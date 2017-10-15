Вице-канцлера Австрии Штрахе обвиняют в сговоре с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, а также глава парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йоханн Гуденус в 2017 году заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в случае, если та предоставит финансовую помощь правопопулистской партии АПС перед парламентскими выборами.

Это подтверждают записи скрытой камеры, сделанные во время беседы Штрахе и россиянки на вилле в Испании на острове Ибица в июле 2017 года, попавшие в руки журналистов немецких изданий Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung. Соответствующее расследование было опубликовано ими в пятницу, 17 мая.

Что показано на записи

Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки. Собеседницей австрийских политиков была женщина, назвавшаяся богатой россиянкой и выдавшая себя за племянницу одного из российских олигархов.

На видео, подлинность которого журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте, россиянка предложила инвестировать в Австрию четверть миллиарда евро, сообщает Der Spiegel. При этом дама неоднократно намекает на то, что речь идет о деньгах незаконного происхождения, однако это, очевидно, не смущает ее собеседников.

Кроме прочего, она и сопровождающий ее мужчина предложили купить 50 процентов известной австрийской бульварной газеты Kronen-Zeitung с целью изменить ее редакционную политику так, чтобы она отражала позицию АПС.

Обещания крупных пожертвований в партийную кассу

В ответ Штрахе обещает, что в случае участия АПС в правящей коалиции, позаботится о том, чтобы государственные заказы получили строительные компании россиянки, причем на очень выгодных для нее условиях.

С другой стороны, обсуждается возможность перевода в партийную кассу АПС крупных пожертвований при участии специально созданной для этого некоммерческой общественной организации. По закону, обо всех пожертвованиях на сумму свыше 50 тысяч евро австрийские партии обязаны уведомлять Счетную палату.

Комментарий Штрахе

После публикации расследования в немецких СМИ Штрахе не стал отрицать самого факта состоявшейся беседы. Однако в письменном заявлении, сделанным политиком после того, как журналисты попросили его в среду, 15 мая, прокомментировать расследование, Штрахе заявил, что это была "частная, неформальная встреча в расслабленной атмосфере отпуска".

По словам политика, в ходе разговора он неизменно указывал на необходимость соблюдения австрийского законодательства. Стоит также учитывать, что за вечер было выпито немало алкоголя, а ведению беседы мешал языковой барьер, подчеркнул Штрахе.

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