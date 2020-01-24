Власти Турции сообщили о 19 погибших в результате землетрясения

В Турции в результате землетрясения магнитудой 6,8 в провинции Элязыг на востоке страны погибли как минимум 19 человек, более 900 - пострадали. Кроме того, разрушены либо повреждены десятки зданий. Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,75 километра. Толчки ощущались и в прилегающих к Элязыгу провинциях Турции, и на севере Сирии.

В Турции постоянно происходят сильные землетрясения, так как страна расположена на нескольких литосферных плитах. Так, 17 августа 1999 года в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Измите, Стамбуле и других местах погибли более 17000 человек, напоминает агентство AFP.

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