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Виталий Милонов

Российский политик, депутат Госдумы

Российский политик, депутат Госдумы РФ VII созыва, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Посторонним вход запрещен: как работает кофейня-коворкинг только для женщин (26.02.2019) 26.02.2019

В феврале феминистка Леда Гарина вместе с группой единомышленниц открыла в Санкт-Петербурге кафе только для женщин, чтобы они могли почувствовать себя в безопасности. Впрочем, у этой идеи нашлось и немало критиков.
Russland Sankt Petersburg | Veranstaltung Alexei Nawalny, Oppositioneller DW, Vladimir Izotov Sankt-Petersburg, 02.02.2019

В Санкт-Петербурге Навальный объявил о заговоре 02.02.2019

Оппозиционный политик выступил в городе на Неве перед своими сторонниками и рассказал им о принципах “умного голосования”.
Bauchfrei stehen Schülerinnen am 16.6.2003 vor einer Schule in Hannover. Eine Kleiderordnung soll nun an der Gesamtschule in Sehnde bei Hannover dabei helfen, dass die Schule ein Ort der Werte bleibt. Nachdem sich Klagen von Lehrern über zu sexy angezogene Mädchen häufen, entschloss sich die Schulleiterin Helga Akkermann zu dieser ungewöhnlichen Maßnahme und schrieb einen Brief an Schüler und Eltern, in dem sie angemessene Kleidung forderte. Bauchfreie, rückenfreie, tief dekolletierte Shirts oder auch sehr kurze Röcke (...), die den Po kaum bedecken, sind als Schul- und Arbeitskleidung nicht angebracht. (...) Für Bauchnabel-Piercings bietet unsere Schule keine Showbühne, heißt es in dem Schreiben. Shirts sollten also mindestens bis zum Hosenbund reichen. | Verwendung weltweit

Комментарий: Выдуманный мир милоновых и онищенко обречен 12.10.2018

Пока депутаты Госдумы придумывают, что бы еще запретить школьникам, Мария Кольцова решила разобраться в том, что пугает власть предержащих и почему их эпоха скоро закончится.
Alle Rechte gehören DW Korrespondent Wladimir Izotow und wurden freigegeben. Bildbeschreibung: Gebäude der Europäischen Universität in Sankt Petersburg, Oktober 2017

Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию на обучение 10.08.2018

Рособрнадзор вернул Европейскому университету в Санкт-Петербурге образовательную лицензию. По словам его ректора, ЕУСПб вправе начать учебный год на месяц-два позже, чем другие вузы.
Es ist ein Koordinator der russ. oppositionellen Bewegung Otkrytaja Rossiya Dmitrij Semenov mit der Nachricht über eine Strafe, die gegen ihn verhängt wurde. ### NUR ZUR AKTUELLEN BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE WEBSITE ####

ЕСПЧ изучает жалобу активиста "Открытой России" 12.02.2018

Дмитрий Семенов был оштрафован за перепост фотографии Милонова в футболке с экстремистским лозунгом. Активист считает, что РФ нарушила его права на свободу выражения мнения, свободу собраний и свободные выборы.
Antiregierungsproteste in Sankt Petersburg, Opposition, Russland, Kundgebung Nadoelo, 1.05.2017

Первомай в Санкт-Петербурге: продолжение акции "Надоел!" 01.05.2017

Петербуржцы решили, что протест против передачи Исаакиевского собора РПЦ вкупе с антипутинскими лозунгами сильнее воздействует на власть, и 1 мая вышли на демонстрацию.
BRUSSELS, March 31, 2011 Flags of the United States (R) and NATO are seen at NATO's headquarters in Brussels, capital of Belgium, March 31, 2011. NATO had formally taken over full command and control of military operations against Libya from the United States on Thursday. (/Wu Wei)(msq) |

Комментарий: Российские "миги" не сядут в Риге 28.02.2017

Решение Дональда Трампа значительно увеличить военный бюджет США - тревожная новость для Москвы. Видимо, не последняя, прогнозирует Константин Эггерт в комментарии для DW.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über die abgebildete Seite verwenden!*** TV-Sender Rossija 1 Moderator Dmitri Kiselev (Kisjelew) Sendung Vesti nedeli Quelle: https://russia.tv/brand/show/brand_id/5206/

Комментарий: Приверженцы Кремля - новый расходный материал пропаганды 21.02.2017

В заунывное пропагандистское шоу вдохнули новую жизнь: теперь Киселев ругает рьяных сторонников режима. Журналист Александр Плющев надеется, что эта практика будет применяться и дальше.

