 Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни 47 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.03.2019

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Мир

Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни 47 человек

Взрыв на химическом заводе в провинции Цзянсу был такой силы, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. За врачебной помощью обратилось более 600 человек.

последствия взрыва

По меньшей мере 47 человек погибли при взрыве на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу в четверг, 22 марта. Взрыв произошел из-за пожара в цехе по производству удобрений, в результате разрушено несколько зданий. Тушение пожара, распространившегося на большую площадь, продолжалось всю ночь на пятницу. С огнем удалось справиться только утром. За медицинской помощью обратилось более 600 человек, ранения 90 человек рассматриваются как тяжелые.

Контекст

Не менее 22 человек получили ранения в результате взрыва поблизости от химического предприятия в городе Чжанцзякоу. Вспыхнувший пожар уничтожил десятки автомобилей. Власти устанавливают причину происшествия. (28.11.2018)

Как минимум один человек погиб в результате взрыва и пожара, произошедшего на химическом предприятии в китайском городе Дунъин. (01.09.2015)

По данным китайских СМИ, взрыв был такой силы, что вызвал землетрясение магнитудой в 2,2. В радиусе четырех километрах от места взрыва в окнах выбило стекла, от взрывной волны согнулись металлические двери гаражей. Из района бедствия было эвакуировано 4 тысячи человек.

На химических предприятиях Китая неоднократно происходили инциденты с человеческими жертвами. Так, в ноябре 2018 года в городе Чжанцзякоу в результате взрыва погибло 22 человека, а в июле на заводе в провинции Сычуань - 19 человек. В 2015 году взрыв в промышленной зоне города Тяньцзинь унес жизни 165 человек.

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    Автор: Габриэль Домингес, Александр Варкентин


Контекст

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