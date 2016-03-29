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Владимир Чуров

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Владимир Чуров".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Thema: Langjähriger Leiter der russischen Wahlkommission Wladimir Tschurow (Vladimir Churov) wird sie nicht mehr leiten. Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Putin, Wahlen, Wahlkomission, Tschurow, Macht, Opposition © Sergey Elkin Jahr/Ort: Moskau, 04.03.2016

Комментарий: Хорошая репутация вместо честных выборов 29.03.2016

Выборы в Госдуму должны убедить всех в честности президентской кампании 2018 года. Новому главе ЦИК Элле Памфиловой это может стоить репутации, предупреждает Иван Преображенский.
Thema: Langjähriger Leiter der russischen Wahlkommission Wladimir Tschurow (Vladimir Churov) wird sie nicht mehr leiten. Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Putin, Wahlen, Wahlkomission, Tschurow, Macht, Opposition © Sergey Elkin Jahr/Ort: Moskau, 04.03.2016

Волшебство закончилось: Чуров покидает пост главы ЦИК 04.03.2016

Многолетний глава Центризбиркома Владимир Чуров не вошел в новый состав ЦИК. На его место прочат Эллу Памфилову. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
Vladimir Churov, Head of the Central Electoral Commission, seen at the Kremlin's St.George Hall to become the venue of President Dmitry Medvedev's annual address to the Federal Assembly.

В новый состав ЦИК РФ не назначен Владимир Чуров 03.03.2016

Среди назначенных указом Путина членов Центризбиркома - Элла Памфилова, которая в связи с этим покинет должность уполномоченного по правам человека.
Vladimir Churov, Head of the Central Electoral Commission, seen at the Kremlin's St.George Hall to become the venue of President Dmitry Medvedev's annual address to the Federal Assembly.

Российские правозащитники призвали уволить главу ЦИК Чурова 13.05.2015

Российские правозащитники призвали к отставке председателя ЦИК РФ Владимира Чурова. Причиной открытого обращение активистов стало избиение наблюдателей на выборах в Балашихе и реакция на него властей.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi

В Москве совершено нападение на справороса Олега Шеина 21.11.2013

Нападение на лидера астраханского отделения "Справедливой России" Олега Шеина совершено в Москве. С ножевыми ранениями он госпитализирован в институт Склифосовского. Полиция подтвердила бытовой характер конфликта.
#41703020 - Warsaw panorama Aufnahmedatum: 22.10.2011 © udra11

Дискуссии в ОБСЕ: между политикой и правозащитой 04.10.2013

Пока западные миссии в ОБСЕ общались с критиками властей стран Центральной Азии, в Варшаве НПО спорили с оппозицией о границах правозащиты. О сути споров - корреспондент DW.
Protestaktion in Moskau am 6. Mai 2012, Marsch der Millionen. Gasattacke Bild: DW/ Evlalia Samedova

Российская оппозиция пожаловалась американским конгрессменам 06.07.2012

Конгрессменам США передали материалы о нарушениях при расследовании "болотного дела".
Russian flag and a portrait of Mikhail Khodorkovsky seen during the anti-racism rally held under the slogan _Russia is open to everyone!_ in central Moscow on 26 December 2010. Several thousand people protest against ethnic clashes that have rocked Moscow this month following the deadly shooting of a soccer fan. Photo: Vladimir Astapkovich

Адвокат: Ходорковский не призывал Лондон не выдавать виз российским чиновникам 27.05.2012

Адвокат Михаила Ходорковского опроверг сообщения британской газеты о том, что экс-глава ЮКОСа призывал не пускать в Лондон российских чиновников. Между тем текст интервью Ходорковского появился на сайте его пресс-центра.
1089468 Russia, Astrakhan. 04/10/2012 Participants of an unauthorized rally against mayoral election fraud in Astrakhan. Alexey Kudenko/RIA Novosti dpa 30742778

Омбудсмен требует судебного расследования нарушений на выборах в Астрахани 20.04.2012

За проведение судебного расследования нарушений в ходе выборов мэра Астрахани высказался уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Однако глава ЦИК Чуров утверждает, что серьезных нарушений не было.
1089468 Russia, Astrakhan. 04/10/2012 Participants of an unauthorized rally against mayoral election fraud in Astrakhan. Alexey Kudenko/RIA Novosti dpa 30742778

