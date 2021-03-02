Виктор Золотов

Кто назвал Золотова бандитом и как фигуранты дела Скрипаля попали в Солсбери - DW Новости (13.09.18)

Объяснения подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля, что в Солсбери они отправились как туристы, потому что хотели увидеть собор в этом городе, выглядят малоубедительно. Вопросов у Лондона к ним меньше явно не стало.