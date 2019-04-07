Экс-кандидат в президенты Беларуси, один из лидеров Белорусского национального конгресса (БНК)

Владимир Некляев - белорусский общественно-политический деятель, экс-кандидат в президенты Беларуси, один из лидеров Белорусского национального конгресса (БНК). С 25 февраля 2010 года - лидер общественной кампании "Говори правду". В том же году выдвинул кандидатуру на президентских выборах. В день выборов, 19 декабря 2010 года, был арестован и затем обвинен в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года приговорен к 2 годам заключения. Amnesty International объявила его узником совести. После освобождения в июле 2013 года продолжил деятельность в рамках кампании "Говори правду". Участвовал в протестах индивидуальных предпринимателей в 2016 году.