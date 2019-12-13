Виктор Ерофеев: Путин против Европарламента, СССР против России

Новый виток конфронтации между Европой и путинской Россией связан с войной, которая закончилась почти 75 лет назад. На горизонте годовщина победы, и страсти будут накаляться, особенно когда дело касается оценки того, кто стал виновником войны. Об этом можно судить по жесткой реакции Путина на резолюцию Европарламента, подчеркнувшего параллели между двумя тоталитарными режимами и осудившего пакт Молотова-Риббентропа, открывший, по мнению Европы, путь к мировой бойне. Путин на это ответил: ложь!
Эта война концепций будет продолжаться долго и вестись агрессивно - до тех пор, пока Россия не откажется быть политической и историко-идеологической правопреемницей Советского Союза.
Зачем молодая Россия, освободившись от советского тоталитаризма, решила взять на себя грехи СССР? Вот уж поистине глупое решение!
Виктор Ерофеев
С точки зрения исторической логики роль правопреемницы Советского Союза ставит Россию в сложное положение и выталкивает ее из цивилизованного мира. В таком случае нужно фактически признать правоту Сталина по основным вопросам, а Сталин - это зло не только для Европарламента, но и для Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, Солженицына, Шаламова - для всей великой русской интеллигенции.
Признать успехи Сталина во внутренней политике? Индустриализацию делали в чудовищных условиях (а как иначе?), это был режим лжи, ненависти, террора по отношению как к классовым врагам - наиболее продуктивной части общества, так и по отношению к населению в целом, которое тоже стало жертвой повального страха и репрессий. Признать правоту коллективизации и большого террора конца 1930-х годов? Немыслимо, не зайдя на территорию безумной и бессмысленной коммунистической идеологии.
Однако можно все это не признавать, но замалчивать, - вот так в России сейчас рождается положительный образ Советского Союза и самого Сталина.
Во внешней политике поддерживать линию Сталина значит, по сути дела, мечтать о возрождении советской империи и пугать соседей, числя их в своей зоне влияния и не спрашивая при этом их мнения.
А кто спрашивал мнение соседей, когда подписывался Пакт Молотова-Риббентропа, то есть Сталина-Гитлера? Тогда все решалось с позиции силы, и небольшие, независимые страны Балтии оказались в беспомощном положении.
Вторая мировая война началась не 22 июня 1941 года, а 1 сентября 1939-го, через неделю после подписания договора между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом. И очень скоро Сталин захватил значительную часть Польши, страны Балтии, Финляндию, Бессарабию, Северную Буковину... Слабость соседа - и радость собирателей земель в духе Ивана Калиты. Радуются до сих пор.
Внешняя политика Советского Союза - это холодная война и опять-таки ненависть, на этот раз к "капиталистическому окружению", то есть к западной демократии. И гитлеровский режим, в свою очередь, ненавидел демократию, только главной здесь была не классовая, а расовая ненависть.
Сравнивать эти тоталитарные режимы ненависти - сложная задача. Они неравноценны по своему бесовскому началу. В идеологии коммунизма изначально звучала нотка социальной справедливости, которая привлекала левую интеллигенцию Запада. Гитлер же был объявлен безусловным врагом человечества. И в исторической перспективе, несмотря ни на что, СССР оказывается поприличнее "третьего рейха".
Но помимо разницы идеологий, есть еще и разница положений. Нацистская Германия была разгромлена Советским Союзом и западными союзниками, и это помогло Западной Европе освободиться. Настоящий ужас сталинизма испытали на себе лишь страны "народной демократии". В результате Советский Союз до сих пор остается неким мифом для Западной Европы и адом для Восточной.
75 лет победы во Второй мировой войне, которая будет отмечаться в мае, - большая дата. Когда Россия станет демократической, она разберется и в себе, и в былых советских ужасах. А победу не забудет никогда: это был, конечно, народный подвиг.
Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.
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Подписание
Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".
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Молотов и Гитлер
Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.
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"Вероломный изверг" по фамилии Гитлер
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Предыстория
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Результаты
1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.
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Начало Второй мировой
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Автор: Дарья Брянцева