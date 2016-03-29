Владимир Чуров

Адвокат: Ходорковский не призывал Лондон не выдавать виз российским чиновникам

Адвокат Михаила Ходорковского опроверг сообщения британской газеты о том, что экс-глава ЮКОСа призывал не пускать в Лондон российских чиновников. Между тем текст интервью Ходорковского появился на сайте его пресс-центра.