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Владимир Гройсман

Владимир Борисович Гройсман (род. 20 января 1978 г., Винница) - украинский государственный и политический деятель.

Председатель Верховной Рады Украины (с ноября 2014 года). Вице-премьер-министр Украины, Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (с февраля до ноября 2014 года).

13.04.2016+++ Kiev, Ukraine - Volodymyr Groisman, Speaker of the Verkhovna Rada, is seen during the parliamentary meeting on April 13, 2016 as lawmakers gather to elect new Government. Ukraine Parliament prepares to elect a stable new pro-Western government following the resignation of Prime Minister Arseniy Yatsenyuk over public anger with his seeming inability to fight government graft.Ukraine Parliament prepares to elect a stable new pro-Western government following the resignation of Prime Minister Arseniy Yatsenyuk over public anger with his seeming inability to fight government graft. Kiev Ukraine +++ (C) Imago/ZumaPress

Рада не поддержала отставку премьер-министра Гройсмана 30.05.2019

Отставки правительства Украины требовал новый президент страны Владимир Зеленский. У парламентариев оказалось другое мнение.
Parliament speaker Volodymyr Groisman attends a parliamentary session in Kiev, Ukraine, Friday, April 1, 2016. (AP Photo/Sergei Chuzavkov) Copyright: picture-alliance/AP Photo/S. Chuzavkov

Премьер-министр Украины Гройсман объявил о намерении уйти в отставку 22 мая 20.05.2019

Украинский премьер пообещал уйти в отставку после ближайшего заседания правительства. Владимир Гройсман заявил об этом после того, как новый президент Владимир Зеленский призвал кабинет министров сложить полномочия.
Parliament speaker Volodymyr Groisman attends a parliamentary session in Kiev, Ukraine, Friday, April 1, 2016. (AP Photo/Sergei Chuzavkov) Copyright: picture-alliance/AP Photo/S. Chuzavkov

Украина расширила экономические санкции против России 15.05.2019

Премьер-министр Украины Гройсман заявил о зеркальных штрафных мерах в отношении РФ. Запрет расширен на цемент, фанеру, сельхозпродукцию и удобрения.
31.03.2019, Ukraine, Kiew: KIEV, UKRAINE - MARCH 31, 2019: Candidate Volodymyr Zelensky at his campaign office in Kiev after the first round of the 2019 Ukrainian presidential election. Pyotr Sivkov/TASS Foto: Pyotr Sivkov/TASS/dpa |

Каких сюрпризов ждать от Зеленского и Гройсмана? 23.04.2019

Победа Зеленского повлекла за собой масштабные изменения в политическом ландшафте Украины. У новоизбранного президента, возможно, найдется немало союзников в Раде еще до парламентских выборов.
Parliament speaker Volodymyr Groisman attends a parliamentary session in Kiev, Ukraine, Friday, April 1, 2016. (AP Photo/Sergei Chuzavkov) Copyright: picture-alliance/AP Photo/S. Chuzavkov

Гройсман назвал "вымыслом" слова Лаврова о провокации на границе с Крымом 17.12.2018

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что слова Лаврова о подготовке Киевом провокации на границе с Крымом - вымысел. Федерика Могерини назвала милитаризацию Азовского моря "очень опасной".
29.11.2018*** 3. Deutsch-Ukrainischen Business Forum in Berlin Volodymyr Groysman, ukrainischen Ministerpräsident

Премьер-министр Украины призвал ЕС усилить санкции в отношении России 30.11.2018

Инцидент в Керченском проливе еще раз показал, что Россия - "агрессор и оккупант", заявил Владимир Гройсман в интервью Die Welt. Он предложил конкретные меры давления на Кремль.
21.10.2016 FILE PHOTO: Russian Navy's reconnaissance ship Liman of the Black Sea fleet sails in the Bosphorus, on its way to the Mediterranean Sea, in Istanbul, Turkey, October 21, 2016. A Togo-flagged ship collided with a Russian intelligence vessel near Turkey's Black Sea Coast on April 27, 2017, and some 78 crew members had been evacuated from the Russian ship, a Turkish coastal safety official told Reuters. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

