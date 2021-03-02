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Виктор Золотов

Виктор Золотов, в течение 13 лет (2000-2013 гг.) руководил Службой охраны президента РФ. С 2014 года занимал должность главнокомандующего ВВ России.

5 апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил Виктора Золотова "директором Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ - главнокомандующим войсками Национальной гвардии РФ". В.Золотов был также включен в качестве постоянного члена в состав Совета безопасности РФ.

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Комментарий: Новые санкции и старые подходы 02.03.2021

Введенные из-за ситуации с Алексеем Навальным санкции ЕС могут быть полезны только в качестве демонстрации неэффективности выбранной стратегии, считает Федор Крашенинников.
14.06.2018, Russland, Moskau: Soldaten der russischen Nationalgarde («Rosgvardia») stehen vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zwischen Russland und Saudi-Arabien vor dem Luschnikistadion. Foto: Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Путин поручил организовать в Росгвардии военно-политическую работу 21.09.2020

Указ президента РФ об организации военно-политической работы в Росгвардии вступил в силу 21 сентября. Глава Росгвардии Золотов весной упоминал появление "института военных политруков" в организации.
Protestaktion in Moskau. DW-Korrespondentin Natalja Smolentseva

Росгвардия ищет через интернет бойцов для "подавления бунтов" 27.08.2019

В обязанности сотрудников, которых Росгвардия ищет для работы на массовых мероприятиях в Москве, входит "подавление бунтов", говорится в объявлении на сайте вакансий HeadHunter.

В США интересуются активами главы Чечни Рамзана Кадырова за пределами России (08.03.2019) 08.03.2019

В США готовятся санкции в связи с резонансным убийством Бориса Немцова. В поле зрения могут попасть активы главы Чечни Рамзана Кадырова, а также другие известные политики из России.

Навальный проиграл процесс, но нашел у Чемезова квартиру за 5 миллиардов. DW Новости (06.02.2019) 06.02.2019

Алексей Навальный нанес новый удар по окружению Путина. По утверждению оппозиционера, у главы Ростеха Сергея Чемезова есть квартира стоимостью 5 млрд рублей. Накануне Навальный проиграл суд против поставщика Росгвардии.
1122954 Russia, Omsk. 05/15/2012 Conscript eat lunch in the mess hall at a recruitment station in Omsk. Alexey Malgavko/RIA Novosti

Крымский поставщик Росгвардии выиграл в суде у Навального 05.02.2019

Мясокомбинат "Дружба народов", который ФБК уличил в монопольной поставке Росгвардии продуктов по завышенным ценам, не требовал от Алексея Навального компенсации.

17.02.2016 epa05166187 The commander of the Russian Internal Troops Colonel General Viktor Zolotov (2-R) speaks with cadets during his visit to the Moscow Presidential Cadet School of the Internal Troops of Russia in Moscow, Russia, 17 February 2016.The school was established on the basis of the Moscow Cossack cadet corps by decree of President Putin on 23 July 2015. Currently, the school has 374 cadets enrolled, from grades 5 to 11. Cadets are provided with three types of uniform, meals, accommodation in 2-6 person rooms, equiped with furniture and showers. EPA/SERGEI ILNITSKY +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/EPA/S. Ilnitsky

В Челябинской области уволили служащего Росгвардии из-за видеоблога 16.01.2019

47-летний военнослужащий-контрактник вел на Youtube видеоблог, в котором критиковал главу Росгвардии Виктора Золотова, президента РФ Владимира Путина и других представителей власти.
Leiter der russischen Gardisten Wiktor Solotow hat den Oppositionellen Alexei Navalny zum Duell herausgefordert. Navalny hat vor Kurzem einen Enthüllungsbericht über Korruption beim russischen Militär veröffentlicht.

