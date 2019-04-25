Власти США возобновят исполнение смертных приговоров

Федеральные власти США после перерыва почти в 20 лет решили возобновить исполнение смертных приговоров. Как заявили в министерстве юстиции страны в четверг, 25 июля, с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных в тюрьме Терре-Хот в Индиане.

Речь идет о наиболее жестоких преступниках, все они были приговорены за убийства, в том числе детей. Все осужденные ожидают казни более 15 лет. Для исполнения смертных приговоров будет применена смертельная доза психотропного препарата пентобарбитал.

Мораторий на казни на федеральном уровне был неформальным, Минюст США проверял процедуру применения смертельной инъекции. Однако за это время высшая мера наказания осуществлялась отдельно в некоторых штатах. В настоящее время в США приговорены к смертной казни более 2600 человек. В ряде штатов, например Нью-Йорке, казнь запрещена.

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