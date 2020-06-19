 Виктор Ерофеев: Новой Ялты не получится, как бы Путин этого ни хотел | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.06.2020

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Культура и стиль жизни

Виктор Ерофеев: Новой Ялты не получится, как бы Путин этого ни хотел

Президент России опубликовал большую статью, посвященную причинам Второй мировой войны и ее урокам на будущее. Что извлек для себя из этой статьи писатель Виктор Ерофеев?

Сталин и министр иностранных дел третьего рейха Риббентроп в Кремле. 23 августа 1939 г.

Сталин и министр иностранных дел "третьего рейха" Риббентроп в Кремле. 23 августа 1939 г.

В международных отношениях между Западом и Россией наступает беспросветная холодная ночь. Гнусная погода! Хороший хозяин и собаку во двор не выпустит. Да и плохой тоже… В ночи слышен лишь рокот военных самолетов "партнерских" (как утверждают в Кремле) стран, которые только и делают, что перехватывают друг друга, да хор взаимных претензий.  Ночь - не время для доверия.

Но именно словами о доверии завершается обширная статья Путина, посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны. Писалась эта статья несколько месяцев, и ее стилистическая умеренность, интонационное спокойствие не вызывает у меня неприятия. Путин, например, тепло рассказывает о своих родителях-блокадниках, о трудностях их выживания, и я, конечно, невольно вспоминаю своих бабушку и дедушку, которые всю блокаду провели в Ленинграде и чудом выжили.

А сколько не выжили?

История - это царство мертвых. К этому царству нет прямого доступа. Приходится основываться на интерпретациях прошлого.

Глава государства на то и глава, чтобы рассказать об истории страны с пользой для государственной политики и для себя, конечно, лично. Погружаясь вместе с Путиным в царство мертвых, невольно думаешь о том, как можно было бы предотвратить всемирную бойню. С точки зрения Путина, в войне виноваты западные страны. Отдельно выделена негативная роль Польши.

Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев

У межвоенной Польши было много грехов, Пилсудский вовсе не был политическим ангелом, но все это не значит, что послевоенная Польша должна была получить после Второй мировой войны тот режим, который был ей отвратителен. А значит, Польша имеет свой взгляд на вещи. Польша всеми силами (как и страны Балтии) старается не допустить новой Ялты - то есть такого передела мира, который состоялся после Второй мировой войны.

Сейчас в России активно идет отказ от универсальных ценностей в пользу национальных. Об этот открыто пишут кремлевские начальники, постоянно говорится на федеральном телевидении. Путин отстаивает позицию России – правопреемницы Советского Союза. Но если в России главное - национальные ценности, то этим, в сущности, предлагается и всем другим странам следовать российскому примеру, то есть ставить во главу угла собственные национальные или континентальные ценности. И что тогда, кроме бесконечной ругани?

Мюнхен был позорной страницей европейской истории. Согласен с Путиным. Это сама очевидность. Но коммунистический переворот 1917 года, который уничтожил христианскую цивилизацию в России, - это тоже позорная страница истории.

Зачем же обниматься с СССР? Взваливать на себя груз всех прегрешений коммунистического правления перед своим народом, перед всем миром - опасное дело. Не будь революции 1917 года, не было бы, возможно, и Версальского договора в состоявшемся виде и не было бы, возможно, Второй мировой войны, потому что Гитлер не нашел бы себе места в истории. Это - о корнях 1939 года.

Путин пишет, что Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером. Можно подумать, что личная встреча с Риббентропом в Москве и договор о дружбе с Гитлером не запятнали советских руководителей. Впрочем, Сталин и так был настолько сильно запятнан кровью своего народа, армии, интеллигенции, что дополнительное пятно - общение с Риббентропом, через которого он передал теплый привет Гитлеру, - едва ли что-то к этому прибавляет.

