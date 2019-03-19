Вице-председатель бундестага требует высылки американского посла

Вице-председатель германского бундестага Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki) призвал главу МИД выслать из страны посла США Ричарда Гренелла. "Если американский дипломат ведет себя как комиссар оккупационных войск, он должен увидеть, что у нашей толерантности тоже есть границы", - заявил представитель Свободной демократической партии (СвДП) во вторник, 19 марта, в интервью агентству AFP.

Кубикки призвал министра иностранных дел Хайко Маса (Heiko Maas) "немедленно объявить Ричарда Гренелла персоной нон грата". Политик заверил, что не собирается защищать министра финансов Олафа Шольца (Olaf Scholz), которого раскритиковал Гренелл, однако "невозможно толерантно относиться к тому, что американский посол вновь вмешивается в политические вопросы суверенной" Германии.

Скандал разгорелся после того, как Олаф Шольц в понедельник представил план бюджета на следующие годы, согласно которому расходы на оборону после некоторого увеличения вновь снизятся к 2023 году до 1,25 процента от ВВП. "Тот факт, что правительство Германии размышляет над снижением и без того неприемлемо низкой суммы, которую выделяет на военные расходы, является тревожным сигналом 28 партнерам по НАТО", - прокомментировал ситуацию американский посол.

Гренелл неоднократно критиковал действия германских властей - в частности, по вопросам расходов на оборону, политики по отношению к Ирану и строительства газопровода "Северный поток - 2".

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