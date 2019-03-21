 Власти Венесуэлы обвинили главу аппарата Гуайдо в терроризме | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.03.2019

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Мир

Власти Венесуэлы обвинили главу аппарата Гуайдо в терроризме

ЕС и США потребовали незамедлительного освободить Роберто Марреро, которого задержали спецслужбы Венесуэлы.

Роберто Марреро, глава аппарата Хуана Гуайдо

Роберто Марреро, глава аппарата временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо

Ближайшему сподвижнику и главе аппарата временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо  предъявлены обвинения в терроризме. Как подтвердил в четверг, 21 марта,  глава МВД страны Нестор Ревероль, полиция задержала Роберто Марреро в ходе рейда в Каракасе.

По утверждению властей, он якобы вовлечен в заговор Колумбии и ряда стран Центральной Америки по свержению главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие полагает, что 49-летний Марреро возглавлял "террористическую ячейку". В ходе обыска у него, по версии прокуратуры, был найден "тайник с оружием и иностранной валютой". Телохранитель политика, 34-летний Луис Паэс, арестован по тем же обвинениям.

Контекст

На фоне масштабных протестов 4 августа в Венесуэле впервые соберется учредительное собрание, которое должно переписать конституцию. Главное о последних событиях в стране - в материале DW. (03.08.2017)

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции Николаса Мадуро, который за последние годы получил немало кредитов и инвестиций из РФ. (24.01.2019)

ЕС и США потребовали освободить Марреро

Европейский Союз и США уже потребовали незамедлительного освобождения Роберто Марреро. Так, американский госсекретарь Майкл Помпео пригрозил правительству Мадуро последствиями, венесуэльские если власти не снимут арест с руководителя аппарата Хуана Гуайдо.

Ранее депутат Национальной ассамблеи от партии "Народная воля" Серхио Вергара назвал задержание Марреро "похищением". В доме Вергара также был проведен обыск.

Политический кризис в Венесуэле

Венесуэла уже около двух месяцев переживает острейший политический кризис. 22 января - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок - в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали его в качестве легитимного лидера.

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    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

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    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

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    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

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    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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Гуайдо против Мадуро: чего достиг молодой политик в Венесуэле

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Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

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