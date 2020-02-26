 Власти Германии изучат решение суда разрешить эвтаназию | Новости из Германии о Германии | DW | 26.02.2020

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Германия

Власти Германии изучат решение суда разрешить эвтаназию

Конституционный суд ФРГ разрешил эвтаназию, сочтя ее запрет нарушением прав тяжелобольных. Правительство оценит позицию суда. Церковь и фонды помощи критикуют вердикт.

Человек держит за руку пожилую женщину

Решение Федерального конституционного суда Германии, усмотревшего в запрете на эвтаназию на коммерческой основе противоречие Основному закону, не осталось без внимания властей и представителей церкви. Так, Берлин намерен основательно изучить вердикт суда в Карлсруэ, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в среду, 26 февраля.

Церковь заявила о культурном переломе

В свою очередь, христианские церкви обеспокоенно отреагировали на позицию судей. Разрешение эвтаназии может "оказать давление на пожилых или больных людей", подталкивая их к тому, чтобы воспользоваться таким вариантом, опасаются председатель Конференции немецких католических епископов Райнхард Маркс (Reinhard Marx) и глава Евангелической церкви Германии Хайнрих Бедфорд-Штром (Heinrich Bedford-Strohm). При этом судьи увидели в запрете на эвтаназию на коммерческой основе нарушение прав тяжелобольных людей и докторов.

Представители церквей назвали вердикт "переломом в нашей культуре, направленной на одобрение и продвижение жизни". Церкви намерены бороться за то, чтобы содействие эвтаназии на коммерческой основе "не стало принятой нормой" в Германии, а также продолжать поддерживать людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, подчеркнули Маркс и Бедфорд-Штром.

Критика от фондов помощи

Решение суда означает что "суицид становится естественным вариантом терапии", считает Ойген Бриш (Eugen Brysch) из немецкого Фонда защиты пациентов. По его словам, в итоге больше половины людей будут выбирать уход из жизни, а не переезд в дом престарелых. Разрешение эвтаназии "основательно изменит солидарность с теми, кто ищет помощи", добавил Бриш.

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Добровольный уход из жизни становится "услугой в порядке вещей", критикуют решение в Германском паллиативном фонде. "Если суд не принимает во внимание отчетливое решение парламента по таким общественно значимым вопросам как смерть, он, очевидно, растерял все демократическое уважение", - заявил представитель совета фонда Карстен Шюц (Carsten Schütz).

Федеральный конституционный суд несколькими часами ранее установил, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека и включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни. Но судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, содействующих эвтаназии.

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    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


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