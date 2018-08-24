 Власти Москвы не согласовали акцию Навального 9 сентября | Новости из Германии о России | DW | 26.08.2018

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Россия

Власти Москвы не согласовали акцию Навального 9 сентября

Как заявили в столичном департаменте региональной безопасности, в Москве в этот день планируется множество мероприятий и проведения шествия-митинга в центре столицы невозможно.

Мэрия Москвы

Мэрия Москвы

Власти Москвы не согласовали заявку сторонников Алексея Навального на проведение в центре российской столицы шествия-митинга против пенсионной реформы в Единый день голосования 9 сентября. Об этом глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников рассказал агентству "Интерфакс" в воскресенье, 26 мая.

Контекст

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По его словам, заявителям отказали по ряду причин. Черников отметил, что на 9 сентября "в центре планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города" и поэтому невозможно провести шествие по Тверской и митинг на Охотном ряду.

При этом заявителям не была предложена и альтернативная площадка для их акции. Это связано с тем, что организаторы якобы намеревались во время мероприятия проводить агитацию, "в том числе и по вопросам, не касающимся темы заявки". Черников указал, что такие действия стали бы нарушением нескольких российских законов, в частности, запрещающего агитацию за день и в день выборов.

Сам Навальный, задержанный накануне возле собственного дома и до сих пор остающийся в отделении полиции, связал свое задержание с желанием властей помешать подготовке акции против повышения пенсионного возраста. "Обычно пытаются задержать накануне акции, а тут аж за две недели. Тема очень важная. В Кремле переживают", - написал оппозиционер на своем сайте. Навальный также пояснил, что судить его будут в понедельник, 27 августа, "за участие в митинге 28 января".

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Сайт Алексея Навального

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