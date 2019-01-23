 Вице-президент США обратился к народу Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2019

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Мир

Вице-президент США обратился к народу Венесуэлы

Николас Мадуро - диктатор и не имеет права удерживать власть, заявил Майк Пенс. Он выразил поддержку народу Венесуэлы в борьбе за возвращение к демократии.

Майк Пенс

Майк Пенс

Вице-президент США Майк Пенс выступил во вторник, 22 января, с видеообращением к народу Венесуэлы, в котором обратился со словами поддержки к противникам президента Николаса Мадуро. "Николас Мадуро - диктатор без законных притязаний на власть", - заявил Пенс, подчеркнув, что единственным демократическим институтом в стране является находящийся в оппозиции к президенту парламент - Национальная ассамблея.

Майк Пенс выразил поддержку председателю парламента Хуану Гуаидо, который объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам. Вице-президент США заявил, что США собирается поддерживать народ Венесуэлы вплоть до того момента, как демократия в стране будет восстановлена. Часть заявлений Пенс сделал на испанском языке.

Контекст

Небольшая группа военных призвала к восстанию против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Власти смогли нейтрализовать и задержать их. Оппозиция готовит акции протеста. (22.01.2019)

После допроса оппозиционер Хуан Гуаидо был снова отпущен на свободу. Ранее он объявил о готовности стать президентом и призвал к протестам против действующего главы государства. (13.01.2019)

В середине января спецслужбы Венесуэлы задержали Хуана Гуаидо, однако позднее он был отпущен.

В декабре 2018 года Мадуро заявил, что США приступили к реализации плана по его свержению при поддержке Колумбии. "План по осуществлению госпереворота уже запущен, и они его координируют напрямую из Белого дома", - заявил он.

Оппозиция в Венесуэле призвала повести в среду, 23 января, протесты по всей стране против режима Мадуро.

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  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

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    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


Контекст

Венесуэла на грани гражданской войны

Несколько недель в Венесуэле продолжаются протесты против президента страны Николаса Мадуро. В ходе столкновений с полицией несколько демонстрантов погибли, сотни - арестованы. (22.04.2017)  

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