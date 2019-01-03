Власти Амберга отрицают патрулирование города праворадикалами

У полиции и властей баварского города Амберга нет никаких сведений о том, что некие праворадикальные отряды "гражданской самообороны" когда-либо патрулировали городские улицы. До сих пор не поступало ни соответствующих заявлений очевидцев, ни телефонных звонков от обеспокоенных горожан, сообщили агентству epd в четверг, 3 января, в полиции Амберга. Аналогичное утверждение высказал в интервью агентству dpa официальный представитель амбергского городского совета.

В действительности, как пояснил обер-бургомистр Амберга Михаэль Церни (Michael Cerny), имеется лишь обнародованный в соцсетях отделением правоэкстремистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ) в Нюрнберге фотоснимок, на котором четверо мужчин идут по Амбергу, из них трое - в красных жилетах с надписью: "Мы создаем защитные зоны".

"Мы не потерпим никаких территорий вне закона. Создание "защитных зон" или подобные им акции, способные вселить неуверенность в горожан, будут строго пресекаться", - заявила полиция Амберга, которая в настоящее время расследует сообщения о праворадикальных "патрулях" в городе.

Четверо пьяных юношей в возрасте от 17 до 19 лет из Афганистана, Сирии и Ирана 29 декабря нанесли легкие телесные повреждения в общей сложности 12 прохожим в районе вокзала и исторического цента города Амберг. При задержании они оказали сопротивление полиции, с 30 декабря молодые люди находятся под стражей. Мотивы нападений пока неизвестны.

Информацию о том, что правые радикалы после этого организовали в Амберге патрули ранее, в частности, давала газета Mittelbayerische Zeitung. Она ссылалась на заявление обер-бургомистра Амберга Михаэля Церни о том, что он "шокирован" такой реакцией на инциденты с прохожими.

Представитель городских властей Томас Грамл (Thomas Graml) теперь поясняет, что Церни не так выразился. "О том, что в Амберге есть некие отряды гражданской самообороны или патрули, нам ничего не известно", - заявляет Грамл.

Всего в Амберге живут около 42 тысяч человек, из них 877 безработные, за 2017 год местная полиция зафиксировала 108 связанных с насилием преступлений.

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

