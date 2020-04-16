Власти Франции получили наихудшую оценку граждан за борьбу с пандемией

Власти Франции получили наихудшую оценку респондентов за политическое руководство страной в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные социологическим институтом Ipsos в субботу, 2 мая. Исследование проводилось в шести европейских странах и в Новой Зеландии.

По шкале от 0 до 10 правительство Эмманюэля Макрона набрало лишь 4,1 балла. Максимальные 7,8 - у кабинета новозеландского премьера Джасинды Ардерн. За ним расположились федеральные канцлеры Австрии и Германии Себастьян Курц (6,8) и Ангела Меркель (Angela Merkel) с 6 баллами.

Далее в порядке убывания следуют глава британского кабмина Борис Джонсон (5,6), его итальянский коллега Джузеппе Конте (5,5) и премьер-министр Швеции Стефан Левен (5,2).

Пример Новой Зеландии

Новая Зеландия уже в начале февраля рекомендовала гражданам свести к минимуму социальные контакты, 14 марта она ввела обязательный карантин для всех въезжающих в страну, а 19 марта закрыла границы для иностранцев. Кроме того, в пересчете на сто тысяч населения лаборатории в Новой Зеландии провели на треть больше тестов на наличие вируса, чем США.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране с почти пятимиллионным населением на 2 мая было зарегистрировано всего 1485 случаев инфицирования коронавирусом, 20 человек умерли. Это один из самых низких показателей летальности в ситуации с COVID-19 в отдельно взятой развитой стране мира. Власти уже прорабатывают планы возвращения почти полумиллиона человек на рабочие места. В среднесрочной перспективе планируется разблокировать воздушное сообщение с соседней Австралией.

Почти 25 тысяч умерших во Франции

Франция объявила карантин 17 марта. В конце января в парижскую больницу попала пожилая пара из Китая. Кроме того, тогда же еще один гражданин Франции китайского происхождения привез вирус из Уханя в Бордо. Министр здравоохранения Аньес Бюзен, впоследствии подавшая в отставку, на тот момент заявила, что ведомство риск появления вируса во Франции считает "слабым", и специальный контроль на границах, в том числе для прилетающих из Китая, было решено не вводить. По данным Worldometer, в стране на 2 мая инфицированы 168 396 человек, умерли 24 760.

Опрос Ipsos проводился с 16 по 24 апреля по заказу французского института политических исследований Cevipof и еще ряда международных организаций. В каждой из стран в исследовании онлайн приняли участие минимум 1000 человек.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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