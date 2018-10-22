 Власти Москвы согласовали ″Возвращение имен″ | Новости из Германии о России | DW | 23.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Власти Москвы согласовали "Возвращение имен"

Акция "Возвращение имен" официально согласована, она состоится у Соловецкого камня. Мероприятие ежегодно проходит 29 октября - в День памяти жертв политических репрессий.

Акция Возвращение имен у Соловецкого камня в Москве (фото из архива)

Акция "Возвращение имен" у Соловецкого камня в Москве (фото из архива)

Контекст

"Жалею, что сейчас не 37-й год", - сказал сотрудник правоохранительных органов задержанным активистам Pussy Riot. Почему именно 37-й год? Чем он отличается от других? (23.07.2018)

Что в Карелии, что в Чечне - закон в России одинаково не может никого защитить. Повторный арест историка Юрия Дмитриева это доказывает, считает Иван Преображенский. (28.06.2018)

Восстановление конкретной исторической реальности и поиск выхода России из очередного сталинского тупика - заслуга списка, созданного "Мемориалом". (25.11.2016)

Власти Москвы официально согласовали акцию "Возвращение имен" правозащитного центра "Мемориал". Она традиционно пройдет у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве, заявила во вторник, 23 октября, представитель столичного департамента региональной безопасности Елена Романова агентству "Интерфакс". Акция "Возвращение имен" состоится в День памяти жертв политических репрессий - 29 октября с 10.00 до 22.00 мск.

Это мероприятие с 2007 года всегда проходит у Соловецкого камня, но в этом году московские власти отозвали согласование акции из-за ремонта в сквере и предложили перенести ее  к "Стене скорби" на проспекте Сахарова. "Мемориал" перенос акции в другое место счел неприемлемым.

Затем представители столичных властей предложили "Мемориалу" обсудить акцию 22 октября и тогда же достигли договоренности о том, что традиционное место проведения мероприятия менять не будут.

Смотрите также:

  • Чехия: мемориал жертвам коммунизма

    Памятники жертвам коммунизма

    Чехия: мемориал жертвам коммунизма

    Семь бронзовых скульптур спускаются вниз по белой лестнице у подножия холма Петршин в Праге. Мемориал был открыт в 2002 году и является совместной работой чешского скульптора Олбрама Зубека и архитекторов Яна Керела и Зденека Хользела. Мемориал посвящен, как гласит надпись, не только тем, кто был "заключен в тюрьму или казнен, но и всем тем, чья жизнь была разрушена тоталитарным деспотизмом".

  • Германия: мемориал в Хоэншёнхаузене

    Памятники жертвам коммунизма

    Германия: мемориал в Хоэншёнхаузене

    С 1951 по 1989 годы в центральном следственном изоляторе министерства госбезопасности ГДР ("штази") находились в заключении более 11 000 человек. До того кирпичную постройку с подвальными помещениями в берлинском районе Хоэншёнхаузен использовали советские оккупационные власти в качестве специального лагеря для нацистов и предполагаемых врагов коммунистического режима.

  • Румыния: память о Сопротивлении

    Памятники жертвам коммунизма

    Румыния: память о Сопротивлении

    От гигантского памятника Ленину, установленного в 1960 году в Бухаресте на площади перед самым высоким зданием Румынии, построенным по типу "сталинских высоток", остался один пьедестал. По инициативе бывших политических заключенных с 2016 года на этом пьедестале стоит 20-метровой высоты обелиск работы скульптора Михая Букулея.

  • Албания: Дом листьев

    Памятники жертвам коммунизма

    Албания: "Дом листьев"

    Первый мемориал памяти жертв коммунистического режима в Тиране появился в 2017 году. Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты использовали здание в качестве тюрьмы. После прихода к власти коммунистов в 1945 году здесь пытали и убивали инакомыслящих. Затем за фасадами "Дома листьев" разместилась штаб-квартира Сигурими, секретной службы Албании в эпоху коммунистического режима.

  • Россия: Соловецкий камень

    Памятники жертвам коммунизма

    Россия: Соловецкий камень

    В Москве памятник жертвам политических репрессий в СССР находится на Лубянской площади. Именно на Лубянке в годы советской диктатуры подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме. Гранитный валун привезли в Москву с Соловецких островов, из поселка Соловецкого, где в 1919-1933 годах был лагерь, а в 1937-1939 годах - тюрьма особого назначения.

  • Грузия: Музей советской оккупации

    Памятники жертвам коммунизма

    Грузия: Музей советской оккупации

    На родине Сталина в грузинском городе Гори советский диктатор до сих пор считается национальным героем, хотя и есть планы переделать постоянную экспозицию в посвященном ему музее. О политических репрессиях и жертвах советского режима рассказывает Музей советской оккупации, открывшийся в 2006 году при Национальном музее в Тбилиси.

