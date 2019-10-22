Владимир Спиваков: Чем меньше пропаганды будет из телевизионного ящика, тем лучше

Владимир Спиваков и "Виртуозы Москвы" выступают в Германии в рамках юбилейного тура. DW побеседовала с известным дирижером об Украине, Грузии, пропаганде на ТВ и философии ЖЭКа.
DW: Владимир Теодорович, в программе ваших гастролей в Германии, которые проходят сейчас в Берлине, Гамбурге, других городах, вы, в частности, исполняете произведение Гии Канчели "Маленькая Данелиада" из фильма "Кин-дза-дза! ". В контексте российско-грузинских отношений, обострившихся в этом году, что значит этот момент, когда российский камерный оркестр исполняет произведение грузинского композитора?
Владимир Спиваков: Знаете, для меня политика, конечно, есть, и без нее очень сложно существовать, но тем не менее человеческие отношения выше этого. Так же как с Украиной - я продолжаю дружить с людьми, с которыми я дружил, которых, так сказать, не испортила телевизионная пропаганда, потому что это обоюдное явление. То же самое и с Грузией. Сейчас, действительно, такое обострение очень неприятное. Поразительно, как это было возможно, совершить такую вещь в Грузии… Это просто выходит за рамки понимания.
Когда была первая такая история с Грузией и в некоторых грузинских ресторанах сациви стали называть "курицей в ореховом соусе", я послал (в Грузию - Ред.) три скрипки в подарок: в консерваторию, в училище и в школу, чтобы люди понимали, что это временное явление, что не все так думают. Я много раз приезжал в Грузию, когда там была страшная нищета. Помню, нас поселили в гостинице "Иверия", в которой лифт останавливался на каждом этаже. И когда люди - жизнь такая, знаете, - с кастрюлями, с детьми, с одеялами вдруг видели меня, они просто не верили своим глазам, что я здесь вот в это тяжелое время.
Я дружил с очень многими грузинскими художниками, музыкантами, деятелями искусства. Поэтому для меня большая потеря, и не только для меня, - уход из жизни Гии Канчели. Он в общем как бы и наш композитор тоже. Он грузин по национальности, но он композитор советской школы, потрясающей школы, авангардист вместе со Шнитке, Габайдуллиной, Эдисоном Денисовым, Арво Пиартом. Это такая группа очень сильных композиторов, которые много чего нового сделали в музыке.
- Что должно измениться в отношениях между Москвой и Киевом, чтобы вы снова выступали в Украине?
- Вы знаете, я один из немногих, с кого украинцы не сняли ни одного звания. Я - народный артист Украины, у меня за заслуги перед Отечеством орден, орден Ярослава Мудрого.У меня родители с Украины к тому же. Ну и после чернобыльской трагедии мы очень много помогали ликвидаторам и детям, играли очень много концертов для того, чтобы можно было привезти медикаменты. И с таможней я договаривался, что вот это идет детям в Чернобыле. У нас все можно было сделать.
Вообще все можно. Я уверен, что можно договориться, и нужно отпустить эту ситуацию, конечно.
- Вы какое-то время жили за границей и потом решили вернуться в Россию, в Советский Союз. Сейчас, в последние пять лет, в связи с внутриполитической ситуацией в России, конфликтом с Украиной наблюдается новый поток мигрантов из России. На бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине встречаешь людей, которых раньше встречал в центре Москвы. Как вы думаете, когда они начнут возвращаться?
- Ну, люди приезжают - люди уезжают. Я-то вообще считаю, что путешествует только тело, а душа остается там, где она родилась. Я живу большую часть своей жизни в России, и я очень счастлив выступать в России, ездить в самые отдаленные города. И потом у меня вся жизнь сейчас в Москве. Фонд детский в Москве - ему 25 лет, "Виртуозам Москвы" 40 лет, 16 лет Национальному филармоническому оркестру России, 16 лет международному Дому музыки, где я служу президентом.
- Что сказать тем, кто сегодня уезжает из России по политическим мотивам?
- Я никогда никого не держал. Когда была такая ситуация, что часть оркестра ("Виртуозы Москвы" - Ред.) хотела вернуться в Россию из Испании, поскольку мы работали под патронажем принца Филиппа, ныне короля, я сказал: "Те, кто хочет ехать, поедут со мной. Те, кто хочет остаться в Испании, остаются". У многих дети, внуки пошли в школу, обросли имуществом каким-то… Так что я никому не препятствую. И вообще вот эта философия ЖЭКа далека от меня.
- А в чем состоит философия ЖЭКа?
- Ну вот в том, что уехал человек - значит, он уже не наш. Так же было?! Это касалось наших русских гениев. Сергей Васильевич Рахманинов - когда говорили, что он ничего не написал больше после того, как уехал из России, и вообще погиб. Игорь Федорович Стравинский погиб - все погибли. Ничего подобного! Сейчас все вернулось.
- Вы в одном из интервью сказали, что конфликты возникают из-за отсутствия культуры и из-за невежества.
- Да, я так считаю.
- Кому в какой момент не хватило культуры, чтобы предотвратить то, что произошло между Россией и Украиной?
- Знаете, я ведь не судья, мне очень сложно отвечать на такие вопросы. Но думаю, не то что культуры - не хватило, наверное, чутья какого-то внутреннего. Мне кажется, что мир развивается по таким направлениям: либо это интересы, либо это идеи. Вот интересы - это нечто кратковременное для меня. А идеи - это то, что имеет какую-то значительно большую протяженность. Мне кажется, что если бы в России смотрели вперед, то может быть, и не был бы там (в Украине - Ред.) тогда президентом Янукович. С Леонидом Даниловичем Кучмой как-то было все нормально у нас вроде бы.
А что касается невежества - да, я считаю, что разделяют нас не моря и океаны, а именно невежество.
- А что с этим делать?
- Чем меньше пропаганды будет из телевизионного ящика, тем лучше, потому что это как-то очень влияет на людей. И в интернете - то же самое. Знаете, у Пелевина как-то я прочел в одном романе… Может, я не идеально точно вспоминаю, но смысл такой: "Я отошел от монитора, и у меня было ощущение, что по моей душе промчалось стадо свиней". Такая вот мысль. Она в общем-то достаточно справедливая, потому что там каждый вываливает неизвестно что, все что в голову придет. Иногда много обидного, нехорошего, грязного. Людей это все нервирует, лишает спокойствия, гармонии.
И, конечно, образование. Нужно воспитывать детей - вот это очень важно. В греческом смысле, как раньше они считали. Сенека, например, писал: "Для чего мы образовываем своих сыновей, обучаем их свободным искусствам? Для того, чтобы они давали добродетель? Нет, для того, чтобы они подготавливали душу для ее восприятия".
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