленных и влиятельных тейпов Ингушетии - род Оздоевых - публично заявил об отказе поддержать поправки в Конституцию России, вынесенные на всенародное голосование, которое намечено на 22 апреля 2020 года. Об этом говорится в открытом письме совета тейпа на имя президента РФ, опубликованном на YouTube в среду, 11 марта.

Как отмечается в документе, "ущемление прав ингушского народа, гарантированных Конституцией Российской Федерации, носят массовый и длительный характер". Авторы напоминают, в частности, об отторжении 15 процентов территории Ингушетии в пользу Чечни, совершенном в сентябре-октябре 2018 года при непосредственном участии Москвы. А также о жестоком подавлении протестов ингушей и уголовном преследовании активистов, выступивших в защиту территориальной целостности республики. "Создается впечатление, что игнорирование воли и прав ингушского народа является главной задачей федеральных и региональных властей", - указывается в письме.

В условиях, когда "власти страны в течение длительного времени попирают права целого народа", то "какой смысл принимать участие в этой пиар-кампании", задаются вопросом авторы обращения. В совете тейпа считают, что поскольку "предлагаемые поправки в Конституцию РФ не направлены на восстановление нарушенных прав ингушского народа", то нет смысла участвовать в голосовании по их принятию.

Полный текст открытого письма от имени рода Оздоевых в адрес президента РФ опубликован также на независимом информационном сайте Fortanga.org.

Пакет поправок в Конституцию РФ

Накануне обе палаты российского парламента проголосовали за инициированный президентом России пакет поправок в конституцию. Он, в частности, предусматривает обнуление президентских сроков для Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост президента страны. Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. В Москве и ряде городов России прошли одиночные пикеты против изменений в конституцию.

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    Кого-то в отставку, кого-то посадить

    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

  • Надпись на растяжке: Заказчик убийства должен сидеть

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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    В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

  • Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед заглавной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Борис, ты был прав!

    Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

  • Несправедливость жестких приговоров по делу Сети заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

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  • Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

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    О порочной бесконечности

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  • Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Свободу Константину Котову!

    Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

  • Грядущие изменения в Конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет Лебединое озеро.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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    Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".

  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

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    Цветы от Германии на месте убийства

    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


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Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

В десятках российских городов 29 февраля 2020 года прошли акции, посвященные пятой годовщине со дня гибели одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова. (29.02.2020)  

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