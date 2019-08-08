 Вице-премьер Италии потребовал досрочных выборов | Новости из Германии о Европе | DW | 08.08.2019

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Европа

Вице-премьер Италии потребовал досрочных выборов

Раскол в коалиционном правительстве Италии стал еще более очевидным после требования Маттео Сальвини о вотуме доверия кабмину.

Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

Заместитель председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини, занимающий пост федерального секретаря правопопулистской "Лиги", в четверг, 8 августа, призвал к досрочным выборам в парламент страны, поставив под вопрос судьбу коалиционного правительства.

"Мы не хотим дополнительных мест (в парламенте. - Ред.) или министерских позиций, не хотим перестановок или технического правительства: на смену этому правительству могут прийти только выборы", - цитирует вице-премьера газета La Stampa.

Контекст

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Помощника главы МВД Италии Сальвини подозревают в причастности к нелегальному финансированию из РФ. По сообщениям итальянских СМИ, Джанлука Савоини отказался давать показания. (16.07.2019)

Сальвини настаивает, чтобы премьер-министр Джузеппе Конте созвал голосование в парламенте по вопросу о доверии правительству. "Давайте вернем власть избирателям", - подчеркнул вице-премьер.

Политик, занимающий также пост главы МВД страны, выразил уверенность "в отсутствии  большинства" в парламенте и заявил, что новое голосование - единственная альтернатива коалиции с популистским Движением "5 звезд", напряженность в отношениях с которым усиливалась на протяжении последних месяцев. 

Рост противоречий
Так, конфликт обострился после того, как "5 звезд" 7 августа проголосовало против многомиллиардного проекта скоростного железнодорожного сообщения между итальянским Турином и французским Лионом, поддерживаемого "Лигой".

Другими предметами для разногласий стали предоставление большей автономии отдельным регионам Италии и минимальный размер оплаты труда. 

Говоря о возможности досрочных выборов, лидер Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо, в свою очередь, заявил, что оно "готово к голосованию". 
Ранее Джанлуку Савоини, экс-помощника главы итальянского МВД, допросили в связи с обвинениями в попытках скрыть возможное российское финансирование "Лиги". 

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    Автор: Андрей Гурков


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