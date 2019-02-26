Виталий Милонов

Российский политик, депутат Госдумы
Российский политик, депутат Госдумы РФ VII созыва, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В феврале феминистка Леда Гарина вместе с группой единомышленниц открыла в Санкт-Петербурге кафе только для женщин, чтобы они могли почувствовать себя в безопасности. Впрочем, у этой идеи нашлось и немало критиков.
Скандальные депутаты могут быть искренними сторонниками традиционных ценностей, но Кремлю они нужны не для этого. О том, чем и кому на самом деле "не угодил" фильм Алексея Учителя, Константин Эггерт специально для DW.
Если в России набрать адрес сайта "Дети-404", в большинстве случаев появится сообщение Роскомнадзора о том, что данная страница внесена в реестр запрещенных. Проект, целью которого является оказание поддержки ЛГБТ-подросткам не закрыт, но работать стало сложнее. Подробности в репортаже DW.