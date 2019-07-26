Вид из космоса на пожары в Сибири (фото)

На этой фотографии с климатических спутников NASA - вид из космоса на бушующие в Сибири и на Дальнем Востоке лесные пожары. Их площадь продолжает расти и уже почти достигла 2 млн гектаров. Пламенем охвачены Красноярский край и Иркутская область, Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ.
Дым от пожаров в Сибири распространился до Татарстана: Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики заявило о возникновении в отдельных частях региона дымовой мглы. Ее причиной стал перенос частичек гари из Красноярского края и Иркутской области, говорится в сообщении на сайте ведомства . В Набережных Челнах и Нижнекамске концентрация дыма достигла предельно-допустимой нормы, в обоих городах образовался смог.
По данным МЧС, пожары возникли из-за жары, гроз, человеческого фактора, а также перешли с земель из других регионов. При этом огонь практически не гасят: леса в основном горят в труднодоступных районах, где затраты на тушение превышают размер возможного ущерба. Пожары тушат, если они угрожают населенным пунктам или объектам инфраструктуры, сообщает ТАСС.
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Последствия наводнения в Иркутской области
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Последствия наводнения в Иркутской области
Масштабы катастрофы
В результате наводнения в Иркутской области, начавшегося после проливных дождей 25 июня 2019 года, было затоплено 98 населенных пунктов. Всего от чрезвычайной ситуации пострадали более 10 тысяч домов, в которых проживало около 33 тысяч человек, в том числе почти 8 тысяч детей. По данным Иркутского государственного университета, это наводнение стало сильнейшим за 180 лет.
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Последствия наводнения в Иркутской области
Чрезвычайная ситуация федерального масштаба
С 27 июня в Иркутской области действует режим ЧС. 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому паводки в Иркутской области были признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера. Это позволило задействовать в борьбе с наводнением вооруженные силы РФ.
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Последствия наводнения в Иркутской области
Участие военных в спасательной операции
С 25 июня в район ЧС было направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Кроме того, для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.
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Последствия наводнения в Иркутской области
Ограничения в движении транспорта
В результате паводка были повреждены более десяти автомобильных мостов, а на ряде участков федеральной трассы "Сибирь" ограничили движение транспорта.
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Последствия наводнения в Иркутской области
Ликвидация последствий паводка
По данным на утро четверга, 4 июля, 16 населенных пунктов в двух районах Иркутской области все еще являются подтопленными. Вода остается в 2700 домах, где проживает около 6300 жителей. Ущерб от ЧС оценивается в 29 млрд рублей.
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Последствия наводнения в Иркутской области
Жертвы катастрофы
По официальным данным, в результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализированы 221 человек, в том числе 41 ребенок.
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Последствия наводнения в Иркутской области
Следствие глобального потепления
Ученые Иркутского государственного университета связывают наводнение в регионе с глобальным изменением климата и предупреждают, что вероятность повторения подобных катаклизмов в будущем "достаточно высока". На пресс-конференции после саммита G20 в Осаке президент РФ Владимир Путин признал, что в России глобальное потепление идет в два раза быстрее, чем в среднем на планете.
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Последствия наводнения в Иркутской области
Глобальное потепление и добыча нефти
Выделяемый при сжигании ископаемого углеводородного топлива углекислый газ считается одной из главных причин "парникового эффекта". По мнению некоторых экспертов, чтобы избежать дальнейших природных катаклизмов, России придется изменить саму основу экономики страны, связанную с добычей и экспортом углеводородов. Однако сегодня многие в РФ отрицают само наличие подобной проблемы.
Автор: Елена Гункель
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Черное воскресенье в Кемерово
Пожар начался днем в воскресенье, 25 марта. Его очаг находился на последнем этаже четырехэтажного здания. Местные власти первоначально недооценили масштабы трагедии и попытались их преуменьшить.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Тушение пожара продолжалось до поздней ночи
На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. В некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Более 60 погибших
По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Возможные причины пожара
Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Очаг возгорания пока не установлен
Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Сотни человек участвуют в спасательной операции
По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Возбуждено уголовное дело
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Страшная трагедия
Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Кемерово: Помним, любим, скорбим...
Люди целый день несли цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу в сквере, неподалеку от торгового центра.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Родственники подписывают "бумаги о соблюдении секретности"
В соцсетях 26 марта распространялась информация о якобы "сотнях жертв пожара" и о том, что власти замалчивают реальные цифры. В Следственном комитете России утверждают, что это не так. Вместе с тем, там подтвердили, что родственникам погибших дают на подпись "бумаги о соблюдении секретности". Это делается во исполение уголовно-процессуального законодательства, заявляют в СК.
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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
На трагедию откликнулись в регионах России и в мире
На трагедию в Кемерово откликнулись в других регионах России и в мире. В Ингушетии объявили трехдневный траур по погибшим. Во вторник, 27 марта, акция солидарности запланирована у памятника Пушкину в центре Москвы. Соболезнования россиянам среди прочих выразили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй и представитель Белого дома Сара Сандерс.
Автор: Екатерина Венкина