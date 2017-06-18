Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни 47 человек

По меньшей мере 47 человек погибли при взрыве на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу в четверг, 22 марта. Взрыв произошел из-за пожара в цехе по производству удобрений, в результате разрушено несколько зданий. Тушение пожара, распространившегося на большую площадь, продолжалось всю ночь на пятницу. С огнем удалось справиться только утром. За медицинской помощью обратилось более 600 человек, ранения 90 человек рассматриваются как тяжелые.

По данным китайских СМИ, взрыв был такой силы, что вызвал землетрясение магнитудой в 2,2. В радиусе четырех километрах от места взрыва в окнах выбило стекла, от взрывной волны согнулись металлические двери гаражей. Из района бедствия было эвакуировано 4 тысячи человек.

На химических предприятиях Китая неоднократно происходили инциденты с человеческими жертвами. Так, в ноябре 2018 года в городе Чжанцзякоу в результате взрыва погибло 22 человека, а в июле на заводе в провинции Сычуань - 19 человек. В 2015 году взрыв в промышленной зоне города Тяньцзинь унес жизни 165 человек.

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