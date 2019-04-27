 Власти Германии подали ходатайство о лишении НДПГ госфинансирования | Новости из Германии о Германии | DW | 20.07.2019

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Германия

Власти Германии подали ходатайство о лишении НДПГ госфинансирования

Деятельность Национал-демократической партии Германии направлена против конституции, считают бундесрат, бундестаг и правительство ФРГ. Они просят Федеральный конституционный суд лишить партию госфинансирования.

Участник акции НДПГ с флагом партии ( фото из архива)

Участник акции НДПГ с флагом партии ( фото из архива)

Власти Германии намерены лишить праворадикальную Национал-демократическую партию Германии (НДПГ) возможности получать средства из государственного бюджета. Немецкие бундесрат, бундестаг и правительство ФРГ подали в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ соответствующее ходатайство в пятницу, 19 июля.

Контекст

Конституционный суд ФРГ вновь отклонил иск о запрете Национал-демократической партии Германии. Это говорит о силе Основного закона. Праворадикальная партия не опасна, считает Фолькер Вагенер. (17.01.2017)

Конституционный суд ФРГ начал слушания дела о запрете праворадикальной Национал-демократической партии Германии. Основные факты о партии и о слушаниях дела - в обзоре DW. (01.03.2016)

НДПГ ставит целью упразднить свободно-демократическое устройство общества, отмечается в этом документе. В частности, германские власти представили более 300 доказательств действий праворадикальной партии, направленных против конституции.

По данным немецкого издания Tagesspiegel, в 2018 году НДПГ получила из бюджетных средств почти 745 тысяч евро. В текущем году праворадикальная партия получает около 200 тысяч евро в квартал, добавляет издание.

В январе 2017 года Федеральный конституционный суд в Карлсруэ отклонил иск о запрете НДПГ. Несколькими месяцами позднее германские власти одобрили закон о прекращении государственного финансирования политических объединений, деятельность которых направлена против Основного закона ФРГ.

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    Автор: Александра Елкина


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