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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Владимир Рыжков".
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Избиравшийся в Госдуму от партии "Яблоко" в Барнауле Владимир Рыжков объяснил в интервью Жанне Немцовой причины и последствия низкой явки, а также рассказал о нарушениях в ходе голосования.
До выборов в Госдуму РФ остается месяц. Что думают немецкие политологи об исходе голосования, шансах оппозиции и возможных фальсификациях?
Новый способ нарезки избирательных округов в России значительно усложнил работу кандидатов и снижает шансы оппозиции на победу. DW объясняет, почему.
Итоги предвыборных съездов в минувшие выходные принесли маленькую сенсацию. Оказывается, российские либералы не совсем разучились договариваться, радуется политолог Иван Преображенский.
Демократической оппозиции в России рано или поздно придется определиться со своими амбициями, считает российский журналист Константин Эггерт.
В интервью немецкому изданию Stern оппозиционный политик Владимир Рыжков заявил, что платить за Крым придется всем россиянам. В долгосрочной перспективе Путину будет все сложнее удерживать власть
Об этом в преддверии "Марша мира" DW спросила некоторых несогласных. Речь прежде всего шла о действиях Москвы в отношении Украины и о поддержке этого курса россиянами.
По мнению российского оппозиционного политика, Путин стремится изолировать Россию от Запада.
Вторые сутки не открывается сайт одного из лидеров незарегистрированной партии ПАРНАС Владимира Рыжкова. Политик уверен, что причина хакерской атаки - его политическая активность и приближающие выборы.
Сопредседатели Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов и Владимир Рыжков рассказали Deutsche Welle о цели приезда в Берлин, своих шансах на предстоящих парламентских, а также на президентских выборах.
Объединенная оппозиция России подала заявку на регистрацию Партии народной свободы. Ее лидеры надеются, что смогут баллотироваться на выборах в Госдуму и выдвинуть кандидата на пост президента РФ.
Незарегистрированная "Партия народной свободы" 16 апреля провела в центре Москвы согласованный с властями митинг. Акция получилась массовой и прошла организованно, хотя резонанс был не слишком большой.
Савеловский суд Москвы оставил без удовлетворения иск оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Рыжкова и Владимира Милова к премьеру Владимиру Путину. Для принятия решения судье хватило одного дня.
Суд в Москве 2 февраля принял решение взыскать по 100 тысяч рублей с Бориса Немцова и Владимира Милова в пользу предпринимателя Геннадия Тимченко по его иску о защите чести и достоинства.
Что готовит и к чему готовится российская оппозиция накануне 2011 года? На вопросы Deutsche Welle ответил лидер ликвидированной Республиканской партии, сопредседатель Партии народной свободы Владимир Рыжков.
Объединенная демократическая коалиция "За Россию без произвола и коррупции" провела съезд. На форуме были сделаны первые шаги к созданию партии, которая, по замыслу ее основателей, примет участие в выборах 2011 года.
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