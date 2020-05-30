 Власти ФРГ сдержанно отреагировали на идею Трампа перенести саммит G7 | Новости из Германии о Германии | DW | 31.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Власти ФРГ сдержанно отреагировали на идею Трампа перенести саммит G7

Берлин ожидает подробной информации от Вашингтона после предложения президента США отложить саммит "большой семерки" до осени и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Флаги ЕС и Германии у здания рейхстага в Берлине

Правительство Германии cдержанно отреагировало на намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит "большой семерки" (G7) на осень и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. "Мы ожидаем дальнейшей информации от США, которые выступают принимающей стороной", - заявил представитель правительства ФРГ в воскресенье, 31 мая. В свою очередь, Австралия уже сообщила, что приветствует возможное приглашение на мероприятие, а Южная Корея намерена провести консультации с американской стороной.

Глава Белого дома накануне назвал нынешний формат саммита устаревшим и изъявил намерение отложить его как минимум до сентября. Первоначально ожидалось, что 46-й саммит пройдет в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде с 10 по 12 июня, однако в свете пандемии COVID-19 Трамп принял решение провести мероприятие по видеосвязи.

Позднее он дал понять, что очный формат саммита "большой семерки" в Белом доме станет признаком возвращения Америки к привычному укладу жизни. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отказалась от личного участия в мероприятии и поездки в Вашингтон, "учитывая общую ситуацию с пандемией".

Помимо США, в "большую семерку" входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, Франция и Япония. В 2019 году встречу провели во французском Биаррице, а годом ранее - в канадском Ла-Мальбе.

Смотрите также:

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Остановись, мгновенье...

    Это фото стало хитом соцсетей, едва появившись в Twitter-аккаунте официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Снимок сделал официальный фотограф германского правительства Йеско Денцель (Jesco Denzel), лауреат прошлогоднего World Press Photo в одной из номинаций. Но взгляд на сцену переговоров лидеров G7 заметно различается в зависимости от перспективы его автора...

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Трамп в центре переговоров

    Например, на фотографии, которую чуть раньше Зайберта выложила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в центре событий американский президент Дональд Трамп, а не Ангела Меркель (Angela Merkel). Здесь уже кажется, что это он задает тон дискуссии.

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Итальянский взгляд: от Трампа только прическа

    А вот на фотоснимке, сделанном пресс-службой премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Трампа вообще почти нет - разве что краешек его прически. Зато в кадр попала Тереза Мэй, которую совсем не видно на разлетевшейся по интернету "немецкой" фотографии. Сам итальянский премьер здесь сосредоточенно вчитывается в проект коммюнике в окружении коллег.

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Тон задает Макрон

    "После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Расслабленная атмосфера?

    А это версия официального фотографа канадского премьера Джастина Трюдо Адама Скотти. Вероятно, снимки Скотти и его немецкого коллеги Йеско Денцеля разделяют лишь считанные секунды или минуты, но настроение фото разительно отличается. Меркель и Трюдо смеются, а Трамп выглядит как минимум открытым к беседе.

    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


Смотреть видео 02:28

Как изменилась внешняя политика США при Дональде Трампе?

Контекст

Комментарий: Соперничество двух сверхдержав - США и КНР- неоспоримо

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб отношениям США и Китая. Но и ранее речь шла о политическом, экономическом и технологическом соперничестве двух сверхдержав, считает автор FAZ. (25.05.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Закроет ли Дональд Трамп социальные сети  

О коронавирусе в США, лжи, Трампе и российском вмешательстве - Элизабет Харрингтон в Conflict Zone  

Также по теме

UK NATO-Treffen in London l Angela Merkel und Donald Trump

Меркель отказалась от поездки в Вашингтон на саммит G7 30.05.2020

Канцлер ФРГ не может согласиться на личное участие в саммите "большой семерки" из-за общей ситуации с пандемией, сообщил представитель федерального правительства Германии.

Kanada G7 Gipfel Abreise Donald Trump

Президент США Трамп хочет провести саммит G7 в Белом доме 26.05.2020

Очный саммит "большой семерки" в Белом доме станет признаком возвращения США к привычной жизни, считает Дональд Трамп. Ранее президент отменил июньскую встречу с лидерами стран G7 из-за коронавируса.

USA Washington Donald Trump

Трамп хочет перенести саммит G7 на осень и позвать Россию 31.05.2020

Саммит G7 в 2020 году планируют перенести на осень. Кроме того, президент США хочет пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Реклама

Самые читаемые

В США продолжаются беспорядки: в 25 городах ввели комендантский час  

Молодые белорусы за Лукашенко: кто и за что его поддерживает  

МИД Таджикистана направил России ноту из-за заявления Лаврова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно