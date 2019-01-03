 Власти Амберга отрицают патрулирование города праворадикалами | Новости из Германии о Германии | DW | 03.01.2019

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Германия

Власти Амберга отрицают патрулирование города праворадикалами

Ни власти баварского города Амберг, ни полиция не подтверждают появившиеся в СМИ данные о праворадикальных "патрулях" и отрядах гражданской самообороны.

Амберг

Амберг

У полиции и властей баварского города Амберга нет никаких сведений о том, что некие праворадикальные отряды "гражданской самообороны" когда-либо патрулировали городские улицы. До сих пор не поступало ни соответствующих заявлений очевидцев, ни телефонных звонков от обеспокоенных горожан, сообщили агентству epd в четверг, 3 января, в полиции Амберга. Аналогичное утверждение высказал в интервью агентству dpa официальный представитель амбергского городского совета.

Amberg mutmaßliche NPD-Anhänger auf Schutz-Patrouille (facebook/@npdnuernberg)

В действительности, как пояснил обер-бургомистр Амберга Михаэль Церни (Michael Cerny), имеется лишь обнародованный в соцсетях отделением правоэкстремистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ) в Нюрнберге фотоснимок, на котором четверо мужчин идут по Амбергу, из них трое - в красных жилетах с надписью: "Мы создаем защитные зоны".

"Мы не потерпим никаких территорий вне закона. Создание "защитных зон" или подобные им акции, способные вселить неуверенность в горожан, будут строго пресекаться", - заявила полиция Амберга, которая в настоящее время расследует сообщения о праворадикальных "патрулях" в городе.

Четверо пьяных юношей в возрасте от 17 до 19 лет из Афганистана, Сирии и Ирана 29 декабря нанесли легкие телесные повреждения в общей сложности 12 прохожим в районе вокзала и исторического цента города Амберг. При задержании они оказали сопротивление полиции, с 30 декабря молодые люди находятся под стражей. Мотивы нападений пока неизвестны.

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Информацию о том, что правые радикалы после этого организовали в Амберге патрули ранее, в частности, давала газета Mittelbayerische Zeitung. Она ссылалась на заявление обер-бургомистра Амберга Михаэля Церни о том, что он "шокирован" такой реакцией на инциденты с прохожими.

Представитель городских властей Томас Грамл (Thomas Graml) теперь поясняет, что Церни не так выразился. "О том, что в Амберге есть некие отряды гражданской самообороны или патрули, нам ничего не известно", - заявляет Грамл.

Всего в Амберге живут около 42 тысяч человек, из них 877 безработные, за 2017 год местная полиция зафиксировала 108 связанных с насилием преступлений.

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    Автор: Ирина Филатова


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