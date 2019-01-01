 Весенний курс немецкого (фотогалерея) | Учеба | DW | 10.04.2019

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Учеба

Весенний курс немецкого (фотогалерея)

С чем в немецком языке связывают весну? И при чем здесь Ленц? Об этом - в фотогалерее DW.

  • Весна в Германии: белоцветник весенний

    Весна в немецком языке

    Ранняя пора

    Frühling - так в немецком языке называют весну. Часто употребляется и синоним - Frühjahr, то есть начало года (Jahr), его ранняя (früh) пора. От этих двух понятий образовано много других часто употребляемых слов. Вот несколько из них.

  • Вестники весны - крокусы

    Весна в немецком языке

    Вестники весны

    Перелетные птицы, сережки ольхи или крокусы, распускающиеся в парках и садах Германии, - вестники весны. По-немецки - Frühjahrsboten, дословно - весенние посланцы, гонцы.

  • Весенняя усталость

    Весна в немецком языке

    Весенняя усталость

    Дни становятся длиннее, солнышко ласковее… Несмотря на это многих одолевает весенняя усталость - Frühjahrsmüdigkeit. Она вызвана, по мнению ученых, нехваткой солнечного света зимой, из-за чего в крови образуется слишком много "расслабляющего" гормона мелатонина.

  • Отвар из цветков терновника

    Весна в немецком языке

    Весенний курс лечения

    "Весенний курс лечения" - это дословный перевод слова Frühjahrskur. Речь идет о весеннем детоксе, разгрузочных днях, которые помогают организму восстановить силы после зимы. Отвар из цветков терновника (терна), например, обладает антитоксическим и кровоочистительным свойствами.

  • Весенняя уборка

    Весна в немецком языке

    Весенняя уборка

    Frühjahrsputz - весенняя уборка (putzen - "убирать"). Она же - генеральная, как в прямом, так и в переносном смысле: время сортировки вещей, обновления жилья, пересмотра устаревших взглядов.

  • Чувства весенние

    Весна в немецком языке

    Весенний жар

    Чувства, которые просыпаются в нас весной, - легкая эйфория, приподнятое настроение, немцы называют Frühlingsgefühle или Frühlingsfieber ("весенний жар"). За то, что "хочется обнять весь мир", отвечает нейромедиатор дофамин.

  • Спринг-роллы по-немецки

    Весна в немецком языке

    Весенние роллы

    Свой эквивалент в немецком языке есть и у популярной азиатской закуски. Frühlingsrolle - так в ресторанном меню в Германии называются спринг-роллы. Это блюдо популярно у немцев и в виде полуфабриката из супермаркета.

  • Весенняя поляна

    Весна в немецком языке

    Весенняя поляна

    Вид весенней поляны с особым оттенком зелени и первыми маргаритками и одуванчиками неповторим. Поэтому для нее в немецком есть свое обозначение - Frühlingswiese. Так немцы называют и цветочный принт на ткани.

  • Ленц - местечко в Саксонии

    Весна в немецком языке

    Ленц пришел…

    Lenz - так в некоторых регионах Германии до сих пор называют весну. В древневерхненемецком это слово использовали для обозначения месяца марта. Сегодня его можно чаще встретить у поэтов. Раньше с его помощью обозначали и возраст - вместо слова "год". А еще Ленц - это местечко в Саксонии.

    Автор: Инга Ваннер


  • Весна в Германии: белоцветник весенний

    Весна в немецком языке

    Ранняя пора

    Frühling - так в немецком языке называют весну. Часто употребляется и синоним - Frühjahr, то есть начало года (Jahr), его ранняя (früh) пора. От этих двух понятий образовано много других часто употребляемых слов. Вот несколько из них.

  • Вестники весны - крокусы

    Весна в немецком языке

    Вестники весны

    Перелетные птицы, сережки ольхи или крокусы, распускающиеся в парках и садах Германии, - вестники весны. По-немецки - Frühjahrsboten, дословно - весенние посланцы, гонцы.

  • Весенняя усталость

    Весна в немецком языке

    Весенняя усталость

    Дни становятся длиннее, солнышко ласковее… Несмотря на это многих одолевает весенняя усталость - Frühjahrsmüdigkeit. Она вызвана, по мнению ученых, нехваткой солнечного света зимой, из-за чего в крови образуется слишком много "расслабляющего" гормона мелатонина.

