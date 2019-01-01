Весенний курс немецкого (фотогалерея)

Весна в немецком языке

Ленц пришел…

Lenz - так в некоторых регионах Германии до сих пор называют весну. В древневерхненемецком это слово использовали для обозначения месяца марта. Сегодня его можно чаще встретить у поэтов. Раньше с его помощью обозначали и возраст - вместо слова "год". А еще Ленц - это местечко в Саксонии.

Автор: Инга Ваннер