В российском ЦИКе смотрят видео о выборах в Астрахани 16.04.2012

Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин прибыл в Москву. Просмотр может продлиться всю ночь. ЦИК считает, что речь идет о единичных нарушениях, Шеин говорит о массовых фальсификациях.
1089471 Russia, Astrakhan. 04/10/2012 From left in the center: blogger Aleksey Navalny and former candidate for mayor of Astrakhan Oleg Shein take part in an unauthorized rally against mayoral election fraud in Astrakhan. Alexey Kudenko/RIA Novosti

В Астрахани прошли митинги сторонников мэра и оппозиции 14.04.2012

В Астрахани прошли митинги в поддержку недавно избранного мэра города Михаила Столярова и экс-кандидата в мэры Олега Шеина, оспаривающего результаты выборов. Шеин заявил, что не намерен прекращать протестную голодовку.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 24, 2012. Central Election Commision chairman Vladimir Churov speaks at a meeting of election officials and members of organisations for military, police and intelligence veterans. Churov unveiled a new electronic touch screen voting machine and a document ballot voting system, which are to be used in Russia's upcoming presidential election. (Photo ITAR-TASS / Alexandra Mudrats) Schlagworte Wahlen, Personen, Technik, Microphone, Mikrofon, WAhlleiter, Chef der WAhlkommission, Präsidentenwahl, elektronische Wahlmaschine, Stimmabgabe

Глава ЦИК России: Жалобы были лишь на неравномерности в освещении предвыборных мероприятий 03.03.2012

По заявлению главы ЦИК Владимира Чурова, серьезных нарушений законодательства в ходе кампании по выборам президента России не было. Жалобы поступали лишь на неравномерное освещение тех или иных событий.
Mehrere Tausend Menschen versammelten sich am 24.12.11 in Moskau. Sie Protestierten gegen Wladimir Putin und Wahlbetrug; Copyright: DW/Egor Winogradow

Миссия ПАСЕ призвала провести честные выборы президента РФ 11.02.2012

Во время визита в Москву предвыборная миссия ПАСЕ призвала российское руководство обеспечить проведение честных президентских выборов. Европейские парламентарии встретились со всеми кандидатами, кроме Владимира Путина.
epa03091055 People hold white ballons and a placard reading 'Down with Putin', as they take part in an opposition rally in Moscow, Russia, 04 February 2012. Despite the bitter cold with temperatures dropped to 17 degrees Celcius below zero, thousands of people have come out in the Moscow's streets demanding fair elections. Several rallies are planned to take place in Moscow, inluding a pro-Kremlin, so called Anti-Orange rally, in support of Russian Prime Minister Vladimir Putin who runs for a third presidential term at the upcoming president elections scheduled for 04 March. EPA/SERGEI ILNITSKY +++(c) dpa - Bildfunk+++ dpa 29370245

Россия: оппозиция и Кремль вновь выводят своих сторонников на улицы 10.02.2012

Оппозиция России сообщила, что планирует провести акции "За честные выборы" 19 и 26 февраля, а также 5 марта. Между тем в Кремле готовят акцию сторонников Путина "Защити отечество", которая должна состояться 23 февраля.
Swiss diplomat Heidi Tagliavini the head of the International Election Observers Mission speaks during news conference in Moscow, Russia, Monday, Dec. 5, 2011. Some opposition politicians and election monitors said even a result of around 50 percent for Putin's United Russia party was inflated because of vote fraud. Their claims were backed by European election observers, who pointed to procedural violations and serious indications of ballot stuffing after a campaign slanted in favor of United Russia. (Foto:Mikhail Metzel/AP/dapd)

В России начинает работу миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ 26.01.2012

Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ заручилась заверением главы ЦИК Чурова о беспрепятственной работе на президентских выборах в России. Глава миссии Тальявини сообщила, что наблюдатели пробудут в стране до середины марта.
Vladimir Churov, Head of the Central Electoral Commission, seen at the Kremlin's St.George Hall to become the venue of President Dmitry Medvedev's annual address to the Federal Assembly.

Думская оппозиция внесла проект постановления о недоверии Чурову 24.01.2012

Оппозиционные партии в Госдуме выступили с инициативой выразить недоверие главе ЦИК Владимиру Чурову. Проект постановление депутаты рассмотрят 27 января. Сам Чуров заявил, что не согласен с тем, что он "волшебник".
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