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Владимир Рыжков

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Владимир Рыжков".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

18.09.2016 *** MOSCOW REGION, RUSSIA - SEPTEMBER 18, 2016: People cast their ballots at a polling station during the 2016 Russian parliamentary election. Sergei Fadeichev/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/S. Fadeichev

Владимир Рыжков: Главная сенсация выборов в Думу - обвал явки 18.09.2016

Избиравшийся в Госдуму от партии "Яблоко" в Барнауле Владимир Рыжков объяснил в интервью Жанне Немцовой причины и последствия низкой явки, а также рассказал о нарушениях в ходе голосования.
Bildunterschrift:A man casts his ballot for the Russian regional elections at a polling station in the town of Kostroma, some 300 km outside Moscow, on September 13, 2015. Russians vote September 13 in a regional election expected to yield few surprises, with the country's liberal opposition only able to field a handful of candidates. Voters, in 42 regions will elect governors and lawmakers for regional and city assemblies, and in some cases will cast ballots for both. AFP PHOTO / DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Немецкие политологи о выборах в Думу: Без альтернативы и шансов для оппозиции 18.08.2016

До выборов в Госдуму РФ остается месяц. Что думают немецкие политологи об исходе голосования, шансах оппозиции и возможных фальсификациях?
Bildunterschrift:A woman casts his ballot for Russian regional elections at a polling station in the town of Kostroma, some 300 km outside Moscow, on September 13, 2015. Russians vote September 13 in a regional election expected to yield few surprises, with the country's liberal opposition only able to field a handful of candidates. Voters, in 42 regions will elect governors and lawmakers for regional and city assemblies, and in some cases will cast ballots for both. AFP PHOTO / DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Выборы в Госдуму РФ: почему власти выгодна "лепестковая" нарезка округов? 25.07.2016

Новый способ нарезки избирательных округов в России значительно усложнил работу кандидатов и снижает шансы оппозиции на победу. DW объясняет, почему.
Yabloko leader Grigory Yavlinsky attends the party's 16th Congress in the town of Moskovsky, Moscow Region.

Комментарий: Не слишком червивое "Яблоко" 04.07.2016

Итоги предвыборных съездов в минувшие выходные принесли маленькую сенсацию. Оказывается, российские либералы не совсем разучились договариваться, радуется политолог Иван Преображенский.
Russian opposition leader Alexei Navalny arrives at a court in Moscow October 9, 2013. A Kirov court has postponed until October 16 the appeal by Navalny of his conviction on charges that he and a co-defendant embezzled about $500,000 from a state-owned timber company, local media reported. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: CRIME LAW POLITICS)

Комментарий: Российские демократы между компромиссом и борьбой за власть 08.07.2015

Демократической оппозиции в России рано или поздно придется определиться со своими амбициями, считает российский журналист Константин Эггерт.
1061690 Russia, Moscow. 03/10/2012 People's Freedom Party co-chairman Vladimir Ryzhkov speaks at the rally For Fair Elections on Novy Arbat street. Valeriy Melnikov/RIA Novosti dpa 30105764

Stern: Рыжков предсказывает России темное будущее 01.01.2015

В интервью немецкому изданию Stern оппозиционный политик Владимир Рыжков заявил, что платить за Крым придется всем россиянам. В долгосрочной перспективе Путину будет все сложнее удерживать власть
epa04165808 Russian opposition activist holds a banner reading 'Stop lying' during a rally in support of freedom of press in downtown Moscow, Russia, 13 April 2014. About one thousand protesters gathered in central Moscow for a sanctioned rally for freedom of speech of the mass media. EPA/SERGEI ILNITSKY +++(c) dpa - Bildfunk+++

Почему в России почти не слышно тех, кто не согласен с политикой Кремля 15.09.2014

Об этом в преддверии "Марша мира" DW спросила некоторых несогласных. Речь прежде всего шла о действиях Москвы в отношении Украины и о поддержке этого курса россиянами.
1061690 Russia, Moscow. 03/10/2012 People's Freedom Party co-chairman Vladimir Ryzhkov speaks at the rally For Fair Elections on Novy Arbat street. Valeriy Melnikov/RIA Novosti dpa 30105764

Владимир Рыжков: Режим в РФ становится более жестким 30.04.2014

По мнению российского оппозиционного политика, Путин стремится изолировать Россию от Запада.
09.04.2016 MOSCOW REGION, RUSSIA. APRIL 9, 2016. Russian politician Vladimir Ryzhkov attends an Assembly of the Council on Foreign and Defense Policy. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS01EFF5 Moscow Region Russia April 9 2016 Russian politician Vladimir Ryzhkov Attends to Assembly of The Council ON Foreign and Defense Policy Alexander Shcherbak TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS01EFF5 Imago/A. Shcherbak

