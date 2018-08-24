Власти Москвы не согласовали акцию Навального 9 сентября

Власти Москвы не согласовали заявку сторонников Алексея Навального на проведение в центре российской столицы шествия-митинга против пенсионной реформы в Единый день голосования 9 сентября. Об этом глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников рассказал агентству "Интерфакс" в воскресенье, 26 мая.

По его словам, заявителям отказали по ряду причин. Черников отметил, что на 9 сентября "в центре планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города" и поэтому невозможно провести шествие по Тверской и митинг на Охотном ряду.

При этом заявителям не была предложена и альтернативная площадка для их акции. Это связано с тем, что организаторы якобы намеревались во время мероприятия проводить агитацию, "в том числе и по вопросам, не касающимся темы заявки". Черников указал, что такие действия стали бы нарушением нескольких российских законов, в частности, запрещающего агитацию за день и в день выборов.

Сам Навальный, задержанный накануне возле собственного дома и до сих пор остающийся в отделении полиции, связал свое задержание с желанием властей помешать подготовке акции против повышения пенсионного возраста. "Обычно пытаются задержать накануне акции, а тут аж за две недели. Тема очень важная. В Кремле переживают", - написал оппозиционер на своем сайте. Навальный также пояснил, что судить его будут в понедельник, 27 августа, "за участие в митинге 28 января".

Смотрите также:

Смотреть видео 13:12 Now live 13:12 мин Поделиться Навальный против пенсионной реформы: что думают в ФРГ? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2zsIf Навальный против пенсионной реформы: немецкие эксперты говорят о популизме - DW Новости (19.06.2018)