 Владимир Зеленский приедет в Берлин и Париж | Новости из Германии о Германии | DW | 12.06.2019

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Германия

Владимир Зеленский приедет в Берлин и Париж

В Германии Зеленский встретится с федеральным президентом Штайнмайером. Прочие пункты его визитов в ФРГ и Францию пока не оглашены.

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) в штаб-квартире НАТО, 5 июня 2019 г.

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) в штаб-квартире НАТО, 5 июня 2019 г.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию. Об этом в среду, 12 июня, сообщила представительница главы украинского государства Юлия Мендель. Украинский президент прибудет в Берлин 17 июня, в Париж - днем позже. В Германии Зеленский проведет переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Факт встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) пока не подтвержден. Кроме того, не приводятся подробности визита Зеленского в Париж.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский собрал журналистов на свой первый брифинг в администрации президента, но большинство представителей СМИ попасть на него не смогли. Почему так произошло? (03.06.2019)

Во время первого иностранного визита, в Брюссель, президент Украины Владимир Зеленский сделал однозначные заявления о своих приоритетах и целях. Как его встречали в НАТО и ЕС, - в репортаже DW. (05.06.2019)

До официального объявления результатов президентских выборов в Украине Зеленский уже приезжал в Париж, где встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном. С Ангелой Меркель украинский президент пока общался только по телефону.

Свой первый визит в качестве президента Зеленский совершил в Брюссель, где побывал в начале июня. "Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в ЕС и НАТО, как это закреплено в конституции Украины, остается неизменным", - заявил Зеленский в штаб-квартире НАТО.

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