 Владелец танкера Stena Impero сообщил об освобождении 7 из 23 моряков | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.09.2019

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Мир

Владелец танкера Stena Impero сообщил об освобождении 7 из 23 моряков

Освобожденные члены экипажа танкера направляются в безопасное место, заявил судовладелец. Бойцы КСИР задержали Stena Impero в июле. Иран пока не подтвердил информацию об освобождении.

Танкер Stena Impero у иранского порта Бендер-Аббас

Танкер Stena Impero у иранского порта Бендер-Аббас

Семеро из 23 членов экипажа шедшего под британским флагом танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), отпущены на свободу. Об этом шведская компания-судовладелец Stena Bulk сообщает в четверг, 5 сентября. По ее информации, моряки "направляются в безопасное место, где воссоединятся со своими семьями".

Врачи осмотрят освобожденных при первой же возможности, подчеркивается в заявлении. Представители судовладельца "неустанно работают, чтобы добиться освобождения остальных членов экипажа".

Официальный Тегеран пока не подтвердил информацию об освобождении моряков. Накануне представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что семерых членов экипажа намерены в ближайшее время освободить "по гуманитарным причинам".

Задержание танкеров Grace 1 и Stena Impero

В июле власти британской заморской территории Гибралтар задержали по запросу США танкер Grace 1, заподозрив его в перевозке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Ряд информагентств сообщили, что судно везло нефть из Ирана. Подобные действия могут означать нарушение санкций США на экспорт нефти из Исламской Республики.

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Спустя две недели бойцы иранского КСИР задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства.

Судовладелец отвергает доводы иранской стороны. "Исходя из имеющейся у нас информации, доказательства нарушения экипажем Stena Impero каких-либо правил судоходства в настоящее время отсутствуют", - отмечается в заявлении Stena Bulk.

В середине августа Grace 1 разрешили продолжить свой путь. Гибралтар отказал Вашингтону в требовании повторно задержать судно, пояснив, что европейские законы менее строгие, чем санкции США в отношении Ирана. Кроме того, КСИР, которому принадлежит танкер, по законодательству ЕС, Великобритании и Гибралтара не считается террористической организацией, как в США. В ответ суд в США выдал ордер на арест танкера, а в конце августа ввел санкции в отношении судна и его капитана.

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