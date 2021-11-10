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Владимир Зеленский

Президент Украины, украинский артист и художественный руководитель "Студии "Квартал 95".

Владимир Зеленский - украинский артист и художественный руководитель "Студии "Квартал 95". Выиграл выборы президента Украины, набрав 73,22 процента голосов избирателей во втором туре, прошедшем 21 апреля 2019 года. Его соперником был действующий на момент выборов президент Петр Порошенко.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy holds a press-marathon at a food market in Kiev, Ukraine October 10, 2019. REUTERS/Gleb Garanich

Комментарий: Зеленский начал войну за "телевизор" в Украине 10.11.2021

Глава украинского государства решил лишить олигархов контроля над СМИ. Зеленский, мечтающий о втором президентском сроке, хочет сам контролировать медиа-пространство страны, считает журналист Сергей Руденко.
Украинское англоязычное издание Kyiv Post прекратило работу

Украинское англоязычное издание Kyiv Post прекратило работу 09.11.2021

Владелец Kyiv Post Аднан Киван допустил перезапуск издания в будущем. Журналисты заявили, что их уволили. Офис Зеленского удивлен обвинениями в адрес президента в содействии закрытию газеты.

Локдаун добил экономику. Почему грустят генералы. Климатический "Стар Треп" – "Заповедник", выпуск 191, 07.11.21 07.11.2021

Кремль ищет виновного в смерти экономики. Музыкальное путешествие по печальной карьере генералов. Космическая конференция по климатическим проблемам вселенского масштаба. Смотрите в 191-м выпуске "Заповедника"!
Die Präsidentenadministration der Ukraine, aufgenommen am 10.10.2013 im Zentrum von Kiew. Die Hauptstadt der Ukraine zählt knapp 3 Millionen Einwohner. Foto: Hendrik Schmidt

У Киева нет данных о скоплении войск РФ у границ с Украиной 07.11.2021

Офис Зеленского не располагает информацией о скоплении российских войск у украинской границы, заявил пресс-секретарь президента Украины.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the German Chancellor (not in picture) give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

Президент Украины Зеленский подписал закон об олигархах 05.11.2021

Владимир Зеленский пообещал, что отныне все экономические игроки будут равны перед законом. Граждан будут заносить в реестр олигархов, если они будут удовлетворять хотя бы одному из четырех установленных критериев.
24.06.2014*** Eine ukrainische Flagge weht am 24.06.2014 vor dem Regierungsgebäude in Kiew, Ukraine. Foto: Daniel Naupold/dpa | Verwendung weltweit picture alliance/dpa/D. Naupold

Новые лица в правительстве Украины. Кого заменили в Киеве? 04.11.2021

В украинском правительстве в очередной раз произошла ротация. На смену пяти министрам пришли четверо новых. Кому пришлось уступить свое министерское кресло и почему?
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 22, 2021 - Minister of Defence of Ukraine Andrii Taran attends a joint news conference with Åommander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Colonel-General Ruslan Khomchak at the press centre of the Ukrinform Ukrainian National News Agency, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Pavlo_Bagmut / Avalon

Парламент Украины отправил в отставку министра обороны Тарана 03.11.2021

Вместе с Андреем Тараном от занимаемых должностей освобождены еще четыре министра. Это уже третья замена главы оборонного ведомства за время правления президента Украины Зеленского.

Локдаун до седьмого. Чего боятся политики. Раскопки холодной войны – "Заповедник", выпуск 190, 31.10.21 31.10.2021

Песня о локдауне в России. Ужасы, способные испугать мировых лидеров. Политическая палеонтология: экспедиция откопала холодную войну. Смотрите в 190-м выпуске "Заповедника"!
Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the German Chancellor (not in picture) give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

Станет ли Украина жесткой президентской республикой? 28.10.2021

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна должна быть президентской республикой, а ее глава - решать все процессы. DW спросила у экспертов, указывает ли это заявление на движение к авторитаризму.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends a business meeting during his working visit in the town of Khmelnitsky, central Ukraine, Wednesday, June 3, 2020. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) |

Комментарий: Полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти 27.10.2021

Зеленский не использовал шанс быть непохожим на постсоветских лидеров. Культ его личности в "Слуге народа" и разделение политиков на "своих" и "чужих" ставит президента Украины в один ряд с Путиным и Лукашенко.
ARCHIV - Blick in die Ausstellung «Die Krim: Gold und Geheimnisse des Schwarzen Meeres» im Allard Pierson Museum am 21.08.2014 in Amsterdam. (zu dpa Der Ukraine-Konflikt in Amsterdam: Wem gehört das Gold der Krim? vom 13.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине 26.10.2021

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "скифское золото" музеям Крыма, аннексированного Россией.

Игра в КРАБА. Газовый шантаж. Театр одного политика – "Заповедник", выпуск 189, 24.10.21 24.10.2021

Социальный эксперимент по расчеловечиванию политиков. Песня об экстремальных спотовых ценах на газ. Театр политического абсурда. Смотрите в 189-м выпуске "Заповедника"!

Übung amerikanischer Militär-Ausbilder mit ukrainischen Soldaten. Alle Bilder sind in Yavoriv in der Nähe von Lemberg entstanden. Bild: DW-Korrespondentin in Lemberg Halyna Stadnyk

В Украину прибыла третья партия военной помощи от США 23.10.2021

Договоренность о поставках дополнительной помощи на 60 млн долларов была достигнута во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky gives a joint press conference following talks with Poland's President on bilateral relations and Ukraine's ties with Europe under the new government, at the Presidential Place in Warsaw on August 31, 2019. - Zelenskiy is in Warsaw with members of his new cabinet and will attend ceremonies marking 80 years since the outbreak of World War II. (Photo by Janek SKARZYNSKI / AFP) (Photo by JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images)

"Ни одной новой детали": Зеленский впервые прокомментировал "Досье Пандоры" 17.10.2021

Президент Украины утверждает, что ни он, ни его партнеры по "Кварталу 95" не занимались отмыванием денег. В то же время Владимир Зеленский не отрицает использование офшоров.

Жизнь после отставки. Юбилейный саммит. Тюремная политика - "Заповедник", выпуск 188, 17.10.21 17.10.2021

Кружок политических спиритуалистов общается с отошедшими от власти. Песня пожилых половинок во славу СНГ. Разборки с политиками по понятиям. Смотрите в 188-м выпуске "Заповедника"!

Кризис в Афганистане и переговоры Запада с талибами. DW Новости (12.10.2021) 12.10.2021

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" проводит марафон переговоров, тогда как стране грозит гуманитарный кризис. Переговоры с представителями США и Евросоюза уже активно идут, хотя Запад радикальных исламистов властью не признает.
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