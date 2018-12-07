 Власти Италии назвали причины давки в ночном клубе | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2018

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Европа

Власти Италии назвали причины давки в ночном клубе

Давка в ночном клубе в Коринальдо началась, в том числе, потому, что он был переполнен, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Свидетели говорят, что в толпе распылили перцовый баллончик.

Спасатели на месте происшествия в Коринальдо

Спасатели на месте происшествия в Коринальдо

Ночной клуб в итальянском городе Коринальдо, где в давке погибли шесть человек, продал посетителям значительно больше билетов на концерт, чем мог вместить. Следователи полагают, что одной из причин давки стала переполненность клуба, заявил в субботу, 8 декабря, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По словам премьера, всего было продано около 1400 билетов, при этом использовалось лишь одно из трех помещений, рассчитанное на 469 человек. "Очевидно, что эти цифры не соответствуют друг другу. Происшествия подобные этому никогда не должны повториться", - подчеркнул Конте. В то же время он отметил, что это лишь предварительные выводы, а следствие еще продолжается.

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Во время церемонии, посвященной празднику непорочного зачатия Девы Марии, папа Франциск помолился за погибших и раненых в давке в Коринальдо. "Я прошу у девы Марии покровительства для всех", - сказал папа Франциск.

Давка в клубе: 6 погибших, 120 раненых

В ночь на 8 декабря в ночном клубе Lanterna Azzura должен был выступить популярный итальянский рэпер Sfera Ebbasta. Однако в клубе началась давка, жертвами которой стали пятеро подростков и женщина 39 лет, сопровождавшая дочь. Еще 120 человек получили травмы, около 10 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, давка началась из-за того, что кто-то распылил в толпе перцовый баллончик.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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