 Верховный суд США разрешил передать прокуратуре налоговые документы Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Верховный суд США разрешил передать прокуратуре налоговые документы Трампа

Прокурор Манхэттена может ознакомиться с налоговыми декларациями Трампа, постановили судьи. В то же время они "пока" отказали в этом демократам в Конгрессе. Вердикты одобрены семью против двух судей Верховного суда.

Верховный суд США в Вашингтоне

Верховный суд США в Вашингтоне

Верховный суд США в четверг, 9 июля, признал право прокуратуры ознакомиться с налоговыми декларациями и другими финансовыми документами президента Дональда Трампа. В то же время судьи решили "пока" отказать в предоставлении этих документов контролируемым демократами комитетам по разведке и по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Оба вердикта поддержали семь верховных судей, против высказались двое.

Доступа к финансовым документам Трампа за последние восемь лет добивается прокурор нью-йоркского округа Манхэттен Сайрус Вэнс, расследующий возможное сокрытие платежей порноактрисе Стефани Клиффорд,  известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, которые утверждали, что у них была интимная связь с Трампом. Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа.

Требование обращено к фирме Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью Трампа, а также к немецкому банку Deutsche Bank и американскому Capital One.

Точка в споре между Трампом и Вэнсом еще не поставлена

"Мы, само собой разумеется, выполним решения судов в последней инстанции", - заявил в четверг Deutsche Bank. В его сообщении подчеркивается, что в ходе разбирательств финансовый институт с уважением относится к юридическим процедурам в США и ведет себя абсолютно нейтрально.

Агентство dpa, в свою очередь, подчеркивает, что Верховный суд пока лишь признал за прокуратурой право ознакомиться с документами Трампа, но не постановил выдать их. Поэтому в споре между Трампом и прокурором Вэнсом еще не поставлена точка.

Сам Трамп после решения Верховного суда заявил в Twitter о "политическом преследовании" своей персоны.

 "Верховной суд отправил дело в суд нижней инстанции. Это политизированный судебный процесс. Я выиграл в "мюллеровской" охоте на ведьм (расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы в США - Ред.) и других битвах, и теперь я должен продолжать борьбу в политически коррумпированном Нью-Йорке. Это нечестно по отношению к этому президенту или администрации", - говорится в сообщении.

Демократы в конгрессе требуют предоставить им финансовые документы Трампа и его семьи, поскольку рассчитывают найти в них нарушения. Повестки были выданы еще в апреле 2019 года комитетами по разведке и по финансовым услугам Палаты представителей в связи с расследованием предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Убийство Сулеймани и новая роль Дональда Трампа

    Приказав убить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции на выбор: новогоднее предложение из США для России

    "Санкции из ада" против Москвы готовит Конгресс США, ограничительные меры против фирм, строящих "Северный поток - 2", уже подписал президент Трамп. Сергей Елкин о "подарках" Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество

    Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось?

    Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.

  • Трамп высыпает перед Эрдоганом из пакета курдов

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп бросил курдов на произвол Эрдогана

    Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке.

  • Трамп вручает Зеленскому, одетому как пират, зеленую метку

    Политика Трампа в карикатурах

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Трамп останавливает Путина, который на спине несет трубу, а на ней написано Северный поток-2

    Политика Трампа в карикатурах

    "Северный поток - 2": Трамп против!

    Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

  • Трамп идет с портфелем

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом

    На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".

  • Чуб Трампа, свисая из башни, на которой написано G7, завлекает Путина, сидящего на лошади

    Политика Трампа в карикатурах

    Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа

    Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.

  • Karikatur von Sergey Elkin Trump will Grönland kaufen

    Политика Трампа в карикатурах

    Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию?

    Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

    Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 25:00

О коронавирусе в США, лжи, Трампе и российском вмешательстве - Элизабет Харрингтон в Conflict Zone

Аудио- и видеофайлы по теме

Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств сговора штаба Трампа с Кремлем  

Закроет ли Дональд Трамп социальные сети  

Также по теме

Zentrale Deutsche Bank in Frankfurt

Верховный суд США приостановил выдачу финансовых документов Трампа Конгрессу 07.12.2019

Суд приостановил исполнение решения, согласно которому Deutsche Bank и Capital One должны передать демократам в Конгрессе США связанные с Трампом документы.

USA Washington Donald Trump beim Treffen mit Paraguays Präsident Mario abdo

Верховный суд США продолжит рассмотрение дела о финансах Трампа в марте 14.12.2019

Дело о выдаче финансовых документов Трампа предполагается рассмотреть до конца июня, сообщил Верховный суд США.

Реклама

Самые читаемые

Авторынок ФРГ: бум электромобилей на фоне обвала продаж машин с ДВС  

Лик Иисуса Христа поразил экспертов (фото)  

В Туркмении запрещают авто темного цвета. С чем это связано?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно