Власти ФРГ сдержанно отреагировали на идею Трампа перенести саммит G7

Правительство Германии cдержанно отреагировало на намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит "большой семерки" (G7) на осень и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. "Мы ожидаем дальнейшей информации от США, которые выступают принимающей стороной", - заявил представитель правительства ФРГ в воскресенье, 31 мая. В свою очередь, Австралия уже сообщила, что приветствует возможное приглашение на мероприятие, а Южная Корея намерена провести консультации с американской стороной.

Глава Белого дома накануне назвал нынешний формат саммита устаревшим и изъявил намерение отложить его как минимум до сентября. Первоначально ожидалось, что 46-й саммит пройдет в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде с 10 по 12 июня, однако в свете пандемии COVID-19 Трамп принял решение провести мероприятие по видеосвязи.

Позднее он дал понять, что очный формат саммита "большой семерки" в Белом доме станет признаком возвращения Америки к привычному укладу жизни. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отказалась от личного участия в мероприятии и поездки в Вашингтон, "учитывая общую ситуацию с пандемией".

Помимо США, в "большую семерку" входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, Франция и Япония. В 2019 году встречу провели во французском Биаррице, а годом ранее - в канадском Ла-Мальбе.

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