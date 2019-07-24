Власти Италии обещают снизить налоги на 10 миллиардов евро

Правительство Италии подготовило налоговую реформу, которая в 2020 году должна будет снизить налоговое бремя населения на общую сумму до 10 миллиардов евро. Об этом сообщает в четверг, 25 июля, итальянская газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини.

По словам Сальвини, в первую очередь, налоговые послабления коснутся семей со средним заработком, а также работников с доходом до 100 тысяч евро. Кроме прочего, реформа предполагает комбинацию мер по введению фиксированной налоговой ставки и по сокращению разницы между начисленной и выданной зарплатой.

Еврокомиссия отказалась от санкций в отношении Италии из-за дефицита бюджета

Сальвини, возглавляющий правящую партию "Лига", а также его партнер по коалиции и вице-премьер Луиджи ди Майо, являющийся лидером движения "Пять звезд", полагают, что снижение налогового бремени станет стимулом для развития экономики страны.

До середины октября Рим обязан предоставить Еврокомиссии проект бюджета страны на 2020 год. Ранее Еврокомиссия отказалась от ввода санкций в отношении Италии из-за дефицита бюджета, превышающего нормы ЕС. Теперь ожидается, что Брюссель официально подтвердит, что итальянский бюджет не нарушает данные правила. Национальный долг Италии - второй по объему в Евросоюзе после Греции.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Ставка ставке рознь Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Вступать в брак - выгодно Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие. Автор: Ирина Филатова

