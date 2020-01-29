Власти Нижнего Новгорода отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова

Организаторы марша памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде подали повторное уведомление о проведении памятной акции, сообщает на своем сайте региональное отделение партии "Яблоко". Накануне администрация Нижнего Новгорода отказалась согласовать памятную акцию, которую планировалось провести 29 февраля на Большой Покровской улице. Пять лет назад, 27 февраля 2019 года первый губернатор Нижегродской области Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве.
Председатель Нижегородского "Яблока", один из организаторов марша памяти в городе Олег Родин рассказал, что мэрия города отказала в связи с тем, что считает марш памяти не культурно-массовым мероприятием, а шествием с целью привлечения внимания к каким-либо проблемам.
Организаторы сочли такое объяснение отпиской и подали повторную заявку на проведение марша, дополнив ее возложением цветов к мемориалу памяти Бориса Немцова и памятной концертной программой на Театральной площади. "Примечательно, что на Большой Покровской ранее проходили шествия, например "Святочное шествие" 12 января 2020 года, организованное Нижегородской митрополией", - отмечают в региональном отделении партии.
Нижегородские власти не впервые отказывают в согласовании марша памяти Бориса Немцова
В 2016 году организаторам пришлось судиться с мэрией, чтобы получить согласование. В 2018 году памятная акция была не согласована, ряд участников были задержаны и получили административные аресты. 27 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде на доме, в котором жил Немцов, была открыта памятная табличка.
В Москве 29 февраля также запланирован марш памяти Бориса Немцова. На странице мероприятия в Facebook указано, что "это будет политический марш, основная цель которого – требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов, и за это он отдал свою жизнь". Маршрут и время будут опубликованы по итогам согласования.
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