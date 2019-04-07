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Владимир Некляев

Экс-кандидат в президенты Беларуси, один из лидеров Белорусского национального конгресса (БНК)

Владимир Некляев - белорусский общественно-политический деятель, экс-кандидат в президенты Беларуси, один из лидеров Белорусского национального конгресса (БНК). С 25 февраля 2010 года - лидер общественной кампании "Говори правду". В том же году выдвинул кандидатуру на президентских выборах. В день выборов, 19 декабря 2010 года, был арестован и затем обвинен в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года приговорен к 2 годам заключения. Amnesty International объявила его узником совести. После освобождения в июле 2013 года продолжил деятельность в рамках кампании "Говори правду". Участвовал в протестах индивидуальных предпринимателей в 2016 году.

Teilnehmer des Demos gegen Räumung der Gedenkstelle an Stalinopfer bei Minsk, am 7.April 2019

Молебен за Беларусь и Куропаты в Минске начался с задержаний 07.04.2019

Принять участие в молебне призвал экс-кандидат в президенты Беларуси, один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. Его задержали возле дома еще до начала мероприятия.
25.5.2015 *** Das Bild wurde heute, am 25.05.2015 von unserem Korrespondenten in Weißrussland Artur Smirnov gemacht. Zu sehen auf dem Bild ist der weißrussische Dichter sowie politischer und gesellschaftlicher Aktivist Vladimir Neklyaev (Wladimir Nekljaew).

В Беларуси арестован на 10 суток оппозиционер Владимир Некляев 01.11.2017

Кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Некляев приговорен к десяти суткам ареста. Он признан виновным в нарушении порядка организации массовых мероприятий.
Wladimir Nekljajew. Dichter und Ex-Präsidentschaftskandidat in Weißrussland, der nach den Protesten nach den Wahlen am 19.12.2010 in Minsk verhaftet wurde. Belarusian presidential candidate Vladimir Neklyayev before holding a press conference ahead of the election in Minsk Dec. 18, 2010.

Оппозиционер Некляев арестован за участие в акции против учений "Запад-2017" 15.09.2017

Владимира Некляева арестовали в Минске на семь суток.

В Минске протестовали против учений "Запад-2017" (09.09.2017) 09.09.2017

В несанкционированной акции "За мирную Беларусь" участвовали 150 человек. Они приняли резолюцию с осуждением российско-белорусских военных учений "Запад-2017".
25.5.2015 *** Das Bild wurde heute, am 25.05.2015 von unserem Korrespondenten in Weißrussland Artur Smirnov gemacht. Zu sehen auf dem Bild ist der weißrussische Dichter sowie politischer und gesellschaftlicher Aktivist Vladimir Neklyaev (Wladimir Nekljaew).

Владимир Некляев наказан максимальным штрафом за уличную акцию в Минске 17.05.2017

Участие в несанкционированном митинге обошлось экс-кандидату в президенты Беларуси Владимиру Некляеву в 560 евро. На эту сумму его оштрафовал суд, сам Некляев на процесс не явился.
25.5.2015 *** Das Bild wurde heute, am 25.05.2015 von unserem Korrespondenten in Weißrussland Artur Smirnov gemacht. Zu sehen auf dem Bild ist der weißrussische Dichter sowie politischer und gesellschaftlicher Aktivist Vladimir Neklyaev (Wladimir Nekljaew).

В Минске задержан оппозиционер Владимир Некляев 06.05.2017

Задержание Некляева связано с административным делом против него, которое открыли из-за "Марша нетунеядцев". Оппозиционер доставлен в Центр изоляции правонарушителей в Окрестина.
Teilnehmer der 1 Mai-Protestaktion in Weißrussland, aufgenommen am 01.05.2017 in Minsk

Первомайский митинг оппозиции в Минске прошел без задержаний 01.05.2017

Несмотря на милицейскую спецтехнику, заблаговременно стянутую к месту событий, первомайская акция оппозиции в столице Беларуси не сопровождалась задержаниями участников.
Marsch von verärgerten Weißrussen in Minsk, 17.02.2017 Organisatoren der Aktion Vladimir Neklyaev, Nikolay Statkevich, Evgeniy Afnagel Foto: DW Gennady Kesner

Владимир Некляев: В Беларуси нет либерализации, которую увидел Запад 26.03.2017

Один из лидеров Белорусского национального конгресса Владимир Некляев рассказал DW о своем задержании ОМОНом на вокзале в Бресте в ночь с 24 на 25 марта. Сейчас политик находится в местной больнице.

Marsch von verärgerten Weißrussen in Minsk, 17.02.2017 Organisatoren der Aktion Vladimir Neklyaev, Nikolay Statkevich, Evgeniy Afnagel Foto: DW Gennady Kesner

Оппозиционный белорусский политик Некляев находится в больнице в Бресте 25.03.2017

Один из лидеров Белорусского национального конгресса (БНК) Владимир Некляев 25 марта был госпитализирован в больницу в Бресте с высоким давлением.
Marsch von verärgerten Weißrussen in Minsk, 17.02.2017 Organisatoren der Aktion Vladimir Neklyaev, Nikolay Statkevich, Evgeniy Afnagel Foto: DW Gennady Kesner

В Беларуси задержан оппозиционер Владимир Некляев 25.03.2017

Один из лидеров белорусской оппозиции задержан в Бресте накануне проведения протестных акций в День Воли.
Marsch von verärgerten Weißrussen in Minsk, 17.02.2017 Foto: DW Gennady Kesner

Тысячи людей протестовали в Минске против декрета о "тунеядцах" 18.02.2017

В центре столицы Беларуси около 3 тысяч человек требовали отмены "позорного декрета о тунеядцах" и отставки Лукашенко. Силовики не препятствовали проведению митинга и демонстрации.
+++Nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu verwenden!+++ Meeting der Opposition March of verärgerten Belarusians, in Minsk, 17. Februar 2017

В Минске прошел "Марш рассерженных белорусов" 17.02.2017

В центре Минска прошла акция оппозиции с требованием отменить декрет № 3 "О предотвращении социального иждивенчества". Протест поддержали несколько тысяч человек.
12.09.2016+++ Weißrussische Oppositionspolitiker Wladimir Nekliajew, Nikolai Statkewitsch, Pawel Sewerinez in Minsk . In contrast with the past, when opposition demonstrations were frequently dispersed by police, about 200 opposition activists were allowed to march across downtown Minsk with placards calling for new elections and urging Lukashenko to step down. These weren't elections, just a farce, Nikolai Statkevich, an opposition leader who spent five years in prison, said at the rally. We must fight for real elections. +++ (C) DW

Протесты в Минске: как оппозиция требовала новых выборов 13.09.2016

От 300 до 500 человек вечером 12 апреля вышли в центр Минска на акцию против фальсификации итогов парламентских выборов. Провокаторы пытались помешать мероприятию, но безуспешно.
Oktober 2015 Oppositionelle Aktivisten, die in Minsk an einer Protestaktionen teilgenommen haben (Thema Neue Trends Verfolgung der Oppositionellen in Weißrussland); Copyright: DW/E. Danejko

Судебный конвейер в Беларуси: штрафы оппозиционерам вместо арестов 28.04.2016

Белорусские власти изменили тактику в отношении участников оппозиционных акций протеста, чтобы попытаться избежать обвинений в репрессиях против противников режима. Подробности - у DW.
People carry a banner as they march during an opposition rally on the day of the presidential election at Independence square in Minsk, Belarus, October 11, 2015. Exit polls in Belarus showed President Alexander Lukashenko winning a fifth term by a landslide on Sunday in elections that could see an easing of relations with the West and raise questions about his ties to Vladimir Putin's Russia. REUTERS/Vasily Fedosenko

Белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов 11.10.2015

Белорусская оппозиция выступила против признания президентских выборов в стране легитимными. В центре Минска несогласные с политикой Лукашенко провели акцию протеста.
Women hold placards during the opposition meeting against the deployment of Russian military bases in Minsk, Belarus, October 4, 2015. The sign reads, Go home. REUTERS/Vasily Fedosenko. (eingest. fab)

В Минске прошла акция протеста против российской военной базы 05.10.2015

Несанкционированный митинг оппозиции собрал от 150 до 500 человек. Выступавшие подчеркивали, что размещение базы ВВС России противоречит нейтральному статусу Беларуси.
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