Первая страница секретного протокола между СССР и гитлеровской Германией

Первая страница секретного протокола между СССР и гитлеровской Германией, в котором обговаривался раздел Польши

Я не думаю, в отличие от Путина, что пакт Молотова-Риббентропа с его секретным дополнительным протоколом был полезным для моей родины. Напротив. Без него Гитлер опасался бы каждую минуту возможности войны на два фронта. Западные союзники тянули переговоры со Сталиным, потому что коммунизм был тем тогдашним коронавирусом, которого опасался Запад. Если Запад перед войной действительно хотел бы натравить Гитлера на СССР, то и СССР был не прочь натравить Гитлера на Запад. Но когда началась всемирная бойня, Запад и Советский Союз стали союзниками

Ни тогда, ни теперь европейские либеральные ценности не были ценностями России. На чем же строить доверие, если разные ценности? Только на страхе ядерной войны? Русская православная церковь, федеральные каналы телевидения выступают против основного кредо Европы: человек, личность является мерилом всего. Вместо человека Кремль предлагает коллективное "нечто". Это "нечто" очень размыто, потому что соединение белых и красных, Бога и советского атеизма невозможно.

Если Путин пишет большую, "программную" статью, значит видит в этом необходимость. Ведь это не только повод высказаться против Польши, которая, дескать, болтается под ногами великих держав и которой больше всех досталось в этой статье.

Глядя в прошлое глазами Путина, можно лучше понять, какое будущее может ожидать Россию вместе с ее бессменным лидером. Путинская идея (высказанная в статье) встречи пяти держав - США, Великобритании, Франции Китая и России - хороша тем, что общение лучше взаимных угроз и "перехватов". Но где здесь Европейский Союз, где, в частности, Германия? И если Европа не нравится Кремлю своими ценностями, если США ругают ежедневно на федеральных телеканалах, то что это будет за встреча?

Запад будет говорить: аннексия Крыма, Россия: Крымнаш. Запад: Донбасс – агрессия, Россия: гражданская война в самой Украине. Запад: Украина идет на Запад. Россия: Украина и мы - близнецы-братья, отстаньте от Украины. И так до бесконечности.

Черчилль, Рузвельт и Сталин на конференции в Ялте. Февраль 1945 г.

Черчилль, Рузвельт и Сталин на конференции в Ялте. Февраль 1945 г.

Новой Ялты не получится, как бы Путин этого ни хотел. Даже самой благоуханной, модернизированной и дипломатичной. Разрыв ценностей продолжается. Однако вот что надо добавить. Отношения в сегодняшней России складываются в системе частной собственности, и, если даже российский капитализм полон коррупции, государственного проникновения и непристойно роскошной жизни начальников, то все равно это капитализм. Так что разрыв есть, и в то же время его нет, назло квасным патриотам.

Да, что-то Путин сказал верное. Что-то скрыл, как, например, войну с Финляндией: куда же ее было пристроить?  Что-то высказал очень личное, что-то - очень ведомственное.

Как бы то ни было, но независимо от него и его статьи преклоним головы перед памятью павших в войне. Преклоним головы перед миллионами безвременно ушедших в царство мертвых. Вечная им слава.

Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:        

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


 

Контекст

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Виктор Ерофеев: Путин против Европарламента, СССР против России

Президент России резко раскритиковал резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм и нацизм. Писатель Виктор Ерофеев - о том, допустимо ли ставить рядом эти тоталитарные режимы. (13.12.2019)  

Меркель не согласилась с Путиным в оценке "пакта Молотова-Риббентропа"

По мнению канцлера ФРГ, пакт, заключенный между СССР и нацистской Германией, нельзя рассматривать в отрыве от секретного протокола к нему. "С этой точки зрения, я думаю, это было сделано незаконно", - убеждена Меркель. (10.05.2015)  

Сейм Польши осудил высказывания Путина о начале Второй мировой войны

Нацистская Германия и коммунистический СССР развязали Вторую мировую войну, заключив тайный пакт, а Польша и другие европейские страны стали жертвами агрессии, говорится в резолюции польского сейма. (09.01.2020)  

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Вторая мировая война: как Германия отмечает 75 лет освобождения от нацизма. DW Новости (08.05.2020)  

Надписи на Рейхстаге 75 лет спустя: в Германии сохранили автографы солдат Красной Армии (08.05.2020)  

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