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Суд в РФ заочно арестовал четырех украинских официальных лиц

Алексей Волошинов
2 июля 2024 г.

Среди заочно арестованных - бывшие главы МИД и Минфина Украины Павел Климкин и Александр Шлапак, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, а также генерал ВСУ Игорь Довгань.

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Молоток судьи Московского городского суда (фото из архива)
Фото: Moscow City Court Press Office/TASS/dpa/picture alliance

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, бывшего главу МИД Павла Климкина, бывшего министра финансов Александра Шлапака, а также экс-командующего оперативного командования "Запад", генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Для каждого из них избрана мера пресечения в качестве заключения под стражу на 2 месяца. Гройсмана, Климкина, Шлапака и Довганя обвиняют по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ). В сообщении говорится, что все они объявлены в международный розыск.

Следствие считает, что, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Гройсман и Павел Климкин "поддержали решение о проведении на Донбассе так называемой АТО и приняли участие в руководстве операцией". Довганя же обвиняют в "подготовке и боевом слаживании" ВСУ перед направлением их в зоны АТО. В чем именно обвиняют Шлапака - не уточняется.

В розыск в России объявлена премьер-министр Эстонии

Как выяснила "Медиазона" в феврале 2024 года, в базе розыска МВД России находятся несколько десятков западных чиновников и политических деятелей. В их числе - премьер-министр Эстонии Кая Каллас, судьи Международного уголовного суда (МУС), американский сенатор Линдси Грэм, министр юстиции Латвии Либиня-Эгнере Инесе и многие другие.

В начале мая сотрудники агентства РИА "Новости" случайно нашли на сайте МВД РФ объявление о розыске Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Однако уже через несколько дней министерство удалило из розыскной базы карточки двух президентов Украины.

 

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