"Исаакиевский вопрос" разделил Петербург (13.02.2017) 13.02.2017

В Санкт-Петербурге прошла акция протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Ранее верующие провели крестный ход вокруг храма.
ARCHIV 2014 *** ITAR-TASS: ST PETERSBURG, RUSSIA. MARCH 2, 2014. St Petersburg Legislative Assembly member Vitaly Milonov talks to the media during a protest against sending Russian troops to Crimea, Ukraine. (Photo ITAR-TASS / Ruslan Shamukov) | © picture-alliance/dpa/R. Shamukov

Активист "Открытой России" оштрафован за перепост фотографии Милонова 16.11.2016

Член совета "Открытой России" Дмитрий Семенов был оштрафован за перепост фотографии Милонова в футболке с экстремистским лозунгом. Публикуя фотографию, оппозиционер не поддерживал лозунг, а наоборот критиковал его.

05.10.2016 *** epa05571096 Newly elected lawmaker, former Crimean Chief Prosecutor Natalia Poklonskaya (L) during the opening session of the newly elected State Duma, Russia's lower house of parliament, in Moscow, Russia, 05 October 2016. EPA/NATALIA KOLESNIKOVA / POOL EPA/NATALIA KOLESNIKOVA / POOL | © picture-alliance/dpa/N. Kolesnikova

Комментарий: Поклонская, Милонов, Мизулина - защитники консерватизма, которого нет 03.11.2016

Скандальные депутаты могут быть искренними сторонниками традиционных ценностей, но Кремлю они нужны не для этого. О том, чем и кому на самом деле "не угодил" фильм Алексея Учителя, Константин Эггерт специально для DW.

ЛГБТ-подростков в России лишают помощи (24.10.2016) 24.10.2016

Если в России набрать адрес сайта "Дети-404", в большинстве случаев появится сообщение Роскомнадзора о том, что данная страница внесена в реестр запрещенных. Проект, целью которого является оказание поддержки ЛГБТ-подросткам не закрыт, но работать стало сложнее. Подробности в репортаже DW.
( Russiche Gäste auf dem CSD, Berlin. Bild: Victor Weitz) Russische Gäste auf dem Kölner CSD. Zum CSD in Köln sind Schwule und Lesben aus Sankt-Petersburg eingeladen. Damit wollen die Deutschen ihre Solidarität mit den Russen zeigen und gegen die Homofobie in Russland demonstrieren.

Комментарий: Антигейский народный фронт, или Гомосексуальность как эффективная скрепа 30.06.2015

Экстремисты и даже иностранные агенты оказались не способны разбудить в душе россиянина такую гамму чувств, какую вызвали геи. Комментарий Александра Плющева специально для DW.
A Russian lawmaker speaks inside Russia's Federation Council, the upper house of parliament, in Moscow on November 26, 2008. Russia's upper house of parliament approved a constitutional amendment extending presidential mandates from four to six years, Russian news agencies reported. AFP PHOTO / ALEXEY SAZONOV (Photo credit should read Alexey SAZONOV/AFP/Getty Images)

Российский сенатор призвал снизить агрессию к гомосексуалам 28.06.2015

Константин Добрынин предложил применять принцип "не спрашивай - не говори" в отношении сексменьшинств. Для России важно "не впадать в дремучее гееборчество", заявил он.
Juni 2015 Anton Dolin, russischer Filmkritiker; Copyright: DW/V. Rjabko

Антон Долин: Когда речь идет о кино, на санкции всем наплевать 22.06.2015

В интервью DW известный российский кинокритик рассказал, как вредят российские законы кино, что нужно, чтобы попасть в каннский список, и чем похожи российский и немецкий кинематограф.
RYAZAN, RUSSIA. JANUARY 24, 2011. Pictured here is a new version driver license issued by the Ryazan region_s State Road Traffic Safety Inspection (GIBDD). (Photo ITAR-TASS / Alexander Ryumin)

Блогозрение: Бесправные меньшинства, или Наказание без преступления 10.01.2015

Постановление правительства РФ, запрещающее лицам, страдающим расстройствами половой идентификации и сексуальных предпочтений, водить автомобиль, оказалось под перекрестным огнем блогеров.
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