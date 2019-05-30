Владимир Борисович Гройсман (род. 20 января 1978 г., Винница) - украинский государственный и политический деятель.
Председатель Верховной Рады Украины (с ноября 2014 года). Вице-премьер-министр Украины, Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (с февраля до ноября 2014 года).
Украинский премьер пообещал уйти в отставку после ближайшего заседания правительства. Владимир Гройсман заявил об этом после того, как новый президент Владимир Зеленский призвал кабинет министров сложить полномочия.