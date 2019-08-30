Власти Армении приостановили разработку золоторудного месторождения

Разработка золоторудного месторождения в Амулсаре не начнется до тех пор, пока не будет изучено ее возможное воздействие на окружающую среду. Такое решение приняли власти Армении в пятницу, 30 августа, после видеоконференции с участием премьер-министра Никола Пашиняна, представителей компании-разработчика Lydian и экспертной группы Earth link & Advanced Resources Development (ELARD).

Пашинян прислушался к мнению экологов

Еще 19 августа Пашинян заявлял, что добыча золота на Амулсарском месторождении отвечает интересам страны и не нанесет ущерба окружающей среде. Экологи и общественность категорически с этим не согласились, считая, что работы на руднике вызовут губительные последствия для региона, включающего курортную зону с минеральными источниками Джермук и пресноводное озеро Севан. Таким образом, на одной чаше весов оказались ожидаемая добыча от 40 до 70 тонн чистого золота и немалые отчисления в госбюджет, которые необходимы властям; а на другой - тревога за сохранность природы.

В итоге правительство под давлением акций протестов решило не давать разрешение на начало эксплуатации месторождения (подготовительные работы на нем были приостановлены полгода назад вскоре после смены власти в стране) до получения дополнительных экспертных гарантий о безопасности добычи золота в Амулсаре. В ходе видеоконференции выяснилось, что на основе предоставленных компанией Lydian данных невозможно провести полную оценку экологических последствий разработки месторождения.

Золото в Амулсаре добывать надо, но сперва нужно определить условия

По мнению социолога Арминэ Адибекян, золото в Амулсаре добывать нужно и это не подлежит обсуждению. При этом, подчеркнула Адибекян в интервью DW, нужно договориться об условиях, при которых это будет возможно. И все они должны находиться на контроле государственной комиссии. Социолог отметила, что можно будет также привлечь гражданское общество и экологов, которые будут брать пробы воды и в независимых лабораториях проверять ее качество.

"Во всей этой истории у меня меньше всего вопросов и претензий к компании Lydian - люди предложили план по разработке рудника, правительство Армении согласилось, выдало лицензию", - поясняет Адибекян. Однако теперь, указывает социолог, в стране новое правительство, и оно в нерешительности.

С одной стороны, у него есть, по выражению Адибекян, личные обязательства перед теми, кто его привел к власти; а с другой - государственные обязательства перед инвесторами и бизнесменами, вложившими в дело немалые деньги.

"Для меня не очень понятна ситуация с аудитом, заказанным правительством. Услуги экспертов были оценены почти в 400 тысяч долларов, но в результате оказалось, что, получив гонорар, компания признала, что у нее не было достаточно качественных исходных данных, чтобы дать релевантную картину происходящего", - подвела итог Арминэ Адибекян.

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