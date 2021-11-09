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Последний кайзер Германии
Вильгельм II отрекся от престола в 1918 году в результате Ноябрьской революции. Он бежал в Нидерланды, где жил в изгнании до июня 1941 года, когда умер от остановки сердца.
В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
Миллионы евро (в пересчете на нынешние деньги) были выделены германским кайзером на революцию в России. Ради чего оказывалась эта помощь?
О том, что помешало двум монархам избрать мирный путь решения конфликта, немецкий автор книги о Романовых рассказывает в интревью DW.
Сражения Первой мировой войны на германо-французском фронте велись не только на боевых полях.
Какую роль сыграл в развязывании Первой мировой войны германский кайзер Вильгельм II? Как оценивают его историки как государственного деятеля, полководца и личность?
В помещениях амстердамской виллы, которую в изгнании занимал кайзер Вильгельм II, откроют музей Первой мировой войны.
Кайзер Вильгельм II правил Германией три десятилетия. Его политика была импульсивной и непоследовательной. Он мечтал о мировом господстве, вверг страну в Первую мировую войну, в политическую и экономическую катастрофу.
Император отправил Бисмарка в отставку, потому что желал править сам. Однако именно его неспособность к управлению государством и стала одной из причин Первой мировой войны.
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