Президент Украины, украинский артист и художественный руководитель "Студии "Квартал 95".
Владимир Зеленский - украинский артист и художественный руководитель "Студии "Квартал 95". Выиграл выборы президента Украины, набрав 73,22 процента голосов избирателей во втором туре, прошедшем 21 апреля 2019 года. Его соперником был действующий на момент выборов президент Петр Порошенко.
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Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" проводит марафон переговоров, тогда как стране грозит гуманитарный кризис. Переговоры с представителями США и Евросоюза уже активно идут, хотя Запад радикальных исламистов властью не признает.