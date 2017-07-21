Власти России засекретили сделки с участием большинства госбанков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет публиковать в интернете сведения о сделках, если в них участвуют лица, находящиеся под зарубежными санкциями. Так же разрешается засекречивать информацию о ходатайствах по сделкам, в которых фигурируют уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки - то есть большинство крупнейших государственных банков (их список тоже засекречен). Соответствующее постановление правительства было опубликовано в понедельник, 3 июня, в официальном интернет-портале правовой информации.

По состоянию на 1 октября 2017 года в списке банков, использующихся для гособоронзаказа, значились ВТБ, Сбербанк, банк "Россия", Газпромбанк, банк "Санкт-Петербург", Новикомбанк, ВБРР и Россельхозбанк, а в 2018 году к ним прибавился Промсвязьбанк.

Агентство РБК приводит примеры сделок, которые можно было бы засекретить по данному постановлению. Это заявление Сбербанка о создании СП на базе "Яндекс.Маркет" в 2018 году (Сбербанк находится под секторальными санкциями, кроме того, он входил в число уполномоченных банков по гособоронзаказу). Тоже самое касается ходатайства Аркадия Ротенберга о покупке "Мостотреста", ходатайства НОВАТЭКа о покупке газовых активов АЛРОСА, ходатайства катарского суверенного фонда QIA об увеличении доли в "Роснефти" и так далее.

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