  • Казахстан: памятник жертвам голода

    Памятники жертвам коммунизма

    Казахстан: памятник жертвам голода

    Около 1,5 миллиона казахов погибли в результате катастрофического голода, вызванного принудительной коллективизацией в 1932/33 годы. Память жертв казахского голодомора чтит монументальная скульптурно-художественная композиция в Астане, открытая 31 мая 2012 года в национальный день памяти жертв политических репрессий.

  • Украина: памятник у Тюрьмы на Лонцкого

    Памятники жертвам коммунизма

    Украина: памятник у "Тюрьмы на Лонцкого"

    Памятник жертвам коммунистических преступлений во Львове открыли в 1997 году. Место, где он установлен, символично - напротив бывшей тюрьмы на Лонцкого, в здании которой располагались, в частности, управление НКВД и следственная тюрьма гестапо. С 2009 года здесь работает национальный Музей памяти жертв оккупационных режимов.

  • Латвия: памятник Свободы

    Памятники жертвам коммунизма

    Латвия: памятник Свободы

    Милда - так называют латыши женскую фигуру на 19-метровом пилоне памятника Свободы в Риге. Монумент был возведен в 1935 году в память о павших борцах за независимость Латвии и пережил советское время благодаря протекции архитектора Мухиной, уроженки Риги. Памятник является одним из неофициальных символов Латвии и выражает стремление к самоопределению, волю к протесту и сопротивлению.

  • Монголия: мемориал в Музее памяти жертв политических репрессий

    Памятники жертвам коммунизма

    Монголия: мемориал в Музее памяти жертв политических репрессий

    Зажатая между Россией и Китаем страна почти весь 20-й век провела под игом иностранного господства. Политически и экономически Монголия дольше всего зависела от СССР. В 1996 году в Улан-Баторе был открыт Музей памяти жертв политических преследований, а через год был добавлен мемориал.

  • Корея: Мост свободы

    Памятники жертвам коммунизма

    Корея: "Мост свободы"

    Мост через реку Имджинган, протекающую по территориям КНДР и Республики Кореи, был построен еще в начале 20-го века. Расположенный в демилитаризованной зоне, он является единственным связующим звеном между частями разделенной земли. Мост играл важную роль в Корейской войне 1950-1953 годов. Южная сторона моста стала своего рода мемориалом, где люди оставляют флаги и личные послания.

  • Камбоджа: память о жертвах красных кхмеров

    Памятники жертвам коммунизма

    Камбоджа: память о жертвах "красных кхмеров"

    Террористический режим "красных кхмеров" уничтожил более двух миллионов камбоджийцев - почти половину населения страны. В 1978 году войска также коммунистического Вьетнама заняли Камбоджу. Кости и черепа жертв массовых репрессий были выставлены публично как свидетельство геноцида.

  • США: Катынское преступление

    Памятники жертвам коммунизма

    США: Катынское преступление

    Весной 1940 года в Катынском лесу в Смоленской области советская власть расстреляла около 4400 польских военнопленных, в основном офицеров. Катынский расстрел является синонимом массового уничтожения польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. Мемориал в Нью-Джерси, посвященный всем жертвам советского коммунизма, была возведен по инициативе польских эмигрантов в США.

    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


Смотреть видео 02:41
Now live
02:41 мин

Как прошел день памяти жертв политических репрессий в Москве

Контекст

Памятники жертвам коммунизма

Память о жертвах политических репрессий коммунистической эпохи хранят мемориалы во всем мире. (23.08.2018)  

Ссылки в интернете

Мэрия Москвы пригласила "Мемориал" обсудить акцию к Соловецкому камню  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как прошел день памяти жертв политических репрессий в Москве  

В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о репрессированных  

"Возвращение имен" - акция памяти жертв сталинского террора  

Также по теме

Russland Moskau Gedenken an die Opfer des Stalinismus

Мэрия Москвы пригласила "Мемориал" обсудить акцию к Соловецкому камню 20.10.2018

Префектура ЦАО Москвы извинилась перед организаторами "за возникшие неудобства". Столичные власти предложили "Мемориалу" обсудить акцию "Возвращение имен" 22 октября.

Russland Gedenktag in Moskau

Власти Москвы запретили "Мемориалу" проводить акцию у Соловецкого камня 19.10.2018

Проведение традиционной акции "Возвращение имен" невозможно в связи с опасными ремонтно-строительными работами, сообщил заместитель префекта ЦАО Москвы.

Russland St Petersburg Festnahmen bei Demonstration gegen Putin

"Мемориал" расширил список политзаключенных в России 30.10.2017

Правозащитный центр "Мемориал" обновил список российских политзаключенных. В нем теперь 117 фамилий. На самом деле количество политзаключенных в России больше, утверждают правозащитники.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Миллиардер в кепочке: карьера, начавшаяся в ПТУ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно