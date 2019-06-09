 Вице-президент ВФЛА покинул пост из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил | Новости из Германии о России | DW | 14.06.2019

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Россия

Вице-президент ВФЛА покинул пост из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

По словам Андрея Сильнова, он ушел в отставку по просьбе главы ВФЛА, рассчитывающего на восстановление федерации в IAAF.

Шприцы

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов покинул свой пост в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил. О добровольной отставке 34-летнего олимпийского чемпиона 2008 года по прыжкам в высоту пресс-служба ВФЛА сообщила в пятницу, 14 июня, после его встречи с президентом федерации Дмитрием Шляхтиным.

В своем первом интервью после отставки Сильнов опроверг обвинения в свой адрес, назвав их "голословными выводами, которые ничем не подкреплены". "Об уходе меня попросил президент ВФЛА, потому что это может повлиять на это восстановление (членства в IAAF - Ред.). Я думаю лишь о том, чтобы наши спортсмены вернулись на международную арену", - заявил он изданию "Спорт день за днем".

Контекст

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12 июня ВФЛА сообщила о возможном нарушении Сильновым антидопинговых правил. По информации СМИ, под подозрение попали результаты перепроверки его допинг-проб за 2013 год.

Дисквалификация ВФЛА с 2015 года

9 июня Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в десятый раз продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандальное расследование о существовании в России государственной системы поддержки допинга. Для восстановления членства организация должна, в частности, оплатить расходы, понесенные IAAF при рассмотрении и защите дел российских атлетов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), а также передать WADA все допинг-пробы московской лаборатории.

С 2016 года российские спортсмены выступают на турнирах в нейтральном статусе. В 2019 году IAAF вновь разрешила нескольким десяткам легкоатлетов из РФ выступать под нейтральным флагом. В частности, 22 января организация одобрила заявки 42 россиян на участие в международных соревнованиях в 2019 году, 21 февраля - еще 21 российского спортсмена.

 

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    Автор: Григорий Аросев


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