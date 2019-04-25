 Власти США возобновят исполнение смертных приговоров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.07.2019

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Мир

Власти США возобновят исполнение смертных приговоров

Перерыв в применении смертных казней на федеральном уровне США длился почти 20 лет. При этом высшая мера наказания осуществлялась в некоторых штатах.

Камера для казней в тюрьме Сан-Квентин в Калифорнии

Камера для казней в тюрьме Сан-Квентин в Калифорнии

Федеральные власти США после перерыва почти в 20 лет решили возобновить исполнение смертных приговоров. Как заявили в министерстве юстиции страны в четверг, 25 июля, с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных в тюрьме Терре-Хот в Индиане.

Контекст

16 октября 1946 года в Нюрнберге были приведены в исполнение смертные приговоры главным нацистским преступникам. На эшафот их вели 13 ступенек. (09.05.2019)

В 2018 году в мире казнили не менее 690 человек, говорится в докладе Amnesty International. По оценке правозащитников, больше всего смертных приговоров исполнено в Китае, Иране и Саудовской Аравии. (10.04.2019)

Речь идет о наиболее жестоких преступниках, все они были приговорены за убийства, в том числе детей. Все осужденные ожидают казни более 15 лет. Для исполнения смертных приговоров будет применена смертельная доза психотропного препарата пентобарбитал.

Мораторий на казни на федеральном уровне был неформальным, Минюст США проверял процедуру применения смертельной инъекции. Однако за это время высшая мера наказания осуществлялась отдельно в некоторых штатах. В настоящее время в США приговорены к смертной казни более 2600 человек. В ряде штатов, например Нью-Йорке, казнь запрещена.

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