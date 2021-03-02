Виктор Золотов, в течение 13 лет (2000-2013 гг.) руководил Службой охраны президента РФ. С 2014 года занимал должность главнокомандующего ВВ России.
5 апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил Виктора Золотова "директором Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ - главнокомандующим войсками Национальной гвардии РФ". В.Золотов был также включен в качестве постоянного члена в состав Совета безопасности РФ.
Алексей Навальный нанес новый удар по окружению Путина. По утверждению оппозиционера, у главы Ростеха Сергея Чемезова есть квартира стоимостью 5 млрд рублей. Накануне Навальный проиграл суд против поставщика Росгвардии.
Объяснения подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля, что в Солсбери они отправились как туристы, потому что хотели увидеть собор в этом городе, выглядят малоубедительно. Вопросов у Лондона к ним меньше явно не стало.