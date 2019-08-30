 Власти Армении приостановили разработку золоторудного месторождения | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 30.08.2019

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Европа

Власти Армении приостановили разработку золоторудного месторождения

Добыча золота на месторождении в Амулсаре не начнется до тех пор, пока не будет получено экспертное заключение, что она не навредит окружающей среде. Такое решение приняли власти Армении.

Озеро Севан

Озеро Севан может пострадать от добычи золота на Амулсарском руднике

Разработка золоторудного месторождения в Амулсаре не начнется до тех пор, пока не будет изучено ее возможное воздействие на окружающую среду. Такое решение приняли власти Армении в пятницу, 30 августа, после видеоконференции с участием премьер-министра Никола Пашиняна, представителей компании-разработчика Lydian и экспертной группы Earth link & Advanced Resources Development (ELARD).

Пашинян прислушался к мнению экологов

Еще 19 августа Пашинян заявлял, что добыча золота на Амулсарском месторождении отвечает интересам страны и не нанесет ущерба окружающей среде. Экологи и общественность категорически с этим не согласились, считая, что работы на руднике вызовут губительные последствия для региона, включающего курортную зону с минеральными источниками Джермук и пресноводное озеро Севан. Таким образом, на одной чаше весов оказались ожидаемая добыча от 40 до 70 тонн чистого золота и немалые отчисления в госбюджет, которые необходимы властям; а на другой - тревога за сохранность природы.

Инфографика: Амулсарское золоторудное месторождение

В итоге правительство под давлением акций протестов решило не давать разрешение на начало эксплуатации месторождения (подготовительные работы на нем были приостановлены полгода назад вскоре после смены власти в стране) до получения дополнительных экспертных гарантий о безопасности добычи золота в Амулсаре. В ходе видеоконференции выяснилось, что на основе предоставленных компанией Lydian данных невозможно провести полную оценку экологических последствий разработки месторождения.

Золото в Амулсаре добывать надо, но сперва нужно определить условия

По мнению социолога Арминэ Адибекян, золото в Амулсаре добывать нужно и это не подлежит обсуждению. При этом, подчеркнула Адибекян в интервью DW, нужно договориться об условиях, при которых это будет возможно. И все они должны находиться на контроле государственной комиссии. Социолог отметила, что можно будет также привлечь гражданское общество и экологов, которые будут брать пробы воды и в независимых лабораториях проверять ее качество.

Контекст

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"Во всей этой истории у меня меньше всего вопросов и претензий к компании Lydian - люди предложили план по разработке рудника, правительство Армении согласилось, выдало лицензию", - поясняет Адибекян. Однако теперь, указывает социолог, в стране новое правительство, и оно в нерешительности.

С одной стороны, у него есть, по выражению Адибекян, личные обязательства перед теми, кто его привел к власти; а с другой - государственные обязательства перед инвесторами и бизнесменами, вложившими в дело немалые деньги.

"Для меня не очень понятна ситуация с аудитом, заказанным правительством. Услуги экспертов были оценены почти в 400 тысяч долларов, но в результате оказалось, что, получив гонорар, компания признала, что у нее не было достаточно качественных исходных данных, чтобы дать релевантную картину происходящего", - подвела итог Арминэ Адибекян.

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