  • Отвар из цветков терновника

    Весна в немецком языке

    Весенний курс лечения

    "Весенний курс лечения" - это дословный перевод слова Frühjahrskur. Речь идет о весеннем детоксе, разгрузочных днях, которые помогают организму восстановить силы после зимы. Отвар из цветков терновника (терна), например, обладает антитоксическим и кровоочистительным свойствами.

  • Весенняя уборка

    Весна в немецком языке

    Весенняя уборка

    Frühjahrsputz - весенняя уборка (putzen - "убирать"). Она же - генеральная, как в прямом, так и в переносном смысле: время сортировки вещей, обновления жилья, пересмотра устаревших взглядов.

  • Чувства весенние

    Весна в немецком языке

    Весенний жар

    Чувства, которые просыпаются в нас весной, - легкая эйфория, приподнятое настроение, немцы называют Frühlingsgefühle или Frühlingsfieber ("весенний жар"). За то, что "хочется обнять весь мир", отвечает нейромедиатор дофамин.

  • Спринг-роллы по-немецки

    Весна в немецком языке

    Весенние роллы

    Свой эквивалент в немецком языке есть и у популярной азиатской закуски. Frühlingsrolle - так в ресторанном меню в Германии называются спринг-роллы. Это блюдо популярно у немцев и в виде полуфабриката из супермаркета.

  • Весенняя поляна

    Весна в немецком языке

    Весенняя поляна

    Вид весенней поляны с особым оттенком зелени и первыми маргаритками и одуванчиками неповторим. Поэтому для нее в немецком есть свое обозначение - Frühlingswiese. Так немцы называют и цветочный принт на ткани.

  • Ленц - местечко в Саксонии

    Весна в немецком языке

    Ленц пришел…

    Lenz - так в некоторых регионах Германии до сих пор называют весну. В древневерхненемецком это слово использовали для обозначения месяца марта. Сегодня его можно чаще встретить у поэтов. Раньше с его помощью обозначали и возраст - вместо слова "год". А еще Ленц - это местечко в Саксонии.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:
Необычные поговорки: учим немецкий

 

  • На выставке Orizzonte

    Необычные поговорки: учим немецкий

    На уровне глаз

    "Auf Augenhöhe" - говорят немцы, описывая отношения "на равных". Например, когда партнеры по бизнесу или главы государств принимают участие в переговорах.

  • Дети с пирожным

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Поедать волосы на голове?

    Выражение "die Haare vom Kopf fressen" описывает волчий аппетит, которым отличаются, например, быстро растущие дети и подростки.

  • Самолет парит в небе

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Словно камень с сердца…

    Так же, как и в русском языке, выражение "еs fällt ein Stein vom Herzen" - употребляется для описания состояния душевного облегчения.

  • Нога и рука

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Иметь ногу и руку

    Основательно продуманные проекты и идеи в немецком языке всегда "имеют руку и ногу", то есть "haben Hand und Fuß". Выражение это появилось, вероятно, в суровые времена Средневековья, когда любые проступки карались жестоко.

  • Мужчина катится сломя голову

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Шея через голову?

    "Hals über Kopf", то есть, "сломя голову" - так говорят о тех, кто принимает решения быстро, не обдумывая.

  • У сотрудницы стресс

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Много шума вокруг ушей

    Так немцы описывают стрессовую ситуацию. Дословно выражение "Viel um die Ohren haben" можно перевести как "быть заваленным работой".

  • жить на широкую ногу

    Необычные поговорки: учим немецкий

    На большой ноге

    По-немецки, если говорят, что кто-то живет "на широкую ногу", употребляют "auf großem Fuß leben". Поговорка появилась, якобы, благодаря одному французскому вельможе, носившему сапоги на пару размеров больше.

  • Кадр из фильма Беги, Лола, беги

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Ноги в руки и…

    Так можно описать человека, который очень спешит, буквально мчится к своей цели, да так, что, кажется, будто "ноги он взял в руки" - "Beine in die Hand nehmen". Есть и другой вариант: кто-то так испугался, что изо-всех сил мчится от преследователя.

  • Навострить уши?

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Навострить уши

    "Die Ohren spitzen" - буквально "заострить уши". Распространенная поговорка и в немецком языке. Хочешь добиться успеха, тогда следует "держать ухо востро" - совсем как в мире животных, откуда это выражение, скорее всего, и пришло.

    Автор: Инга Ваннер, Дагмар Брайтенбах


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Весна

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Дикие немецкие попугаи радуются весне (фото)

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Весна в немецком языке

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