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Вильгельм II

Последний кайзер Германии

Вильгельм II отрекся от престола в 1918 году в результате Ноябрьской революции. Он бежал в Нидерланды, где жил в изгнании до июня 1941 года, когда умер от остановки сердца.

Bildnummer: 50353868 Datum: 09.11.1989 Copyright: imago/Sven Simon Westberliner begrüßen einen Trabi in der Nacht des Mauerfalls, Personen , Freude , Objekte; 1989, Berlin, Mauerfall, Wende, Wendezeit, DDR, Deutsche Demokratische Republik, Maueröffnung, abends, Abend, nachts, Nacht, Trabi, Trabis, Trabbi, Trabbis, Trabant, Trabanten, Auto, Begrüßung, Westdeutsche, Fahne, Deutschlandfahne, Deutschlandflagge; , quer, Kbneg, Totale, Deutschland, ,/ Symbolfoto

9 ноября - особый день в истории Германии 09.11.2021

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
Erstuermung Winterpalast 1917 Russland / Oktoberrevolution: am 7./8. November 1917 (25./26.10.a.St.) Erstuermung des Winterpalastes in Petro- grad (Leningrad) am 7. November 1917. Foto.

Немецкие марки для русских большевиков 07.11.2018

Миллионы евро (в пересчете на нынешние деньги) были выделены германским кайзером на революцию в России. Ради чего оказывалась эта помощь?
2-G55-O1-1916-41-B (916814) Ostfront/dt. Maschinengwehrstellung 1916 Geschichte / 1.Weltkrieg / Ostfront. - Deutsche Maschinengewehrstellung an der Weichsel.- Foto, 1916; digital koloriert. E: East Front / Machine Guns / 1916 History / WW I / East Front. - German soldiers with machine gun at the Vistula river. - Photo, 1916; digital colourisation.

Могли ли Вильгельм II и Николай II предотвратить войну? 01.08.2014

О том, что помешало двум монархам избрать мирный путь решения конфликта, немецкий автор книги о Романовых рассказывает в интревью DW.
1-W46-G1914-21 (215455) 'William departs for the war. - Guillaume part en guerre' Wilhelm II., deutscher Kaiser (1888- 1918); 1859-1941. - 'William departs for the war. - Guillaume part en guerre'.- Französische Bildpostkarte (Farblitho- graphie nach Zeichnung von E. Muller), um 1914. Paris, Privatsammlung. E: 'William departs for the war. - Guillaume part en guerre' Wilhelm II, German emperor (1888-1918); 1859-1941. - 'William departs for the war. - Guillaume part en guerre'.- French postcard (colour lithograph after illustration by E. Muller), c. 1914. Paris, Private collection. F: 'Guillaume part en guerre' Guillaume II, empereur allemand (1888- 1918) ; 1859-1941. - 'Guillaume part en guerre'. - Carte postale française (litho. en coul., d'ap. un dessin de E. Muller), vers 1914. Paris, coll. part.

Германия и Франция: пропагандистская история "кровной вражды" 12.06.2014

Сражения Первой мировой войны на германо-французском фронте велись не только на боевых полях.
Kaiser Wilhelm II (1859-1941). Portrait 1911. Date: 1911 (Mary Evans Picture Library)

Последний кайзер Германии: в гуще событий и не у дел 17.03.2014

Какую роль сыграл в развязывании Первой мировой войны германский кайзер Вильгельм II? Как оценивают его историки как государственного деятеля, полководца и личность?
Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. in Uniform, aufgenommen 1913. Er wurde am 27. Januar 1859 in Berlin geboren und verstarb am 4. Juni 1941 in Haus Doorn.

В Нидерландах сохранят музей Вильгельма II 17.05.2013

В помещениях амстердамской виллы, которую в изгнании занимал кайзер Вильгельм II, откроют музей Первой мировой войны.
Buchcover Wilhelm II. Der Weg in den Abgrund 1900 - 1941 Bd.3, Autor: John C. G. Röhl, Verlag: C.H.Beck

Книга недели: "Вильгельм II" 13.10.2008

Кайзер Вильгельм II правил Германией три десятилетия. Его политика была импульсивной и непоследовательной. Он мечтал о мировом господстве, вверг страну в Первую мировую войну, в политическую и экономическую катастрофу.
Erster Weltkrieg - Kaiser Wilhelm II. Porträt von Kaiser Wilhelm II., dem letzten deutschen Kaiser, aus dem Jahre 1905 (Archivfoto). Am 27. Januar 1859 wurde der Kaiser in Potsdam geboren. Das Wilhelmische Zeitalter endete nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg am 10. November 1918, als der deutsche Kaiser ins holländische Exil ging, wo er am 4. Juni 1941 auf Schloss Doorn starb. dpa (zu dpa-Themenpaket: Erster Weltkrieg vom 22.07.2004)

Вильгельм II: покровитель армии и муз 11.05.2005

Император отправил Бисмарка в отставку, потому что желал править сам. Однако именно его неспособность к управлению государством и стала одной из причин Первой мировой войны.