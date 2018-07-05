 Верховный суд Чечни отказался перенести рассмотрение дела правозащитника Титиева | Новости из Германии о России | DW | 05.07.2018

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Россия

Верховный суд Чечни отказался перенести рассмотрение дела правозащитника Титиева

Юристы Оюба Титиева выражали опасения из-за давления, которое "исполнительная власть Чечни уже оказала" на представителей судебной системы.

Оюб Титиев

Оюб Титиев

Верховный суд Чеченской Республики отказался перенести в другой регион рассмотрение дела главы чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков. Об этом в четверг, 5 июля, сообщили в пресс-службе организации.

С соответствующим ходатайством выступал адвокат Титиева Илья Новиков. По его словам, все защитники проживают не в Грозном. Кроме того, юристы выражали опасения из-за давления, которое "исполнительная власть Чечни уже оказала" на представителей судебной системы.

В качестве альтернативных мест рассмотрения дела назывались Гагаринский районный суд Москвы и Московский окружной суд.

Арест Титиева продлен до 25 июля.

Дело Оюба Титиева

Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. Полиция заявила об обнаружении у него около 180 граммов марихуаны. Правозащитнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере), максимальное наказание по ней - 10 лет лишения свободы.

В "Мемориале" считают, что Титиев арестован на основании сфальсифицированных доказательств, при этом нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией России. Вскоре после задержания Титиева телевидение Чечни показало выступление главы республики Рамзана Кадырова, который назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством".

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    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Автор: Елена Барышева


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