Владимир Рыжков: Мой сайт атакован по политическим мотивам 03.11.2011

Вторые сутки не открывается сайт одного из лидеров незарегистрированной партии ПАРНАС Владимира Рыжкова. Политик уверен, что причина хакерской атаки - его политическая активность и приближающие выборы.
German Chancellor Angela Merkel and Russian President Vladimir Putin speak during their meeting in Putin's residence in the Russian Black Sea resort of Sochi, Sunday, Jan. 21, 2007. Merkel arrived on Sunday on a working visit to Russia for talks with Putin that come amid a push to reinvigorate the Middle East peace process and questions of Europe's dependence on Russian natural gas and oil. (AP Photo/ITAR-TASS/Presidential Press Service, Dmitry Astakhov)

Сопредседатели ПАРНАС: У Запада есть рычаги воздействия на режим Путина 07.06.2011

Сопредседатели Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов и Владимир Рыжков рассказали Deutsche Welle о цели приезда в Берлин, своих шансах на предстоящих парламентских, а также на президентских выборах.
Kundgebung der russischen Opposition Für Russland ohne Korruption und Willkür in Moskau am 16.04.2011. Autor: Artjom Khan, DW-Korrespondent in Moskau

Лидеры "Парнаса" стремятся к новым вершинам 23.05.2011

Объединенная оппозиция России подала заявку на регистрацию Партии народной свободы. Ее лидеры надеются, что смогут баллотироваться на выборах в Госдуму и выдвинуть кандидата на пост президента РФ.
Kundgebung der russischen Opposition Für Russland ohne Korruption und Willkür in Moskau am 16.04.2011. Autor: Artjom Khan, DW-Korrespondent in Moskau

Митинг оппозиции в Москве: ПАРНАС начал борьбу за избирателей 16.04.2011

Незарегистрированная "Партия народной свободы" 16 апреля провела в центре Москвы согласованный с властями митинг. Акция получилась массовой и прошла организованно, хотя резонанс был не слишком большой.
ITAR-TASS 92: SOCHI, RUSSIA. APRIL 22, 2009. Sochi mayoral candidate Boris Nemtsov appears at his campaign headquarters. (Photo ITAR-TASS / Viktor Klyushkin) +++(c) dpa - Report+++

Суд отклонил иск российской оппозиции против Путина 14.02.2011

Савеловский суд Москвы оставил без удовлетворения иск оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Рыжкова и Владимира Милова к премьеру Владимиру Путину. Для принятия решения судье хватило одного дня.
Europäischer Gerichtshof weist Klagen von Bodenreformopfern zurück Der Hammer eines Richters liegt am Mittwoch (30.03.2005) in einem Gerichtssaal im Europäischen Gericht für Menschenrechte in Straßburg. Die Bundesrepublik muss Opfer der Bodenreform in Ostdeutschland nicht höher entschädigen. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg hervor, das am Mittwoch verkündet wurde. Foto: Ronald Wittek +++(c) dpa - Bildfunk+++

Российская оппозиция вызвала Владимира Путина на правовую дуэль 02.02.2011

Суд в Москве 2 февраля принял решение взыскать по 100 тысяч рублей с Бориса Немцова и Владимира Милова в пользу предпринимателя Геннадия Тимченко по его иску о защите чести и достоинства.
Wer hat das Bild gemacht? Artjem Khan, Korrespondent der russischen Redaktion DW in Moskau Wann wurde das Bild gemacht? 26.12.2010 Wo wurde das Bild aufgenommen? Moskau

Владимир Рыжков: Главное событие 2010 года - объединение демократических сил 29.12.2010

Что готовит и к чему готовится российская оппозиция накануне 2011 года? На вопросы Deutsche Welle ответил лидер ликвидированной Республиканской партии, сопредседатель Партии народной свободы Владимир Рыжков.
Gründungsparteitag der demokratischen Opposition in Russland. Das Bild gemacht am 13.12.2010 in Moskau von Artjom Khan, dem DW-Korrespondenten. Auf dem Bild sind (von links) Wladimir Ryzhkow, Michail Kasjanow, Boris Nemzow, Wladimir Milow.

Российские оппозиционеры создадут "Партию народной свободы" 13.12.2010

Объединенная демократическая коалиция "За Россию без произвола и коррупции" провела съезд. На форуме были сделаны первые шаги к созданию партии, которая, по замыслу ее основателей, примет участие в выборах 2011 года.
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