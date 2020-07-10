Видеосаммит Сербии и Косова не привел к сближению позиций

Первые прямые переговоры между Республикой Косово и Сербией за последние полтора года не привели к сближению обеих стран. Встреча на высшем уровне в формате видеоконференции прошла в пятницу, 10 июля, и была организована при посредничестве канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Представитель Макрона после встречи заявил об "очень сложных перспективах" разрешения конфликта между Сербией и Косовым. По его словам, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Республики Косово Авдулла Хоти договорились решать спорные вопросы "один за другим". Они также договорились провести еще одну видеоконференцию 12 июля, а также встретиться лично в Брюсселе 16 июля.

По данным французской стороны, в пятницу Хоти отверг предложение Вучича об обмене территорий как условие для возможного признания Косова. В свою очередь Брюссель требует от Белграда признания Республики Косово в качестве условия для вступления в Евросоюз. Косово объявило о своей независимости в 2008 году.

В видеоконференции в пятницу участвовали Хоти, Вучич, Меркель, Макрон, а также верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и спецпосланник ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак. Диалог между Сербией и Косовым начался в 2011 году при посредничестве ЕС.

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