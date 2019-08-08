 Власти Белгорода не согласовали пикеты в поддержку московских протестов | Новости из Германии о России | DW | 08.08.2019

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Россия

Власти Белгорода не согласовали пикеты в поддержку московских протестов

Власти Белгорода не разрешили провести пикет солидарности с москвичами, сославшись на проведение в тех же местах акций в поддержку силовиков, разгоняющих протесты.

Акция протеста в Москве 3 августа

Акция протеста в Москве 3 августа

Мэрия Белгорода отказалась согласовать намеченные на 10 августа пикеты в поддержку протестов в Москве, сославшись на акции солидарности с сотрудниками силовых ведомств. Штаб Навального в Белгороде сообщил в четверг, 8 августа, об отказе в проведении акций во всех трех заявленных местах. Там будут стоять люди с плакатами "в поддержку сотрудников силовых ведомств при пресечении незаконных действий участников несанкционированных мероприятий", говорится в письме белгородской администрации, опубликованной штабом Навального в Twitter.

Контекст

Волна протестов в Москве показала, что у внесистемной оппозиции, кроме Навального, есть и другие лидеры, способные бросить вызов действующей власти, считает Федор Крашенинников. (06.08.2019)

За месяц до выборов депутатов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли поддержать независимых кандидатов. Полиция отреагировала жесткими задержаниями. (03.08.2019)

"Нам предложили три другие площадки, но они находятся далеко от центра. Поэтому 10 августа в 14:00 мы выходим с одиночными пикетами к областной администрации", - сообщили далее в белгородском штабе Навального.

Акции за честные выборы

3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержании во время митинга "За честные выборы!", прошедшего 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции. По разным данным, было задержано от 2000 до 2500 человек, включая журналистов и иностранных туристов, десятки людей были избиты.

Новая протестная акция в Москве согласована с мэрией и пройдет 10 августа на проспекте Сахарова.

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    Автор: Евгений Жуков


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Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости

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