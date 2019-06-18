Взлеты и падения на авиасалоне Ле Бурже

После двух крушений самолетов типа 737 Max в Индонезии и Эфиопии, повлекших за собой гибель 346 человек, американский авиаконцерн Boeing переживает самый глубокий кризис за всю его более чем тридцатилетнюю историю. В этом признался глава компании Кевин Макаллистер, открывая 17 июня крупнейший в мире аэрокосмический салон в пригороде Парижа Ле Бурже.

Проблемы с 737 Max

"Мы приносим свои извинения и молимся за родственников жертв двух катастроф 737 Max", - заявил Макаллистер в ходе пресс-конференции. Boeing сделает все для того, чтобы предотвратить подобные аварии в будущем, подчеркнул он.

На месте крушения самолета Ethiopian Airlines

Впрочем, репутации крупнейшего в мире производителя самолетов нанесен столь серьезный ущерб, что спасти ее будет крайне сложно. В мае Boeing признал наличие ошибок в бортовом программном обеспечении самолетов типа 737 Max, которое использовалось для обучения пилотов управлению новыми моделями лайнера.

А в начале июня Boeing объявил об обнаружении 148 некачественных деталей на самолетах типа 737 NG и 737 Max. Сообщается, что бракованные детали могли быть установлены на более чем 300 самолетах по всему миру. На качество поставок Boeing жалуются и его клиенты в американском штате Северная Каролина. Похоже, что дела у компании действительно идут из рук вон плохо.

Сюрприз для Boeing на Ле Бурже

Однако 18 июня, во второй день авиасалона Ле Бурже, события получили неожиданный поворот. Международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG), в который входят такие компании, как British Airways и Iberia, объявил о планах приобрести 200 самолетов Boeing 737 MAX.

Подобное заявление имеет для концерна огромное символическое значение. Это первый случай в истории автопрома, когда компания собирается купить лайнеры, чьи полеты на момент поставки запрещены из соображений безопасности. После крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта вскоре после вылета из столицы страны, многие государства запретили использование самолетов линейки Max либо закрыли для него воздушное пространство. С тех пор на машины этого типа не поступало ни одного заказа.

Пассажирский самолет Airbus A321XLR

Гендиректора IAG Уильяма Уолша это, впрочем, не смущает. "Мы полностью доверяем Boeing и рассчитываем, что в ближайшие месяцы модель получит разрешение на полеты и вернется в эксплуатацию", - отметил глава холдинга. У других представителей отрасли это, впрочем, вызвало недоумение. Вполне возможно, что некоторые из них попросту завидуют Уолшу, который получит Boeing 737 MAX "практически даром", как предполагают его конкуренты. В то же время глава Ethiopian Airlines Тевольд Гебремариам подчеркнул в беседе с DW, что его авиакомпания станет одной из последних, кто возобновит использование самолетов этой модели после снятия c них ограничений.

Airbus обогнал Boeing

На этом фоне традиционное соперничество Boeing с европейским авиастроителем Airbus в Ле Бурже отошло на второй план. В этом году убедительную победу одержал Airbus, официально объявивший в Париже о запуске новой серии самолетов A321neo.

Воздушное такси производства компании Airbus

Изначально предназначенный для перелетов на средние расстояния, самолет этого типа сможет пролетать до 8700 километров, что примерно равно расстоянию от Франкфурта до Майами. При этом A321neo гораздо более экономичен, чем широкофюзеляжные самолеты. Всего за время авиасалона Airbus уже получил заказы и заключил предварительные контракты на поставку 363 новых самолетов, в том числе 126 машин типа A321XLR.

Boeing же, по предварительным данным, - на 272 самолета. Во время кризиса с 737 Max Boeing отложил запуск своего нового среднемагистрального самолета и теперь вынужден уступить лидерство Airbus.

Гиперзвуковые самолеты и воздушное такси

Самым актуальным трендом на авиасалоне Ле Бурже в этом году стали самолеты будущего - электрические, гибридные и беспилотные лайнеры. По словам руководителя программы Boeing Future, основная задача разработчиков на сегодняшний день заключается в том, чтобы создать не только сами такие самолеты, но и инфраструктуру, которой эти типы машин будут пользоваться.

Как бы то ни было, все представители отрасли уверены в том, что максимум через десять лет жители крупных городов будут совершать короткие рывки с помощью беспилотного воздушного такси.

В свою очередь глава американского стартапа Boom Supersonic Блейк Шолл обещает, что примерно к 2027 году его компания запустит 50-местные пассажирские авиалайнеры, которые будут передвигаться со скоростью, в 2,2 раза превышающей скорость звука - быстрее, чем в прошлом мог летать британо-французский лайнер Concorde. Авиакомпания Japan Airlines уже заказала у Boom 20 гиперзвуковых самолетов.

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