Глава Росгвардии Золотов подал иск к Навальному о защите чести 11.12.2018

Виктор Золотов требует у Алексея Навального опровергнуть информацию из расследования Фонда борьбы с коррупцией и выплатить компенсацию в размере миллиона рублей.
05.04.2016 MOSCOW, RUSSIA. APRIL 5, 2016. Russia's President Vladimir Putin (L) and Russian Internal Troops commander Viktor Zolotov during a meeting at Moscow's Kremlin. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/TASS/M. Klimentyev

"Новая газета" узнала, как охранники Путина сделали состояние на землях на Рублевке 19.11.2018

По данным "Новой газеты", личная гвардия президента России нажилась на земельных участках в элитном районе Подмосковья, многие из которых ранее принадлежали ветеранам войны.
24.09.2018, Russland, Moskau: Der Kremlkritiker Alexej Nawalny steht in einem Gerichtssaal und wartet auf eine Sitzung. Unmittelbar nach seiner Haftentlassung ist der Kremlkritiker Alexej Nawalny zu weiteren 20 Tagen Arrest verurteilt worden. Er habe zur Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen Anfang September in Russland aufgerufen und sich so strafbar gemacht, urteilte die Richterin in Moskau am Montagabend den 24.09.2018. Foto: Dmitry Serebryakov/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Навальный требует изъять дачу у главы Росгвардии Золотова 26.10.2018

Виктор Золотов "непонятно каким образом приватизировал" дачу, в которой ранее жил Анастас Микоян, говорит Навальный. Он требует вернуть дачу государству и признать ее памятником.

Moskau, 24.9.2018*** Russischer Oppositionspolitiker Alexey Navalny im Gerichtsaal in Moskau, 24.09.2018

Мясокомбинат из расследования ФБК подал в суд на Навального 03.10.2018

Иск крымского мясокомбината "Дружба народов", поставлявшего продовольствие Росгвардии, зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 1 октября.
05.04.2016 MOSCOW, RUSSIA. APRIL 5, 2016. Russia's President Vladimir Putin (L) and Russian Internal Troops commander Viktor Zolotov during a meeting at Moscow's Kremlin. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/TASS/M. Klimentyev

"Яблоко" требует от Путина уволить главу Росгвардии 14.09.2018

В партии "Яблоко" считают, что действия главы Росгвардии Виктора Золотова порочат достоинство и честь офицера и несовместимы с занимаемой должностью.

17.02.2016 epa05166187 The commander of the Russian Internal Troops Colonel General Viktor Zolotov (2-R) speaks with cadets during his visit to the Moscow Presidential Cadet School of the Internal Troops of Russia in Moscow, Russia, 17 February 2016.The school was established on the basis of the Moscow Cossack cadet corps by decree of President Putin on 23 July 2015. Currently, the school has 374 cadets enrolled, from grades 5 to 11. Cadets are provided with three types of uniform, meals, accommodation in 2-6 person rooms, equiped with furniture and showers. EPA/SERGEI ILNITSKY +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/EPA/S. Ilnitsky

Завкафедрой журфака МГУ: "Спектакль" Золотова легитимирует Навального как политика 14.09.2018

По мнению завкафедрой новых медиа и теорий коммуникации журфака МГУ Ивана Засурского, вызов на дуэль Навального со стороны главы Росгвардии Золотова - это гарантия безопасности оппозиционера.

Кто назвал Золотова бандитом и как фигуранты дела Скрипаля попали в Солсбери - DW Новости (13.09.18) 13.09.2018

Объяснения подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля, что в Солсбери они отправились как туристы, потому что хотели увидеть собор в этом городе, выглядят малоубедительно. Вопросов у Лондона к ним меньше явно не стало.
Thema: Chef der russ. Gardisten will Oppositionsführer Nawalnyj zusammenschlagen Karikatur - Wladimir Putin sitzt am Tisch, Chef der russischen Gardisten Wiktor Zolotow als Ober fragt ihn: Wie wollen Sie Nawalnyj: well done, medium oder blutig? DW, Sergey Elkin

Золотов против Навального: кто заказчик? 12.09.2018

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о том, кто мог быть заказчиком.
Karikatur - drei Bilder vom Chef der russischen Gardisten Wiktor Zolotow, der sagt: Nawalyj, ich fordere dich auf!, Was? Sitzt du im Gefängnis?, Da hast verloren, da du dich gedrückt hast.

Дуэль Золотова и Навального: начальник Росгвардии против арестанта 11.09.2018

Глава Росгвардии Виктор Золотов из-за расследования ФБК вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о неравном положении "дуэлянтов".
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