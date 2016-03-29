На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Владимир Чуров".
Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Адвокат Михаила Ходорковского опроверг сообщения британской газеты о том, что экс-глава ЮКОСа призывал не пускать в Лондон российских чиновников. Между тем текст интервью Ходорковского появился на сайте его пресс-центра.
По заявлению главы ЦИК Владимира Чурова, серьезных нарушений законодательства в ходе кампании по выборам президента России не было. Жалобы поступали лишь на неравномерное освещение тех или иных событий.