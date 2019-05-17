 Власти предложат новые места для сооружения храма в Екатеринбурге | Новости из Германии о России | DW | 18.05.2019

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Россия

Власти предложат новые места для сооружения храма в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал предложить еще не менее четырех альтернативных площадок для строительства Он заверил, что окончательное решение примут по итогам опроса жителей Екатеринбурга.

Протесты в Екатеринбурге

Протесты в Екатеринбурге

После волны массовых протестов против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга, власти Свердловской области обещали предложить горожанам, помимо сквера на Октябрьской площади, еще не менее четырех альтернативных мест для сооружения храма. Перечень новых возможных мест для строительства будет обнародован уже 20 мая, сообщил в субботу, 18 мая, интернет-портал "Екатеринбург онлайн" со ссылкой на заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Контекст

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В обращении Куйвашева подчеркивается, что список, который будет предложен горожанам, - не исчерпывающий. "Предлагайте свои варианты - все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом - проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение", - обещал губернатор Свердловской области.

Акции протеста

Куйвашев пригласил всех к "активному, конструктивному участию в обсуждении", добавив, что если власти, в том числе он лично, допустили ошибки, то они будут признаны и исправлены. "Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так: храм или сквер. И храм, и сквер нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу - должны решить все вы, жители Екатеринбурга", - подчеркивается в документе.

Массовые акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга начались 13 мая. После трех дней протестов, сопровождавшихся задержаниями и арестами демонстрантов, президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма. До окончания опроса строительные работы в сквере приостановлены.

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