Украина требует закрыть Босфор для российского флота 29.11.2018

Глава ВМС Украины Воронченко считает, что мир должен наказать Россию за инцидент в Керченском проливе. Премьер Украины Гройсман призвал Запад принять зеркальные меры против РФ за блокаду судоходства в Азовском море.
09/07/2018. London, United Kingdom. Western Balkans Summit. EU Commission Johannes Hahn arrives at the Crystal Centre ahead of the Western Balkans Summit . PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xAndrewxParsonsx/xi-Imagesx IIM-18148-0026

Еврокомиссар Йоханнес Хан призвал Украину усилить борьбу с коррупцией 09.11.2018

В ходе визита в Киев еврокомиссар Йоханнес Хан похвалил Национальное антикоррупционное бюро и призвал расследовать убийство активистки Екатерины Гандзюк.
Katerina Gandzyuk, Aktivistin aus Kherson, Ukriane. Rechte: Privat

Гибель активистки Гандзюк: будут ли найдены все виновные? 05.11.2018

Смерть украинской активистки Екатерины Гандзюк потрясла украинскую общественность. Представители гражданского общества считают неэффективным расследование дела о нападении на Гандзюк.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Flammen kommen am 23.03.2008 in Würzburg (Bayern) aus einem Gasherd. 14 Jahre lang mussten Deutschlands Stromkunden steigende Preis wegstecken, 2015 gibt es endlich leichte Entspannung. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Повышение цены на газ в Украине: за и против 01.11.2018

С 1 ноября украинцы будут платить за газ почти на четверть больше. Эта мера - требование МВФ, но у нее есть и чисто экономическое обоснование, утверждают эксперты. Подробности - у DW.
***Archivbild*** 3312278 03/01/2018 A sign on the Naftogaz oil and gas company's office in Kiev Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

"Нафтогаз" повышает цены на газ для населения 31.10.2018

Увеличение стоимости голубого топлива для бытовых пользователей и предприятий осуществляется по требованию МВФ. Гройсман анонсировал рост на уровне в 23,5 процента.
Smoke rises after a fire and explosions hit the Ukrainian defence ministry ammunition depot in the eastern Chernigov region, Ukraine October 9, 2018. REUTERS/Vladyslav Musiienko/Pool

В Черниговской области загорелся арсенал 09.10.2018

На большом складе оружия в Черниговской области произошли взрывы. Эвакуированы около 12 тысяч человек, воздушное пространство закрыто, движение транспорта остановлено.
Namensnennung Urheber: Ralf1969 Quelle: http://commons.wikimedia.org http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Datei:Kernkraftwerk_Saporischschja.jpg

Минэнерго Украины предпочло ядерную корпорацию КНР "Росатому" 11.07.2018

Корпорация CNEIC готова войти в проект совместного предприятия по производству ядерного топлива на Украине. Гройсман запретил членам кабмина Украины переговоры с представителями РФ в обход МИД.

27.06.2018****British Foreign Secretary Boris Johnson, European Union foreign policy chief Federica Mogherini, Denmark's Foreign Minister Anders Samuelsen, Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu, Denmark's Prime Minister Lars Loekke Rasmussen and other guests pose for a group picture during the international Ukraine Reform Conference in Copenhagen, Denmark, June 27, 2018. Martin Sylvest Ritzau Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

В Копенгагене назвали самое уязвимое место Украины и призвали освободить Сенцова 27.06.2018

Участники Второй международной конференции по украинским реформам призвали Киев бороться с коррупцией и влиянием олигархов.
ARCHIV - ILLUSTRATION - 19.06.2012, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Am Anlandepunkt der rund 1200 Kilometer langen Nord Stream Ostseepipeline werden Ersatzstahlrohre für die Pipeline eingelagert. Der Bau der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 ist im gesamten Abschnitt der deutschen Ostsee genehmigt. Nach dem Bergamt Stralsund erteilte auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie die Genehmigung für den Bau in den  Gewässern der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Премьер-министр Украины назвал "Северный поток-2" гибридным оружием РФ 27.06.2018

Глава датского правительства во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой предложил вынести обсуждение проекта "Северного потока-2" на общеевропейский уровень.

30.08.2016+++ Ukrainian Finance Minister Oleksandr Danylyuk speaks during an interview with Reuters in Berlin, Germany, August 30, 2016. +++ (C) Reuters/J. Herrmann

Министр финансов Украины Александр Данилюк отправлен в отставку 07.06.2018

Премьер-министр Гройсман обвинил Данилюка в антигосударственных действиях. Сам глава Минфина заявил, что не желает участвовать в политической коррупции.
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