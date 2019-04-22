 Власти Шри-Ланки обвинили во взрывах местных исламистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.04.2019

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Мир

Власти Шри-Ланки обвинили во взрывах местных исламистов

Серию взрывов на Шри-Ланке совершила ранее малоизвестная группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". Власти в Коломбо проверяют возможные связи с международными исламистами.

В одном из храмов, пострадавших от взрыва

Правительство Шри-Ланки возложило ответственность за совершенную накануне серию взрывов на местную исламистскую группировку " ("Национальное единение", NTJ). Власти в Коломбо также проверяют вероятность поддержки исламистов иностранными исламистскими организациями, заявил в понедельник, 22 апреля, представитель правительства Шри-Ланки Райита Сенаратне. "Мы не считаем, что маленькая организация в этой стране могла совершить это в одиночку", - добавил он.

До сих пор группировка NTJ считалась малоизвестной. В 2018 году ее члены подозревались в порче буддистских статуй.

С 23 апреля введен режим ЧП

Власти Шри-Ланки также сообщили о введении в стране режима чрезвычайного положения. Он будет действовать с полночи 23 апреля. Решение принято с целью предоставить военным и полиции возможность "обеспечивать общественную безопасность", сообщила канцелярия президента страны Майтрипалы Сирисены.

Контекст

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Между тем 22 апреля на Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Взрывное устройство находилось в грузовике возле одной из церквей в Коломбо, детонация произошла при обезвреживании. О пострадавших не сообщается. Ранее в тот же день полиция в Коломбо обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции в центре города.

Серия взрывов на Шри-Ланке

Жертвами взрывов 21 апреля стали 290 человек, еще около 500 человек ранены. Среди погибших - не менее 35 иностранцев. Правоохранительные органы задержали 24 подозреваемых, все они - граждане Шри-Ланки.

Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели почти одновременно. Спустя несколько часов были совершены еще два взрыва, один из них - у зоопарка в пригороде Коломбо. Кроме того, было обезврежено взрывное устройство в непосредственной близости от крупнейшего в стране аэропорта Бандаранаике.

Католики составляют лишь 6 процентов населения преимущественно буддистской Шри-Ланки, однако они считаются объединяющей силой в стране, поскольку членами католической церкви являются и тамилы, и сингалы. Кровопролитная гражданская война в Шри-Ланке, длившаяся 26 лет, закончилась в 2009 году. Сепаратисты-тамилы боролись на создание независимого государства в северной части страны. Армия жесткими методами одержала победу в этой войне. ООН обвиняет обе стороны в совершении военных преступлений.

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