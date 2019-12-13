 Виктор Ерофеев: Путин против Европарламента, СССР против России | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.12.2019

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Культура и стиль жизни

Виктор Ерофеев: Путин против Европарламента, СССР против России

Президент России резко раскритиковал резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм и нацизм. Писатель Виктор Ерофеев - о том, допустимо ли ставить рядом эти тоталитарные режимы.

Генерал Гудериан (в центре) и комбриг Кривошеин на совместном параде вермахта и Красной Армии в Бресте 22.09.1939 г.

Генерал Гудериан (в центре) и комбриг Кривошеин на совместном параде вермахта и Красной Армии в Бресте 22 сентября 1939 года

Новый виток конфронтации между Европой и путинской Россией связан с войной, которая закончилась почти 75 лет назад. На горизонте годовщина победы, и страсти будут накаляться, особенно когда дело касается оценки того, кто стал виновником войны. Об этом можно судить по жесткой реакции Путина на резолюцию Европарламента, подчеркнувшего параллели между двумя тоталитарными режимами и осудившего пакт Молотова-Риббентропа, открывший, по мнению Европы, путь к мировой бойне. Путин на это ответил: ложь!

Эта война концепций будет продолжаться долго и вестись агрессивно - до тех пор, пока Россия не откажется быть политической и историко-идеологической правопреемницей Советского Союза.

Зачем молодая Россия, освободившись от советского тоталитаризма, решила взять на себя грехи СССР? Вот уж поистине глупое решение!

Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев

С точки зрения исторической логики роль правопреемницы Советского Союза ставит Россию в сложное положение и выталкивает ее из цивилизованного мира. В таком случае нужно фактически признать правоту Сталина по основным вопросам, а Сталин - это зло не только для Европарламента, но и для Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, Солженицына, Шаламова - для всей великой русской интеллигенции.

Признать успехи Сталина во внутренней политике? Индустриализацию делали в чудовищных условиях (а как иначе?), это был режим лжи, ненависти, террора по отношению как к классовым врагам - наиболее продуктивной части общества, так и по отношению к населению в целом, которое тоже стало жертвой повального страха и репрессий. Признать правоту коллективизации и большого террора конца 1930-х годов? Немыслимо, не зайдя на территорию безумной и бессмысленной коммунистической идеологии.

Контекст

Принятая в сентябре резолюция Европарламента основана на "безосновательной и беспардонной лжи", заявил российский президент.

80 лет назад был подписан так называемый пакт Молотова-Риббентропа. Поклонники Сталина считают его гениальным ходом вождя. Вот как оценивает этот договор писатель Виктор Ерофеев. (23.08.2019)

В России впервые опубликован советский оригинал секретного дополнительного протокола к договору между нацистской Германией и СССР о разделе Европы. Но сенсации не произошло. Почему? (03.06.2019)

Несмотря на гигантские идеологические разногласия с Гитлером, Сталин до последнего развивал связи с Германией. Интервью DW с немецким историком. (01.09.2019)

Более трех с половиной миллионов советских граждан были угнаны во время Второй мировой войны в Германию. О судьбах остарбайтеров рассказывает только что вышедшая в ФРГ книга. (29.10.2019)

Однако можно все это не признавать, но замалчивать, - вот так в России сейчас рождается положительный образ Советского Союза и самого Сталина.

Во внешней политике поддерживать линию Сталина значит, по сути дела, мечтать о возрождении советской империи и пугать соседей, числя их в своей зоне влияния и не спрашивая при этом их мнения.

А кто спрашивал мнение соседей, когда подписывался Пакт Молотова-Риббентропа, то есть Сталина-Гитлера? Тогда все решалось с позиции силы, и небольшие, независимые страны Балтии оказались в беспомощном положении.

Вторая мировая война началась не 22 июня 1941 года, а 1 сентября 1939-го, через неделю после подписания договора между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом. И очень скоро Сталин захватил значительную часть Польши, страны Балтии, Финляндию, Бессарабию, Северную Буковину... Слабость соседа - и радость собирателей земель в духе Ивана Калиты. Радуются до сих пор.

Внешняя политика Советского Союза - это холодная война и опять-таки ненависть, на этот раз к "капиталистическому окружению", то есть к западной демократии. И гитлеровский режим, в свою очередь, ненавидел демократию, только главной здесь была не классовая, а расовая ненависть.
Сравнивать эти тоталитарные режимы ненависти - сложная задача. Они неравноценны по своему бесовскому началу. В идеологии коммунизма изначально звучала нотка социальной справедливости, которая привлекала левую интеллигенцию Запада. Гитлер же был объявлен безусловным врагом человечества. И в исторической перспективе, несмотря ни на что, СССР оказывается поприличнее "третьего рейха".

Но помимо разницы идеологий, есть еще и разница положений. Нацистская Германия была разгромлена Советским Союзом и западными союзниками, и это помогло Западной Европе освободиться. Настоящий ужас сталинизма испытали на себе лишь страны "народной демократии". В результате Советский Союз до сих пор остается неким мифом для Западной Европы и адом для Восточной.

75 лет победы во Второй мировой войне, которая будет отмечаться в мае, - большая дата. Когда Россия станет демократической, она разберется и в себе, и в былых советских ужасах. А победу не забудет никогда: это был, конечно, народный подвиг.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:
Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

 

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска.  

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